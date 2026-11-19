KUTSU MEDIALLE: SDP:n vaihtoehtobudjetin esittelytilaisuus
19.11.2026 16:45:42 EET | SDP EDUSKUNTA | Kutsu
Hyvä median edustaja,
Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä esittelee vuoden 2027 vaihtoehtobudjettinsa tiistaina 24.11. klo 13-14 Musiikkitalon terassilämpiössä.
Esittelemässä ovat puheenjohtaja Antti Lindtman, ryhmäpuheenjohtaja Tytti Tuppurainen ja valtiovarainvaliokunnan jäsen Joona Räsänen.
Musiikkitalon terassilämpiöön pääsee kansalaistorin sisäänkäynnin viereisestä portaikosta.
Yhteyshenkilöt
Tiina RytkyViestintäpäällikköSosialidemokraattinen eduskuntaryhmäPuh:0401696828tiina.rytky@eduskunta.fi
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