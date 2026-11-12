Lohja on vuoden 2028 Lastenmusiikkipääkaupunki
21.11.2026 08:00:00 EET | Lohjan kaupunki | Tiedote
Lastenmusiikki ry on valinnut Lohjan vuoden 2028 Lastenmusiikkipääkaupungiksi. Asia julkistettiin Kangasalalla järjestetyssä Jellona-gaalassa perjantaina 20.11.2026. Tunnustuksen olivat vastaanottamassa Länsi-Uudenmaan musiikkiopiston muskariopettajat Paula Anttila ja Pirita Mikkonen.
– Lohjan valintaan vuoden 2028 Lastenmusiikkipääkaupungiksi vaikuttivat pitkäjänteinen työ lastenmusiikin hyväksi sekä kunnianhimoisuus luoda uutta. Lastenmusiikki ry odottaa innolla yhteistyötä Lohjan kanssa. Lastenmusiikki raikukoon, iloitsee Lastenmusiikki ry:n hallituksen puheenjohtaja Satu Alhojärvi.
Lohjan juhlavuosi rakentuu ajatukselle, että lastenmusiikki kuuluu kaikille! Tavoitteena on vahvistaa lastenmusiikin asemaa ja tuoda lastenmusiikkia kuuluville ja näkyville, jotta jokaisen lapsen oikeus lastenmusiikkiin toteutuu. Lastenmusiikki tuo kaikenikäisiä lohjalaisia yhteen vauvasta vaariin.
– Lohjan valinta vuoden 2028 Lastenmusiikkipääkaupungiksi on meille suuri ilo ja kunnia. Tunnustus on osoitus pitkäjänteisestä työstä, jota Lohjalla tehdään lasten musiikkiharrastuksen ja -kasvatuksen, kulttuurin sekä hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Lastenmusiikkipääkaupunkina haluamme tehdä lastenmusiikin näkyväksi ja kuuluvaksi koko kaupungissa, toteaa kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Merja Lonkainen.
Juhlavuosi käynnistyy lapsen oikeuksien ja lastenmusiikin päivänä 20.11.2027. Tehdään yhdessä lastenmusiikki näkyväksi ja kuuluvaksi Lohjalla!
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Eveliina RipattiKulttuurituottaja / Lohjan kaupunkiPuh:+358 406420555eveliina.ripatti@lohja.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Lohjan kaupunki
Kansainvälisesti arvostettu maestro Ralf Gothoni esiintyy Lohjalla12.11.2026 10:05:52 EET | Tiedote
80-vuotias maestro Ralf Gothóni johtaa ja soittaa Lohjan kaupunginorkesterin kanssa 26.11.2026 Laurentius-salissa. Ohjelmassa Beethovenin, Schnittken ja Mozartin teoksia. Kansainvälisesti arvostettu pianisti-kapellimestari tuo harvinaisempaa ohjelmistoa Lohjalle. Liput 23–32 €.
Lapsen oikeuksien viikkoa vietetään Lohjalla 16.–22.11.202610.11.2026 13:13:57 EET | Tiedote
Lohjalla vietetään lapsen oikeuksien viikkoa 16.–22.11.2026. Lapsen oikeuksien viikko on toiminnallinen teemaviikko, jonka tavoitteena on edistää YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettuutta erityisesti lasten ja nuorten parissa. Vuoden 2026 teema on ”jokainen lapsi on arvokas”. Teema muistuttaa, että jokaisen lapsen tulee tuntea olevansa tärkeä ja arvokas.
FRIGG Lohjalla30.10.2026 13:07:39 EET | Tiedote
FRIGG ja Lohjan kaupunginorkesteri esiintyvät yhdessä Laurentius-salissa Lohjalla perjantaina 6.11.2026 klo 19. Suomen kansainvälisesti menestynein nykykansanmusiikkiyhtye FRIGG yhdistää pohjoismaista pelimanniperinnettä ja amerikkalaista bluegrassia ainutlaatuisessa ”Nordgrass”-soundissaan. Kapellimestarina toimii Janne Nisonen. Liput NetTicketistä. Konsertin kesto noin 1 h 30 min.
Vähävaraisten ja yksinäisten jouluruokailu järjestetään 20.11.202627.10.2026 16:29:41 EET | Tiedote
Lohjan kaupunki järjestää toista kertaa vähävaraisten ja yksinäisten jouluruokailun perjantaina 20.11.2026 Lohjan Yhteislyseon lukiolla klo 16.30-18.00. Ruokailuun mahtuu 200 ensimmäistä ilmoittautunutta.
Mäntynummen sivistyspalveluiden palveluverkon tilaisuudet loka-marraskuussa 202620.10.2026 10:30:43 EEST | Tiedote
Mäntynummen asukasilta 21.10.2026 Asukastilaisuudessa pääset tutustumaan suunnitelmiin, esittämään ajatuksiasi ja vaikuttamaan oman alueesi tulevaisuuteen. Tervetuloa mukaan keskustelemaan ja osallistumaan! Mäntynummen asukastilaisuus järjestetään Perttilän koululla (Hakulintie 30) keskiviikkona 21.10.2026 klo 18.00–20.00. Asukasalueiden osallistamiskierrokselle on avattu Howspace-yhteistyöalusta, jonne muutosesityksiä voi kommentoida ennen asukasiltaa. Linkki Mäntynummen sivulle: https://palveluverkko-2026.in.howspace.com/mantynummi-taustatiedot ja https://palveluverkko-2026.in.howspace.com/mantynummen-muutokset-kommentoitavaksi. Muutoehdotuksia voi kommentoida myös vastaamalla Webropol-kyselyyn: https://link.webropol.com/s/asukaskysely-mantynummi. Vaihtoehtoisesti kommentit voi välittää halutessaan sähköpostitse palveluverkko@lohja.fi. Alueiden asukkaita osallistetaan ja kuullaan laajasti koko valmisteluprosessin ajan ennen lopullisen esityksen viemistä päätöksentekoon. Valmistelussa
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme