Kokoomuksen Elina Valtonen: Erityisasiantuntijan oleskelulupa alle viikossa – Kokoomus esittää neljää keinoa osaajien houkuttelemiseksi
19.11.2026 16:03:51 EET | Kansallinen kokoomus | Tiedote
Kokoomus esittää, että erityisasiantuntijoiden oleskeluluvat käsitellään alle viikossa ja muut työperusteiset oleskeluluvat alle kuukaudessa. Puolue haluaa myös käynnistää ohjelman kansainvälisten huippuosaajien rekrytoimiseksi Suomeen.
– Kun suomalainen yritys löytää maailmalta tarvitsemansa osaajan, tämän pitää päästä nopeasti töihin Suomeen. Avainhenkilöiden saatavuus ratkaisee, mihin yritysten toiminnot sijoittuvat, ulkoministeri Elina Valtonen sanoo.
Tällä hallituskaudella avainhenkilöiden lähdevero on laskettu 32 prosentista 25 prosenttiin vuoden 2026 alusta. Järjestelmä on laajennettu myös ehdot täyttäviin Suomeen palaaviin suomalaisiin.
Erityisasiantuntijoille ja startup-yrittäjille on käytössä kahden viikon lupapikakaista. Työnantajan maksamat työntekijän ja hänen perheensä muuttokulut ovat olleet verovapaita vuoden 2025 alusta.
– Olemme hallituksessa tehneet lukuisia toimia parantaaksemme Suomen asemaa kilpailussa parhaista osaajista. Mutta työ on kesken. Seuraavaksi Suomen on nostettava kunnianhimon tasoa ja tehtävä itsestään yksi Euroopan houkuttelevimmista maista maailman parhaille osaajille, Valtonen sanoo.
– Pienen maan ei kannata pystyttää esteitä niiden ihmisten eteen, jotka haluavat tulla tänne tekemään työtä, yrittämään ja luomaan kasvua. Jos haluamme Suomeen maailmanluokan yrityksiä, tutkimusta ja investointeja, tarvitsemme myös maailmanluokan osaajia.
Kokoomuksen neljä ehdotusta kansainvälisen rekrytoinnin helpottamiseksi:
1. Nopeutetaan työperusteisten oleskelulupien käsittelyä. Käsitellään erityisasiantuntijoiden oleskeluluvat alle viikossa ja muut työperusteiset oleskeluluvat alle kuukaudessa.
2. Luovutaan työvoiman saatavuusharkinnasta. Kohdennetaan vapautuvia resursseja hakijoiden taustojen tarkistamiseen ja työehtojen valvontaan.
3. Käynnistetään ohjelma huippuosaajien rekrytoimiseksi Suomeen. Suomi etsii aktiivisesti kansainvälisiä osaajia yritysten ja tutkimuksen tarpeisiin.
4. Autetaan työnantajia rekrytoimaan ulkomailta. Helpotetaan rekrytointia EU:n sisältä ja jatketaan rekrytointia valituista kohdemaista. Keskitytään korkeakoulutettuihin osaajiin sekä ammattitaitoisiin työntekijöihin aloilla, joilla on todettu työvoimapulaa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kansallinen kokoomus
Kokoomuksen kansanedustaja Sammallahti: Lapsen keho kuuluu lapselle – Poikien ei-lääketieteelliset ympärileikkaukset kiellettävä19.11.2026 12:36:28 EET | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Sammallahti Tere vaatii, että Suomessa vahvistetaan lasten oikeutta keholliseen koskemattomuuteen ja kielletään alaikäisille pojille tehtävät ympärileikkaukset silloin, kun toimenpiteelle ei ole lääketieteellistä perustetta.
Kokoomuksen varapuheenjohtaja Sari Multala: 16-vuotiaat ansaitsevat parempaa – Ammatilliseen koulutukseen tarvitaan lisää lähiopetusta18.11.2026 10:46:31 EET | Tiedote
Kokoomuksen varapuheenjohtaja Sari Multala vaatii merkittävää suunnanmuutosta nuorten ammatilliseen koulutukseen. Kokoomus haluaa lisätä nuorten lähiopetusta, vahvistaa perustaitojen opetusta ja kohdentaa nykyistä enemmän ammatillisen koulutuksen resursseja oppivelvollisiin nuoriin.
Kokoomuksen Ikonen vastaa Kaikkoselle hyvinvointialueista – Nyt ei pidä toistaa aiempia virheitä11.11.2026 17:42:11 EET | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja, kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen ihmettelee keskustan vaatimuksia hyvinvointialueiden arviointimenettelyjen keskeyttämisestä ja rahoitusmalliuudistuksen kiirehtimisestä.
Kokoomuksen kansanedustaja Maaret Castrén: Lapsen tausta ei saa lukita S2-opetukseen6.11.2026 11:25:20 EET | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Maaret Castrén vaatii, että S2-opetuksessa olevien oppilaiden kielitaidon kehittymistä seurataan nykyistä tarkemmin. Hänen mukaansa S2-opetuksen pitää olla väylä vahvaan kielitaitoon, ei pysyvä ratkaisu läpi koko peruskoulun.
Kokoomuksen kansanedustaja Oskari Valtola haluaa lisätä lasten kielten opiskelua: A2-kieli alkamaan kolmannelta luokalta koko maassa4.11.2026 13:25:44 EET | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Oskari Valtola haluaa vahvistaa vieraiden kielten opetusta suomalaisissa kouluissa. Valtolan mukaan vientivetoinen Suomi tarvitsee tulevaisuudessakin vahvaa englannin osaamista, mutta samalla lasten kielivarantoa pitää rohkeasti laajentaa myös muihin kieliin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme