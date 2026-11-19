Kokoomuksen Sammallahti: Hallitus tukee Uudenmaan ja Kymenlaakson rannikkokuntia öljyvahinkoihin varautumisessa
19.11.2026 16:30:00 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Hallitus esittää 700 000 euroa Kymenlaakson ja Uudenmaan rannikkokunnille öljyvahinkoihin varautumiseen. Määräraha sisältyy tänään torstaina eduskunnalle annettuun vuoden 2027 talousarviota täydentävään esitykseen ja liittyy hallituksen samalla antamaan lakiesitykseen. Kokoomuksen ympäristövaliokunnan valiokuntavastaava Tere Sammallahti pitää panostusta tärkeänä, sillä Venäjän varjolaivaston öljykuljetukset Suomenlahdella altistavat juuri Uudenmaan ja Kymenlaakson rannikot suurelle öljyvahingolle.
Lakimuutos velvoittaisi alueen 14 rannikkokuntaa laatimaan yhteisen suunnitelman suuren alusöljyvahingon jälkitorjuntaan. Esitetyllä rahoituksella valtio tukisi kuntia tämän velvoitteen täyttämisessä.
”Viime viikon isku venäläiseen sotalaivaan Suomenlahdella osoitti jälleen, että Itämeri ei ole suojassa Ukrainan sodan vaikutuksilta. Lisäksi Venäjän varjolaivasto aiheuttaa Itämerellä jatkuvan öljyvahingon riskin”, Sammallahti aloittaa.
Varjolaivastolla tarkoitetaan aluksia, joilla Venäjä kiertää energiavientiinsä kohdistettuja pakotteita. Varjolaivaston vanhat ja puutteellisesti vakuutetut tankkerit vaarantavat Itämeren ympäristöturvallisuuden, ja sen toiminta rikkoo kansainvälisiä merenkulun sääntöjä.
”Hallitus joutuu nyt varautumaan riskiin, joka olisi vältettävissä yksinkertaisesti niin, että Venäjä lopettaa hyökkäyksensä ja vetäytyy Ukrainasta. Nyt Venäjä kiertää oman toimintansa seurauksena asetettuja pakotteita kuljettamalla öljyä merikelvottomilla tankkereilla Itämeren halki”, Sammallahti jatkaa.
Asiantuntija-arvioiden mukaan varjolaivaston aiheuttama ympäristövahinko Itämerellä on vain ajan kysymys. Suomenlahdella seilaa viikoittain lukuisia tankkereita täydessä öljylastissa.
”Suomen pitää olla valmis öljyvahingon varalle. Öljyvahingon sattuessa jälkitorjunta on kuntien vastuulla. Kunnat tarvitsevat kuitenkin tukea selviytyäkseen tästä tehtävästä. Olen erittäin tyytyväinen, että hallitus tukee kokoomuksen johdolla kuntia Uudenmaan ja Kymenlaakson alueella, joiden rannikoilla varjolaivaston onnettomuusriski on jatkuvasti läsnä”, Sammallahti päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tere SammallahtiKansanedustaja
Uudenmaan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
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