Kuusi uutta tutkimuksen lippulaivaa – JYU mukana yhdessä
20.11.2026 07:05:00 EET | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
Suomen Akatemian lippulaivaohjelmassa aloittaa kuusi uutta tutkimuksen lippulaivaa. Uusien lippulaivojen tutkimus sisältää laajasti eri tieteenaloja. Lippulaivojen tutkimusaiheina ovat eriarvoisuus ja interventiot, globaalit terveysuhat, tekoälyosaaminen, tunteiden tutkimus, oikeudenmukainen vetysiirtymä sekä yhdistetty äly ja tietoverkot.
Lippulaivaohjelmalla Akatemia vahvistaa huippututkimukseen perustuvia tutkimus- ja innovaatioekosysteemejä sekä tukee niiden pitkäjänteistä kehittämistä.
Suomen Akatemia rahoittaa uusia lippulaivoja 60 miljoonalla eurolla ensimmäisenä neljänä vuonna. Kokonaisuudessaan kyseisiä lippulaivoja rahoitetaan noin 120 miljoonalla eurolla kahdeksan vuoden ajan. Lisäksi taustaorganisaatiot ja yhteistyökumppanit osallistuvat tutkimuskokonaisuuksien rahoittamiseen merkittävästi.
Jyväskylän yliopiston professori Karoliina Honkala on mukana Vetylippulaivassa, jota johtaa Oulun yliopisto. Lippulaiva yhdistää korkeatasoista tutkimusosaamista tekniikan, luonnon- ja yhteiskuntatieteiden aloilla oikeudenmukaisen vetysiirtymän saavuttamiseksi. Lippulaivan tutkimuksessa etsitään ratkaisuja ilmaston lämpenemisen ja vastuullisen resurssien käytön haasteisiin.
"Tutkimme vihreän vedyn tuotannon katalyysikemiaa atomitasolla hyödyntämällä edistyneitä laskennallisia menetelmiä ja supertietokoneita. Tavoitteena on ymmärtää katalyyttisten reaktioiden toimintaperiaatteita ja tunnistaa tekijöitä, joiden avulla vedyn tuotannosta voidaan tehdä entistä tehokkaampaa ja kestävämpää", professori Honkala kuvailee. Jyväskylän yliopiston osuus rahoituksesta on noin 600 000 euroa ensimmäisenä neljänä vuonna.
Lippulaivat tuottavat kestävää yhteiskuntaa tukevia ratkaisuja
Lippulaivojen toiminnassa olennaista on tiivis yhteistyö tutkimusorganisaatioiden, yritysten, julkisten toimijoiden ja muiden sidosryhmien välillä. Rahoituksen keskeisenä tavoitteena on vahvistaa tutkimuksen tieteellistä laatua sekä tutkimuksen taloudellista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.
Lippulaivahakuun tuli ennätysmäärä hakemuksia, 36 kappaletta. Hakemukset arvioitiin yksittäisten asiantuntijoiden ja paneelin toimesta.
Lisätietoja:
Professori Karoliina Honkala, karoliina.honkala@jyu.fi
Yhteyshenkilöt
Liisa HarjulaviestintäpäällikköPuh:040 805 4403viestinta@jyu.fi
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