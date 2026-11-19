Vihreät julkaisi tänään vaihtoehtobudjetin - mukana merkittäviä panostuksia itäiseen Suomeen
19.11.2026 16:03:41 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreiden Itä-Suomen kansanedustajat Krista Mikkonen Joensuusta ja Hanna Holopainen Lappeenrannasta nostavat esiin satsaukset, joita Vihreät tekisi Itäiseen Suomeen elinvoiman parantamiseksi.
Vihreät julkaisi tänään vaihtoehtobudjettinsa. Vihreät peruisi pienituloisten ja lapsiperheiden toimeentuloon kohdistuvia leikkauksia ja panostaisi luonnonsuojeluun ja koulutukseen. Menot katettaisiin leikkaamalla yritys- ja verotukia sekä verottamalla ympäristöhaittoja. Mukana on myös merkittäviä panostuksia itäiseen Suomeen.
Krista Mikkonen ja Hanna Holopainen kannattavat erityistalousalueiden perustamista ja korostavat itäisen Suomen fyysistä ja digitaalista saavutettavuutta.
“Vahvistaisimme digitaalista saavutettavuutta parantamalla laajakaistainfraa ja vahvistamalla kantaverkkoa. Ne ovat välttämättömyyksiä elinvoiman vahvistamiseksi. Itä-Suomen saavutettavuuden parantamiseksi Savon ja Karjalan ratayhteyksiä on parannettava, jotta ihmiset ja tavarat liikkuisivat nopeammin. Erityisesti Karjalan radan välityskyvyn parantaminen on kriittistä ja jäänyt hallitukselta puolitiehen” kertoo Mikkonen.
”Petteri Orpon hallitus on pettänyt rajaseudun toimijoille annetut lupaukset. Korjaustoimia tarvitaan. Kannatamme erityistalousalueiden perustamista Imatran ja Kajaanin seuduille. Panostaisimme vihreään siirtymään, vetytalouteen ja nettonollakeskittymien perustamiseen Itäiseen Suomeen. Poistaisimme myös esteet tuulivoiman rakentamiselta pikaisesti ja vauhdittaisimme alueen pk-yritysten tki-panostuksia,” jatkaa Holopainen.
Saimaan alueen matkailun edistämisessä on Mikkosen ja Holopaisen mukaan paljon potentiaalia.
“Merkittävin panostuksemme Etelä-Karjalaan olisi Haarikon-Lohikosken kansallispuiston perustaminen. Etelä-Karjalassa ei ole yhtäkään kansallispuistoa ja metsiemme suojeluosuus on maan matalin. Lisäksi edistäisimme Imatran erä- ja luontokulttuurimuseohanketta”, kertoo Holopainen.
Mikkonen nostaa esiin sekä Palokinkoskien ennallistamisen, joka olisi valtakunnallisesti merkittävä luontoteko, että itäisen Suomen kulttuurimatkailun vahvistamisen.
“Palokkiin syntyvä ainutlaatuinen koskireitti hyödyttäisi vaelluskaloja ja muuta koskiluontoa sekä toisi alueelle merkittäviä matkailumahdollisuuksia. Lisäksi eurooppalainen kulttuurireitti-sertifikaatti lauluperinnereitille ja Kuopiossa sijaitsevan Minna Canthin kotitalo Kanttilan kehittäminen kulttuuri- tapahtuma ja tiedekeskukseksi lisäisivät kulttuurimatkailun mahdollisuuksia Itäisessä Suomessa,” kertoo Mikkonen.
Yhteyshenkilöt
Hanna HolopainenKansanedustajaPuh:044-5713463hanna.holopainen@eduskunta.fi
Krista MikkonenKansanedustajaPuh:044 262 7881krista.mikkonen@eduskunta.fi
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