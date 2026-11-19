Nelli Myllylä belönades för sitt arbete för att främja digitaliseringen inom social- och hälsovården. Enligt motiveringen är Myllylä en modig, målmedveten och åstadkommande nyskapare, vars arbete för att främja digitaliseringen inom social- och hälsovården inte har stannat på planerings- eller visionsstadiet. Resultaten av hennes ledarskap syns där de har den största betydelsen – i yrkespersonernas vardag och i det praktiska genomförandet av tjänster.

– Myllylä får i gång hela ekosystemet: inte endast yrkespersoner, utan även representanter för den offentliga sektorn och studerande, säger Marja Oikarinen, som överlämnade priset. Oikarinen är direktör för hälso- och sjukvård vid Amazon Web Services.

Vid valet av Årets DigiSote-ledare betonas exceptionellt engagemang och prestationer inom digitaliseringen av hälso- och sjukvården. I urvalskriterierna betonas bland annat långsiktigt genomförande av förändringar, innovativa och effektiva lösningar i vardagen inom den digitala social- och hälsovården och kontinuerlig kompetensutveckling inom digitaliseringen.

Stark tro på samarbete

Myllylä inledde sitt arbete vid Västra Nylands välfärdsområde 2024 som projektledare för digitala tjänster och arbetar nu som utvecklingsdirektör. Hon har haft en central roll bland annat i utvecklingen av Lunna. Lunna är en digital servicekanal som underlättar uträttandet av ärenden inom social- och hälsovården. Över 300 000 användare har registrerat sig i tjänsten.

Som utvecklingsdirektör har Myllylä intensifierat innovationstakten inom social- och hälsovården med hjälp av SOTE AI Hackathon som ordnades i höst i Dipoli. Ansvarsområdet utveckling och innovationer har under Myllyläs ledning aktivt styrt vidare automatiseringen av arbetet för yrkespersoner inom social- och hälsovården och räddningsväsendet, och till exempel införandet av AI-sekreterare.

– Jag är full av iver och mycket tacksam för detta pris! Jag tror starkt på samarbete, empati, kreativitet och målinriktning i utvecklingen. Under de kommande åren ger tekniken oss möjligheter att tänka om klienternas servicestigar och yrkespersonernas arbete och roller. Att skapa den här framtiden på ett lyckat sätt kräver ständigt samarbete inom vår organisation och i hela vårt ekosystem. Tillsammans kan vi bygga om social- och hälsovården på ett hållbart sätt, säger Myllylä.

Årets DigiSote-ledare offentliggjordes vid Professios evenemang DigiSote 2026 i Vanda. Evenemanget samlar årligen hundratals social- och hälsovårdsproffs för att diskutera digitalisering, teknikens möjligheter och utveckling av tjänster.