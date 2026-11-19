SDP:n Piritta Rantanen esittää ansioturvan hakemisen ja käsittelyn helpottamista
19.11.2026 17:13:38 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Eduskunnassa käsitellään tänään SDP:n kansanedustajan, työ- ja tasa-arvovaliokunnan jäsenen Piritta Rantasen jättämää lakialoitetta, jonka tarkoituksena on helpottaa ja nopeuttaa osa-aikatyötä tekevän tai työttömän työnhakijan ansiopäivärahan hakemista ja käsittelyä työttömyyskassassa.
– Monet etuuskäsittelyn kannalta olennaiset palkka- ja palvelussuhdetiedot ovat nykyään vapaaehtoisesti ilmoitettavia tietoja. Kun tarvittavia tietoja ei löydy tulorekisteristä, hakijalta joudutaan pyytämään erillisiä palkkatodistuksia tai muita selvityksiä. Tämä pidentää käsittelyaikoja ja lisää sekä kansalaisten että etuuksia käsittelevien organisaatioiden hallinnollista työtä, Rantanen kuvailee.
Lakialoitteessa Rantanen ehdottaa muutoksia, joiden avulla työttömyyskassat saisivat nykyistä paremmin suoraan tulorekisteristä tarvitsemansa tiedot etuuskäsittelyä varten.
– Laajempi tiedonsaanti parantaisi ansioturvan hakijan tilannetta, koska hakemus voitaisiin käsitellä työttömyyskassassa nopeammin ja lisäselvitysten tarve vähenisi. Myös etuuspäätösten oikeellisuus ja yhdenvertaisuus paranisi. Lisäksi työttömyyskassojen olisi helpompi tarjota jäsenilleen työllistymistä tukevia palveluitaan.
Rantanen katsoo, että tulorekisteri järjestelmänä tukee suomalaisen sosiaaliturvan, verotuksen ja työmarkkinoiden luotettavaa toimintaa ja että sitä pitäisi kehittää.
– Tulorekisterin kehittämisessä on kyse rehellisen ja reilun toiminnan palauttamisesta työmarkkinoille. Siinä on kyse myös harmaan talouden torjunnasta ja työperäisen hyväksikäytön kitkemisestä. Nämä koko ajan kasvavat ongelmat heikentävät valtion taloutta maksamattomina veroina ja sosiaalimaksuina, murentavat työntekijöiden työelämän oikeuksia ja ennen kaikkea vaikeuttavat yksittäisen, uhriksi joutuneen työntekijän elämää, Rantanen sanoo.
– Kun osa-aikainen työntekijä tai työtön työnhakija hakee työttömyyskassasta hänelle kuuluvaa ansioturvaa, ei etuuden saamisesta pidä tehdä yhtään vaikeampaa. Etenkin työttömäksi jääminen on ihmiselle iso isku. SDP haluaa, että osa-aikatyössä olevan tai työttömän työnhakijan etuusasiat selvitetään nopeasti ja työtön saa tukea työllistymiseen.
Aloitteen on allekirjoittanut Rantasen lisäksi 18 SDP:n, kaksi kokoomuksen ja yksi keskustan kansanedustaja.
Yhteyshenkilöt
Piritta RantanenKansanedustaja, eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtajaPuh:050 545 1123
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