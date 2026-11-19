Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta on tänään käsitellyt ja yksimielisesti hyväksynyt mietinnön hallituksen esityksestä sikatalouden salmonellarahastosta. Salmonellarahasto etenee nyt eduskunnan lopullisesti hyväksyttäväksi. Mietintö on tulosta sikatalousalalla tehdystä pitkäjänteisestä ja määrätietoisesta työstä.