– Lohjan valintaan vuoden 2028 Lastenmusiikkipääkaupungiksi vaikuttivat pitkäjänteinen työ lastenmusiikin hyväksi sekä kunnianhimoisuus luoda uutta. Lastenmusiikki ry odottaa innolla yhteistyötä Lohjan kanssa. Lastenmusiikki raikukoon, iloitsee Lastenmusiikki ry:n hallituksen puheenjohtaja Satu Alhojärvi.

Lohjan juhlavuosi rakentuu ajatukselle, että lastenmusiikki kuuluu kaikille! Tavoitteena on vahvistaa lastenmusiikin asemaa ja tuoda lastenmusiikkia kuuluville ja näkyville, jotta jokaisen lapsen oikeus lastenmusiikkiin toteutuu. Lastenmusiikki tuo kaikenikäisiä lohjalaisia yhteen vauvasta vaariin.

– Lohjan valinta vuoden 2028 Lastenmusiikkipääkaupungiksi on meille suuri ilo ja kunnia. Tunnustus on osoitus pitkäjänteisestä työstä, jota Lohjalla tehdään lasten musiikkiharrastuksen ja -kasvatuksen, kulttuurin sekä hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Lastenmusiikkipääkaupunkina haluamme tehdä lastenmusiikin näkyväksi ja kuuluvaksi koko kaupungissa, toteaa kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Merja Lonkainen.

Juhlavuosi käynnistyy lapsen oikeuksien ja lastenmusiikin päivänä 20.11.2027. Tehdään yhdessä lastenmusiikki näkyväksi ja kuuluvaksi Lohjalla!