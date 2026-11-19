SDP:n Filatov: Olen todella huolissani siitä, millaiseksi poliittinen keskustelu Suomessa on muuttumassa 19.11.2026 11:57:42 EET | Tiedote

Nasima Razmyariin kohdistuva vihamielinen kirjoittelu ”Nasimasta on päästävä eroon” ja vaatimus siitä, että hänen pitäisi lähteä Suomesta, ovat täysin tuomittavia. Tekstin voi tulkita vielä vihamielisempänä eroon pääsemisenä, jolloin ollaan jo uhkailun tiellä. Lisäksi puhe, jossa halutaan vaientaa eri mieltä olevat, on demokratialle vierasta. Valitettavasti hän ei ole ainoa kansanedustaja, joka joutuu kohtaamaan rasismia, vihamielisyyttä ja oman suomalaisuutensa kyseenalaistamista taustansa tai ulkonäkönsä vuoksi, mutta häneen kohdistuvat viestit ovat olleet kelvottomuudessaan omaa luokkaansa.