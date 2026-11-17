Kausirokotuskierrosta päätettiin jatkaa alkuperäistä suunnitelmaa pidempään, sillä influenssarokotteiden toimitukset Suomeen viivästyivät. Tällä kaudella rokotuksen voi saada ajanvarauksella 11.12.2026 asti. Ajan voi varata Oma Kymenlaaksossa tai terveysaseman potilastoimistossa.

Kymenlaaksossa järjestetään myös kaksi walk in -rokotuspäivää lauantaisin 28.11. ja 12.12.2026. Rokotuksia annetaan kumpanakin päivänä kello 9–17. Ilmoittautuminen rokotukseen alkaa kello 8.45 ja päättyy kello 16.30.

Walk in -rokotuspäivät järjestetään:

Ratamokeskuksessa

Katajaharjun terveysasemalla

Karhulan terveysasemalla

Kotkansaaren terveysasemalla

Haminan terveysasemalla.

Walk in -rokotuksiin saapuvien on hyvä varautua siihen, että odotusajat voivat ajoittain olla pitkiä. Eniten ruuhkaa on tyypillisesti heti aamusta. Tästä syystä suositellaan, että asukkaat varaavat ensisijaisesti oman rokotusajan terveysasemalle.

Miten aika varataan?

Kausirokotusajan voi varata helposti Oma Kymenlaaksossa.

Kirjaudu Oma Kymenlaaksoon vahvasti tunnistautuen osoitteessa www.omakymenlaakso.fi tai mobiilisovelluksella. Valitse Ajanvaraukset. Tässä kohtaa sinua voidaan pyytää tunnistautumaan uudelleen. Valitse Siirry varaamaan aikoja. Valitse Rokotukset, sitten Kausirokotukset 2026 ja Siirry varaamaan aika. Valitse sinulle sopivin asiointipiste ja rokotusaika ja varaa aika.

Mikäli Oma Kymenlaakson käyttäminen ei ole mahdollista, ajan voi varata terveysaseman potilastoimistossa. Terveysasemat ja potilastoimistojen aukioloajat löytyvät hyvinvointialueen verkkosivuilta. Kaikilla terveysasemilla, kuten Kouvolan terveysasemalla Ratamokeskuksessa, ei ole potilastoimistoa. Ajan voi kuitenkin varata missä tahansa Kymenlaakson terveysaseman potilastoimistossa kotikunnasta riippumatta.



Tarkat ohjeet rokotukseen tulijoille on kerätty tietopakettiin hyvinvointialueen verkkosivuille.

Keille rokotteita tarjotaan?

Maksuttoman influenssarokotteen saavat hyvinvointialueelta:

Kaikki 65 vuotta täyttäneet

Sairauden tai hoidon vuoksi riskiryhmiin kuuluvat

Vakavalle influenssalle erityisen alttiiden henkilöiden lähipiiri

Raskaana olevat

Alle 7-vuotiaat lapset

Varusmiespalveluksensa aloittavat tai vapaaehtoisen asepalveluksen aloittavat henkilöt.

Koronarokotteen tehosteannosta tarjotaan:

Hoivakodeissa tai säännöllisessä järjestetyssä kotihoidossa oleville iäkkäille sekä omaishoidettaville iäkkäille henkilöille

Kaikille 75 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille

Kaikenikäisille voimakkaasti immuunipuutteisille

Yli 18-vuotiaille, joilla on kaksi tai useampi vakavan koronataudin riskiä lisäävää sairautta.

Asumisyksiköiden asukkaat ja kotihoidon asiakkaat rokotetaan asumisyksiköissä ja kotihoidossa. Heitä tiedotetaan rokotusjärjestelyistä erikseen, eikä heidän tarvitse ottaa rokotetta terveysasemalla, ellei ammattilainen heitä erikseen näin ohjeista.

Alle 7-vuotiaat lapset ja raskaana olevat saavat influenssarokotteen neuvolassa syksyllä viikoilla 47–48 ja tammikuussa viikolla 2. Aika rokotukseen varataan ottamalla yhteyttä neuvolaan Oma Kymenlaakson chatissa tai puhelimitse. Rokotuksen voi saada myös muulla neuvolaan jo sovitulla käynnillä.

Rokotuskierroksen aikana voi ottaa myös koronarokotteen perussarjan.