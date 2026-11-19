Kokoomuksen Sarkomaa: Saattohoidon laaturekisteri on tärkeä askel yhdenvertaisen hoidon puolesta
19.11.2026 15:22:28 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Hallitus käynnistää palliatiivisen hoidon ja saattohoidon kansallisen laaturekisterin perustamisen. Asia käy ilmi hallituksen tänään 19. marraskuuta eduskunnalle antamasta vuoden 2027 talousarvioesityksen täydennyksestä. Tarvittavat resurssit haetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle jo osoitetuista määrärahoista.
Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa pitää päätöstä tärkeänä jatkona eduskunnan lokakuussa hyväksymälle lakimuutokselle, joka täsmentää palliatiivisen hoidon ja saattohoidon järjestämistä koskevia säännöksiä. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2027.
– Kenenkään ei pitäisi joutua kuolemaan peloissaan, kivuissaan tai yksin. Oli hienoa, että saimme eduskunnassa hyväksyttyä lakimuutoksen, jossa saattohoidon ja palliatiivisen hoidon järjestäminen säädetään nykyistä täsmällisemmin hyvinvointialueiden tehtäväksi. Laaturekisterin avulla voimme seurata, että lakimuutos toteutuu käytännössä, Sarkomaa sanoo.
Lakimuutoksen tärkein tavoite on varmistaa saattohoito ja palliatiivinen hoito yhdenvertaisesti sitä tarvitseville asuin- tai hoitopaikasta riippumatta. Sarkomaa on edistänyt saattohoidon parempaa toteutumista pitkään yhdessä alan toimijoiden kanssa ja tehnyt aiheesta myös lakialoitteita.
– On upea asia, että saimme asian hallitusohjelmaan ja hallitus myös huolehti lakiesityksen eduskunnan käsittelyyn. Nyt tarvitaan tietoa siitä, toteutuuko yhdenvertainen hoito oikeasti kaikkialla Suomessa, Sarkomaa toteaa.
Eduskunta edellytti lakimuutoksen yhteydessä antamassaan lausumassa, että valtioneuvosto arvioi mahdollisuuksia perustaa palliatiivisen hoidon ja saattohoidon kansallinen laaturekisteri.
– Laaturekisterin avulla voidaan luotettavasti ja järjestelmällisesti seurata, vertailla, kehittää ja arvioida hoidon laatua ja vaikuttavuutta. Kansalliset tavoitteet hoidon parantamiseksi eivät toteudu ilman laajaa, systemaattisesti tuotettua tietopohjaa, jota voidaan hyödyntää päätöksenteossa. Tiedolla johtaminen on keskeistä myös kustannusten hillitsemiseksi, Sarkomaa sanoo.
– Laadukkaalla saattohoidolla ja palliatiivisella hoidolla voidaan varmistaa, että jäljellä oleva elämä mahdollisimman kivutonta, lempeää ja hyvää. Ihmiselämää on kunnioitettava sen loppuun saakka, Sarkomaa päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sari SarkomaaKansanedustaja
Helsingin vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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