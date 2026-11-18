Lapsiperheiden arkeen lukuisia panostuksia – ”Tämä on perussuomalaisten mielestä juuri oikea suunta”
19.11.2026 16:58:20 EET | Perussuomalaisten eduskuntaryhmä | Tiedote
Perussuomalaisille Suomi on isänmaa, kansakunta mikä merkitsee ketjua aina isovanhemmista vanhempiin ja lapsiin. Tämä näkyy perustavanlaatuisesti perussuomalaisen politiikan ja arvojen syvässä ytimessä.
Eduskunnan kyselytunnilla keskusteltiin muun muassa hallituksen toimista, joilla helpotetaan erityisesti suomalaisten lapsiperheiden arkea. Perussuomalaisten kansanedustaja Mira Nieminen totesi puheenvuorossaan, että tästä sukupolvien ylittävästä yhteydestä ja suomen kielestä muodostuu se suomalaisuus, josta perussuomalaiset puhuvat.
- Lapsiperheet ovat siksi niin tärkeitä, Nieminen tiivisti.
Perussuomalaiset on perheiden asialla
Perussuomalaiset pitää tärkeänä, että kansantalouden erittäin vaativasta tilanteesta huolimatta hallitus on pystynyt panostamaan suomalaisiin perheisiin.
- Lapsiperheiden verotusta on kevennetty, lapsilisää on korotettu, lasten ja nuorten terapiatakuu on saatettu voimaan, Nieminen luetteli.
Perussuomalaiset muistuttaa, että tämän lisäksi kerta- ja kestovaippojen arvonlisäveroa on laskettu.
- Tämä on perussuomalaisten mielestä juuri oikea suunta myös jatkossa, Nieminen korosti.
- Meidän on mietittävä lisää tällaisia linjauksia.
Perussuomalaiset painottaa, että lapsiperheiden eteen tehtävää työtä on jatkettava myös tulevina vuosina esimerkiksi perheverotuksella, vauvarahastolla ja perheellistyvien opiskelijoiden opintolainahyvityksellä.
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Yhteyshenkilöt
Mira NieminenKansanedustajaPerussuomalaisten eduskuntaryhmäPuh:+358503723500mira.nieminen@eduskunta.fi
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