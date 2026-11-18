Rakastettu Pikku Kakkonen täyttää 50 vuotta – Ylen kevät on omistettu lastenkulttuurille
20.11.2026 08:01:00 EET | Yleisradio Oy | Tiedote
Nyt saa juhlia! Pikku Kakkonen täyttää 50 vuotta 11.1.2027, eli puoli vuosisataa suomalaista lapsuutta! Ohjelma juhlii isosti suomalaisten kanssa koko talven ja kevään aikana, ja alkuvuosi Ylellä täytyy monipuolisista lastensisällöistä ja lapsiperheille kiinnostavista teemoista.
Pikku Kakkosen 50-vuotissynttärijuhliin ovat kaikki tervetulleita. Juhlapäivän suoraa juhlalähetystä (10.1.) on mahdollista seurata koko perheen voimin sekä Ylen kanavilla että Tampereen Keskustorin juhlakatsomossa. Luvassa on myös aikaisempien juontajien nostalgiajatkot, uusi Leikkiviiri-studioshow sekä mm. lastenkonsertteja!
”Pikku Kakkonen on viisi vuosikymmentä osoittanut, että lastenkulttuuri on parhaimmillaan iloa, mielikuvitusta, uuden oppimista ja yhteisiä hetkiä koko perheelle. Julkisena palveluna pidämme huolen siitä, että jokainen lapsi pääsee hyvän kotimaisen sisällön äärelle asuinpaikasta ja perheen varallisuudesta riippumatta. Ensi vuonna haluamme juhlia Pikku Kakkosta koko Suomen kanssa!”, sanoo Johanna Törn-Mangs, Kulttuuri ja asia -yksikön vastaava päätoimittaja.
Yle on Suomen suurin lastenkulttuurin luoja ja mahdollistaja. Yle on myös ollut edelläkävijä digitaalisen lastenkulttuurin kehittämisessä ja tarjoaa monipuolisia verkkopalveluita ja sovelluksia, jotka mahdollistavat lastenkulttuurin saavutettavuuden ajasta ja paikasta riippumatta.
Lasten kulttuuritarjonta näkyy Ylen kulttuuriteemana koko kevään ajan
Metallisyksyn jälkeen Ylen kevään kulttuuriteemaksi on valittu lastenkulttuuri, joka alusta asti on ollut keskeinen osa Ylen tehtävää. Se on enemmän kuin viihdettä – se on lastenohjelmia, musiikkia, leikkiä, innostusta, oppimista ja yhteistä läsnäoloa.
Teemakuukausien tavoite on tuoda esiin suomalaisten perheiden kulmakiviä: Ylen monipuolista lastentarjontaa, joka tarjoaa turvallista, opettavaista ja laadukasta sisältöä kaikille lapsille yhdenvertaisesti. Kevään aikana sukelletaan Ylen tarjontaan lapsiperheille eri teemojen kautta sisältöjä, sovelluksia ja tapahtumia unohtamatta.
Pikku Kakkosen juhlaohjemistoon voit tutustua Yle Pressissä.
Yhteyshenkilöt
Lisätiedot:
Teija Ryösä, vastaava tuottaja, Pikku Kakkonen, teija.ryosa@yle.fi
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