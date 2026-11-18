Lapsen turvallisuus edellyttää selkeitä käytäntöjä henkilöllisyyden tunnistamiseen varhaiskasvatuksessa 6.11.2026 09:38:37 EET | Tiedote

Kansanedustaja Mira Nieminen (ps.) vaatii selkeitä ja yhdenmukaisia käytäntöjä kasvojen tunnistettavuuteen varhaiskasvatuksessa. Eduskunnalle jättämässään toimenpidealoitteessa Nieminen esittää, että lapsen hakijan on tarvittaessa näytettävä kasvonsa henkilöllisyyden varmistamiseksi ja että myös varhaiskasvatuksen henkilöstön kasvot ovat lähtökohtaisesti näkyvissä lasten kanssa työskenneltäessä. Tavoitteena on vahvistaa lasten turvallisuutta ja turvata lasten kehitykselle tärkeä vuorovaikutus.