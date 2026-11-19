Hallitus esittää 700 000 euroa Kymenlaakson ja Uudenmaan rannikkokunnille öljyvahinkoihin varautumiseen. Määräraha sisältyy tänään torstaina eduskunnalle annettuun vuoden 2027 talousarviota täydentävään esitykseen ja liittyy hallituksen samalla antamaan lakiesitykseen. Kokoomuksen ympäristövaliokunnan valiokuntavastaava Tere Sammallahti pitää panostusta tärkeänä, sillä Venäjän varjolaivaston öljykuljetukset Suomenlahdella altistavat juuri Uudenmaan ja Kymenlaakson rannikot suurelle öljyvahingolle.