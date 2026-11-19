Aihe on ajankohtainen myös työllisyyden näkökulmasta. Uusimpien tilastojen mukaan avoimien työpaikkojen määrä rakennusalalla sekä teollisuudessa on kasvussa. Kumpaakin alaa varjostaa korkean työperäisen hyväksikäytön riski, joka johtuu erityisesti pitkistä alihankintaketjuista.

– Työllisyyden ja talouden kasvulla on oltava terveet lähtökohdat. Työperäinen hyväksikäyttö heikentää ennen pitkää aivan kaikkien työntekijöiden asemaa ja vääristää kilpailua. Kun sääntöjä rikkovat yritykset voittavat urakoita palkkoja tai työehtoja polkemalla, häviävät sekä suomalaiset työntekijät että rehelliset yritykset. Tällä hetkellä kiinnijäämisriski on liian matala ja seuraamukset pieniä, Suhonen toteaa.

SDP:n mukaan hallitus on ollut haluton ottamaan käyttöön tehokkaimpia keinoja puuttua työperäiseen hyväksikäyttöön Suomessa.

– Hallitus asetti vasta eilen kolmikantaisen työryhmän pohtimaan keinoja työperäisen hyväksikäytön estämiseksi. Selvitysten sijaan hyvää työelämää rakentavia keinoja voitaisiin ottaa käyttöön jo nyt. SDP on esittänyt alipalkkauksen kriminalisointia, ammattiliittojen kanneoikeutta, tilaajavastuun vahvistamista sekä työsuojeluvalvonnan resurssien parantamista, Suhonen sanoo.

– Kokoomus on perussuomalaisen hyväksynnällä vain vahvistanut työnantajan asemaa työntekijään nähden, vaikka suojaa tarvitsisi työsuhteen heikompi osapuoli. Työttömyysturva on myllerretty, lakko-oikeuteen puututtu erityisen rumasti ja työsuhdeturvaa murrettu määräaikaisuuksien helpottamisella, Suhonen muistuttaa.

– Vielä ennen vaaleja perussuomalaiset kannattivat ammattiliittojen kanneoikeutta ja lupasivat puolustaa suomalaista palkansaajaa. Hallitusvastuussa puolue on karistanut palkansaajien pölyt nopeasti.