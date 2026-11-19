Anders Norrback: Sikatalouden salmonellarahasto etenee vihdoin
19.11.2026 15:18:17 EET | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta on tänään käsitellyt ja yksimielisesti hyväksynyt mietinnön hallituksen esityksestä sikatalouden salmonellarahastosta. Salmonellarahasto etenee nyt eduskunnan lopullisesti hyväksyttäväksi. Mietintö on tulosta sikatalousalalla tehdystä pitkäjänteisestä ja määrätietoisesta työstä.
Uusi laki tulee voimaan 1. tammikuuta 2028. Rahasto saa alkupääomansa vuoden 2027 talousarviosta, minkä jälkeen sen on tarkoitus olla omavarainen. Rahastosta maksetaan korvauksia siankasvattajille ja sikojen pitäjille salmonellan esiintymisestä aiheutuvien menetysten korvaamiseksi. Rahaston tavoitteena on luoda pysyvä ratkaisu salmonellatapauksiin sekä varmistaa, että alan uskottavuus säilyy korkeana myös tulevaisuudessa niin kotimaan kuin vientimarkkinoillakin.
– Suomi tunnetaan paitsi Euroopassa myös maailmanlaajuisesti lähes salmonellavapaana maana. Salmonellarahasto on tärkeä, jotta sikatalouden tuottajat voivat saada kohtuullisen korvauksen silloin, kun tila on kärsinyt salmonellasta, ja se vahvistaa edellytyksiä harjoittaa sikataloutta Suomessa. Kuluttajien kannalta on myös turvallisuutta lisäävää tietää, että Suomessa tehdään jatkossakin työtä sen eteen, että salmonellaa esiintyy tuotteissamme mahdollisimman vähän. Tämä on tärkeää niin tuottajille, kuluttajille kuin kansanterveydellekin, toteaa Norrback.
Yhteyshenkilöt
Anders NorrbackKansanedustajaPuh:050 374 9955anders.norrback@riksdagen.fi
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