Uusia öljylöytöjä Helsingin saarista ja rannoilta ei ole, mutta jo siivotuille rannoille on ilmaantunut uusia öljypaakkuja. Meressä öljystä ei ole ollut havaintoja.

Öljyntorjuntaan liittyvää tiedustelua tehdään nyt koko Etelä-Suomen rannikolla ja saaristossa. Suomenlahden Merivartiosto selvittää päästön laajuutta merialueella ja ulkosaaristossa. Uusia öljylöydöksiä ei ole toistaiseksi havaittu tutkituissa Helsingin ja Porvoon saaristoissa. Länsi-Uudenmaan, Itä-Uudenmaan ja Kymenlaakson pelastuslaitokset tekevät havaintoja omilla ranta- ja saaristoalueillaan.

Öljypäästön ajankohdasta ja aiheuttajasta ei ole toistaiseksi tietoa. Öljypaakut voivat kulkeutua meressä pinnan alla kauan ja pitkiä matkoja niin, että niitä ei havaita. Öljyä on Suomenlinnan rannoilla ollut noin kymmenen metrin etäisyydellä rantaviivasta, mikä viittaa siihen, että sitä on huuhtoutunut rannalle marraskuun alkupuolella.

Suomen ympäristökeskus (Syke), Metsähallitus ja WWF mukana torjuntatyössä

Suomen ympäristökeskus toimii öljyvahinkotilanteissa asiantuntijaviranomaisena ja vastaa öljyyntyneiden eläinten hoidon järjestämisestä.

”Näin kylmissä olosuhteissa öljyyntyneen vesilinnun selviytymismahdollisuudet ovat valitettavasti heikot. Jo pieni öljytahra voi heikentää höyhenpeitteen vedenpitävyyttä ja lämmöneristyskykyä. Kun kylmä vesi pääsee höyhenpeitteen läpi, lintu kylmettyy nopeasti. Siksi varaudumme siihen, että rannoilta voi löytyä lähipäivinä lisää kuolleita lintuja. Kuolleet linnut on tärkeää kerätä pois maastosta, etteivät petoeläimet pääse levittämään öljyä”, sanoo tutkija Aili Jukarainen, Suomen ympäristökeskuksesta.

Metsähallituksen Luontopalvelut osallistuu öljyntorjunnan suunnitteluun ja toteutukseen virka-apuviranomaisena ja tuo työhön asiantuntemusta luontoarvojen suojaamisesta.

”Onneksi on marraskuu ja lintujen pesintä on ohi, mikä vähentää osaa vahingon riskeistä. Öljy on silti aina vieras aine luonnossa, ja on tärkeää saada vähäisetkin määrät pois. Kylmässä öljy hajoaa hitaasti eikä katoa lumen ja jään alle jäädessään. Se voi vahingoittaa lintuja ja muita rantaluonnon eliöitä pitkään”, luonnonsuojelun erityisasiantuntija Maiju Lanki Metsähallituksesta kertoo.

Rannan kallioilla, kivikoissa ja kasvillisuuden seassa ollutta öljyä on poistettu lauantaista asti noin sadan WWF:n vapaaehtoisen voimin.

”WWF:n vapaaehtoiset öljyntorjuntajoukot ovat keränneet satoja kiloja öljyyntynyttä ainesta pois rannoilta, vaikka sää on ollut kylmä ja tuuli kova. Tällaisen öljyvahingon jälkien siivoaminen on käsityötä, jossa vapaaehtoisilla on tärkeä rooli. Myös öljyyntyneet linnut on tärkeää kerätä pois luonnosta, sillä petoeläimet saattavat syödä niitä ja altistua siten myös itse öljylle. Lisäksi on tärkeää selvittää, miten moni lintu on menehtynyt öljyn vaikutuksesta”, sanoo WWF:n meriasiantuntija Vanessa Ryan.

Luonnossa liikkuvilta toivotaan havaintoja:

Mikäli havaitset rantaan ajautunutta öljyä Helsingin kaupungin mantereelta tai saaristosta, ilmoita havainnosta Helsingin kaupungin pelastuslaitokselle tilannekeskuksen numeroon 09 310 30150.

Helsingin kaupungin mantereelta tai saaristosta, ilmoita havainnosta Helsingin kaupungin pelastuslaitokselle tilannekeskuksen numeroon 09 310 30150. Ilmoita kaikki lintuhavainnot Sykelle ja liitä mukaan valokuva sekä tarkka löytöpaikka: likaantuneetlinnut@syke.fi

Löysitkö öljyyntyneen tai öljyyn kuolleen linnun? Toimi näin

Jos lintu on elossa ja öljyyntynyt: ilmoita havainnosta Sykelle mahdollisimman nopeasti. Älä käsittele lintua tarpeettomasti.

ilmoita havainnosta Sykelle mahdollisimman nopeasti. Älä käsittele lintua tarpeettomasti. Jos lintu on kuollut: Ota kuollut lintu talteen, sulje se yksittäin kahteen muovipussiin. Näin estetään öljyn leviäminen ympäristöön ja petoeläimiin.

Ota kuollut lintu talteen, sulje se yksittäin kahteen muovipussiin. Näin estetään öljyn leviäminen ympäristöön ja petoeläimiin. Ilmoita kaikki lintuhavainnot Sykelle ja liitä mukaan valokuva sekä tarkka löytöpaikka likaantuneetlinnut@syke.fi

ja liitä mukaan valokuva sekä tarkka löytöpaikka likaantuneetlinnut@syke.fi Muista suojata itsesi öljyltä. Älä koske öljyyntyneeseen lintuun paljain käsin tai päästä öljyä iholle tai vaatteisiin.

Älä koske öljyyntyneeseen lintuun paljain käsin tai päästä öljyä iholle tai vaatteisiin. Syke ohjeistaa ilmoitusten tekijöitä kuolleen linnun hävittämisestä.

Lisätietoja:

Helsingin kaupungin pelastuslaitos: päivystävä palomestari p. 09 310 30130

Suomen ympäristökeskus, Lintuhavainnot

Tutkija Aili Jukarainen, Suomen ympäristökeskus, p. 029 525 1549, etunimi.sukunimi@syke.fi

Erikoissuunnittelija Markku Mikkola, Suomen ympäristökeskus, p. 029 525 1429

etunimi.sukunimi@syke.fi

Metsähallituksen Luontopalvelut, Luonnonsuojelun erityisasiantuntija Maiju Lanki, puh. 040 596 7244

WWF Suomi, Meriasiantuntija Vanessa Ryan, p. 040 763 0000