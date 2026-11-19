THL vastaa usein kysyttyihin kysymyksiin m-rokosta
19.11.2026 16:48:34 EET | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL | Tiedote
Varsinaissuomalaiseen päiväkotiin liittyvä m-rokkotapaus voi herättää huolta. Jatkotartuntojen riski on kuitenkin pieni. THL on julkaissut vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin m-rokosta, sen tartuntatavoista, taudin vakavuudesta, hoidosta sekä jatkotartuntojen ehkäisystä.
M-rokko on viruksen aiheuttama infektiotauti, joka voi tarttua ihmisestä toiseen. Tauti ei kuitenkaan tartu helposti, vaan vaatii pitkään kestävän lähikontaktin.
”Riski taudin laajemmalle leviämiselle on hyvin pieni. Kansainvälisten tutkimusten pohjalta tiedämme, ettei m-rokko tartu lapsiryhmissä helposti”, sanoo THL:n ylilääkäri Tuula Hannila-Handelberg.
Varsinais-Suomen hyvinvointialue on ollut yhteydessä m-rokolle mahdollisesti altistuneisiin. Hyvinvointialue vastaa alueellaan tartuntatautien torjunnasta, epidemioiden hallinnasta ja paikallisesta viestinnästä.
THL vastaa tartuntatautien valtakunnallisesta seurannasta ja riskien arvioinnista.
M-rokko paranee yleensä itsestään
Taudin ensioireita ovat kuume, päänsärky, turvonneet imusolmukkeet, lihaskipu, selkäkipu ja yleinen väsymys. Ensioireista 1–3 päivän kuluessa ilmaantuu m-rokolle tyypillinen rakkulamainen ihottuma. Oireet kestävät tyypillisesti 2–4 viikkoa. Yleensä tauti paranee itsestään. Tällä hetkellä Suomessa ei ole tarjolla rokotetta m-rokkoa vastaan.
M-rokkotapauksia on todettu Suomessa tämän vuoden aikana yhteensä 13 kappaletta. Nyt todettu m-rokkotapaus on viruksen kehityslinjaa Ib, kuten myös muut tänä vuonna Suomessa todetut m-rokkotapaukset.
Muualla maailmassa tautia esiintyy tällä hetkellä useilla alueilla. Tapausten painopiste on Afrikassa, mutta Euroopassa on raportoitu myös paikallisesti saatuja tartuntoja.
Lisätiedot
Usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia m-rokosta (THL)
Tuula Hannila-Handelberg
THL
ylilääkäri
etunimi.sukunimi@thl.fi
Tartuntatautilääkäri
THL
p. 029 524 8557
tartuntatautilaakari@thl.fi
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