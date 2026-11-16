Viikonloppuna sataa ja tuulee – ensi viikolla korkeapaine tuo Suomeen poutaisempaa säätä
19.11.2026 15:21:37 EET | Ilmatieteen laitos | Tiedote
Loppuviikko etenee matalapainesäässä, ja Lapin eteläpuolisessa Suomessa saadaan runsaita sateita, jotka tulevat pääosin lumena. Ensi viikolla korkeapaine vahvistuu Suomeen ja säätyyppi muuttuu: sateet väistyvät, pilvisyys vähenee ja tuuli laantuu.
Ilmatieteen laitoksen 19. marraskuuta tekemän ennusteen mukaan matalapaine pysyttelee Itämeren, Suomen ja Baltian alueella loppuviikon ajan. Se pitää sään pilvisenä ja yleisesti sateisena. Lapissa sateet jäävät muuta maata vähäisemmiksi.
Perjantaina Suomen päällä on kaksi säärintamaa: toinen on iltapäivällä Lounais-Suomessa, toinen ulottuu Meri-Lapista Kainuuseen ja Pohjois-Karjalaan.
“Lounaassa sataa aluksi vettä, mutta sade muuttuu illan ja lauantain vastaisen yön aikana maan keskiosaan levitessään yhä enemmän rännäksi ja lumeksi”, sanoo Ilmatieteen laitoksen meteorologi Petri Hoppula.
Pohjoisempi lumisadealue heikkenee ja kuivuu pois perjantai-illan aikana.
Etelään voi sataa ensilumi
Lauantai ja sunnuntai ovat Lapin eteläpuolisessa Suomessa sateisia päiviä. Sateen olomuoto on pääosin lunta ja räntää: lunta kertyy maan keskiosassa monin paikoin 5–15 senttimetriä viikonlopun aikana. Ajokeli voi muuttua huonoksi lumisateen ja tienpintojen jäätymisen takia etelää myöten.
“Lumisateet yleistyvät maan eteläosassa sunnuntaipäivän aikana, ja etelässäkin saatetaan maanantaiaamuna mitata ensilumi”, Hoppula sanoo.
Pohjoistuuli voimistuu viikonloppuna: 10–15 m/s puhaltavia puuskia esiintyy suuressa osassa maata sunnuntaina ja maanantaina.
Sää kylmenee ensi viikolla – pakkaslukemia mitataan koko maassa
Vielä perjantaina maan eteläosassa on ylimmillään noin +5 astetta, ja Lapissakin ollaan pääosin –5 asteen lauhemmalla puolella. Viikonloppuna yöpakkasta voi olla jo koko maassa, ja Lapissa lämpötila voi laskea alle –10 asteeseen.
Maanantaina Lappiin leviää lännestä korkeapaine, joka vahvistuu tiistaina koko maahan. Sää muuttuu enimmäkseen poutaiseksi, pilvisyydeltään vaihtelevaksi ja aiempaa kylmemmäksi.
“Ensi viikon alussa päivän ylimmät lämpötilat kohoavat enää paikoin nollan yläpuolelle”, Hoppula ennustaa.
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Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi, puh. 029 539 1000 (vaihde).
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