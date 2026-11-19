Vihreiden tänään julkaisemassa vaihtoehtobudjetissa veroja kiristettäisiin vuonna 2027 yhteensä 2,9 miljardilla eurolla. Menoja leikattaisiin alle puolella miljardilla. Kaikki kerätty raha käytettäisiin uusiin menoihin.

– Jos verokarhu veisi jo yhtenä vuonna kolme miljardia, olisi se yhteensä 12 miljardia hallituskauden aikana, Aalto-Setälä toteaa.

Suurimmat kiristykset kohdistuvat yrittäjiin ja suomalaiseen työhön. Vihreät peruisi yhteisöveron alennuksen (841 milj. €), kiristäisi pk-yritysten omistajien osinkoverotusta (304 milj. €) ja nostaisi työkoneiden polttoaineveroa (200 milj. €).

– Nämä verot nostaisivat elämisen ja yrittämisen hintaa koko Suomessa. Vihreät puhuu pienyrittäjien puolesta, mutta heidän vaihtoehdossaan yrittäjälle jäisi tuhat euroa vähemmän käteen, Aalto-Setälä sanoo.

Aalto-Setälän mukaan vihreiden vaihtoehto ei vastaa Suomen suurimpaan talousongelmaan eli velkaantumiseen.

– Lähes kolmen miljardin veronkorotuksilla ei vähennettäisi velkaantumista eurollakaan. Suomi tarvitsee kasvua, työtä ja velkaantumisen taittamista, ei veroja, jotka jarruttavat kaikkia näitä, Aalto-Setälä painottaa.