– Kun suomalainen yritys löytää maailmalta tarvitsemansa osaajan, tämän pitää päästä nopeasti töihin Suomeen. Avainhenkilöiden saatavuus ratkaisee, mihin yritysten toiminnot sijoittuvat, ulkoministeri Elina Valtonen sanoo.

Tällä hallituskaudella avainhenkilöiden lähdevero on laskettu 32 prosentista 25 prosenttiin vuoden 2026 alusta. Järjestelmä on laajennettu myös ehdot täyttäviin Suomeen palaaviin suomalaisiin.

Erityisasiantuntijoille ja startup-yrittäjille on käytössä kahden viikon lupapikakaista. Työnantajan maksamat työntekijän ja hänen perheensä muuttokulut ovat olleet verovapaita vuoden 2025 alusta.

– Olemme hallituksessa tehneet lukuisia toimia parantaaksemme Suomen asemaa kilpailussa parhaista osaajista. Mutta työ on kesken. Seuraavaksi Suomen on nostettava kunnianhimon tasoa ja tehtävä itsestään yksi Euroopan houkuttelevimmista maista maailman parhaille osaajille, Valtonen sanoo.

– Pienen maan ei kannata pystyttää esteitä niiden ihmisten eteen, jotka haluavat tulla tänne tekemään työtä, yrittämään ja luomaan kasvua. Jos haluamme Suomeen maailmanluokan yrityksiä, tutkimusta ja investointeja, tarvitsemme myös maailmanluokan osaajia.

Kokoomuksen neljä ehdotusta kansainvälisen rekrytoinnin helpottamiseksi:

1. Nopeutetaan työperusteisten oleskelulupien käsittelyä. Käsitellään erityisasiantuntijoiden oleskeluluvat alle viikossa ja muut työperusteiset oleskeluluvat alle kuukaudessa.

2. Luovutaan työvoiman saatavuusharkinnasta. Kohdennetaan vapautuvia resursseja hakijoiden taustojen tarkistamiseen ja työehtojen valvontaan.

3. Käynnistetään ohjelma huippuosaajien rekrytoimiseksi Suomeen. Suomi etsii aktiivisesti kansainvälisiä osaajia yritysten ja tutkimuksen tarpeisiin.

4. Autetaan työnantajia rekrytoimaan ulkomailta. Helpotetaan rekrytointia EU:n sisältä ja jatketaan rekrytointia valituista kohdemaista. Keskitytään korkeakoulutettuihin osaajiin sekä ammattitaitoisiin työntekijöihin aloilla, joilla on todettu työvoimapulaa.