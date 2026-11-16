Öljyntorjuntatyöt työllistävät useita viranomaisia ja vapaaehtoisia – tiedustelua laajennettu Etelä-Suomen rannoilla ja saaristossa
19.11.2026 17:53:50 EET | Helsingin kaupungin pelastuslaitos | Tiedote
Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen johdolla perjantaina 13. marraskuuta alkanut öljyntorjuntatehtävä Suomenlinnassa on edelleen käynnissä sekä rantojen siivoamisen että ympäristövahingon laajuuden selvittelyn osalta. Rantojen puhdistustöiden aikana on tähän mennessä löytynyt alle kaksikymmentä kuollutta lintua. Öljyä ja öljyyntyneitä lintuja saattaa löytyä nykyistä havaintoaluetta laajemmalta.
Uusia öljylöytöjä Helsingin saarista ja rannoilta ei ole, mutta jo siivotuille rannoille on ilmaantunut uusia öljypaakkuja. Meressä öljystä ei ole ollut havaintoja.
Öljyntorjuntaan liittyvää tiedustelua tehdään nyt koko Etelä-Suomen rannikolla ja saaristossa. Suomenlahden Merivartiosto selvittää päästön laajuutta merialueella ja ulkosaaristossa. Uusia öljylöydöksiä ei ole toistaiseksi havaittu tutkituissa Helsingin ja Porvoon saaristoissa. Länsi-Uudenmaan, Itä-Uudenmaan ja Kymenlaakson pelastuslaitokset tekevät havaintoja omilla ranta- ja saaristoalueillaan.
Öljypäästön ajankohdasta ja aiheuttajasta ei ole toistaiseksi tietoa. Öljypaakut voivat kulkeutua meressä pinnan alla kauan ja pitkiä matkoja niin, että niitä ei havaita. Öljyä on Suomenlinnan rannoilla ollut noin kymmenen metrin etäisyydellä rantaviivasta, mikä viittaa siihen, että sitä on huuhtoutunut rannalle marraskuun alkupuolella.
Suomen ympäristökeskus (Syke), Metsähallitus ja WWF mukana torjuntatyössä
Suomen ympäristökeskus toimii öljyvahinkotilanteissa asiantuntijaviranomaisena ja vastaa öljyyntyneiden eläinten hoidon järjestämisestä.
”Näin kylmissä olosuhteissa öljyyntyneen vesilinnun selviytymismahdollisuudet ovat valitettavasti heikot. Jo pieni öljytahra voi heikentää höyhenpeitteen vedenpitävyyttä ja lämmöneristyskykyä. Kun kylmä vesi pääsee höyhenpeitteen läpi, lintu kylmettyy nopeasti. Siksi varaudumme siihen, että rannoilta voi löytyä lähipäivinä lisää kuolleita lintuja. Kuolleet linnut on tärkeää kerätä pois maastosta, etteivät petoeläimet pääse levittämään öljyä”, sanoo tutkija Aili Jukarainen, Suomen ympäristökeskuksesta.
Metsähallituksen Luontopalvelut osallistuu öljyntorjunnan suunnitteluun ja toteutukseen virka-apuviranomaisena ja tuo työhön asiantuntemusta luontoarvojen suojaamisesta.
”Onneksi on marraskuu ja lintujen pesintä on ohi, mikä vähentää osaa vahingon riskeistä. Öljy on silti aina vieras aine luonnossa, ja on tärkeää saada vähäisetkin määrät pois. Kylmässä öljy hajoaa hitaasti eikä katoa lumen ja jään alle jäädessään. Se voi vahingoittaa lintuja ja muita rantaluonnon eliöitä pitkään”, luonnonsuojelun erityisasiantuntija Maiju Lanki Metsähallituksesta kertoo.
Rannan kallioilla, kivikoissa ja kasvillisuuden seassa ollutta öljyä on poistettu lauantaista asti noin sadan WWF:n vapaaehtoisen voimin.
”WWF:n vapaaehtoiset öljyntorjuntajoukot ovat keränneet satoja kiloja öljyyntynyttä ainesta pois rannoilta, vaikka sää on ollut kylmä ja tuuli kova. Tällaisen öljyvahingon jälkien siivoaminen on käsityötä, jossa vapaaehtoisilla on tärkeä rooli. Myös öljyyntyneet linnut on tärkeää kerätä pois luonnosta, sillä petoeläimet saattavat syödä niitä ja altistua siten myös itse öljylle. Lisäksi on tärkeää selvittää, miten moni lintu on menehtynyt öljyn vaikutuksesta”, sanoo WWF:n meriasiantuntija Vanessa Ryan.
Luonnossa liikkuvilta toivotaan havaintoja:
- Mikäli havaitset rantaan ajautunutta öljyä Helsingin kaupungin mantereelta tai saaristosta, ilmoita havainnosta Helsingin kaupungin pelastuslaitokselle tilannekeskuksen numeroon 09 310 30150.
- Ilmoita kaikki lintuhavainnot Sykelle ja liitä mukaan valokuva sekä tarkka löytöpaikka: likaantuneetlinnut@syke.fi
Löysitkö öljyyntyneen tai öljyyn kuolleen linnun? Toimi näin
- Jos lintu on elossa ja öljyyntynyt: ilmoita havainnosta Sykelle mahdollisimman nopeasti. Älä käsittele lintua tarpeettomasti.
- Jos lintu on kuollut: Ota kuollut lintu talteen, sulje se yksittäin kahteen muovipussiin. Näin estetään öljyn leviäminen ympäristöön ja petoeläimiin.
- Ilmoita kaikki lintuhavainnot Sykelle ja liitä mukaan valokuva sekä tarkka löytöpaikka likaantuneetlinnut@syke.fi
- Muista suojata itsesi öljyltä. Älä koske öljyyntyneeseen lintuun paljain käsin tai päästä öljyä iholle tai vaatteisiin.
- Syke ohjeistaa ilmoitusten tekijöitä kuolleen linnun hävittämisestä.
Lisätietoja:
Helsingin kaupungin pelastuslaitos: päivystävä palomestari p. 09 310 30130
Suomen ympäristökeskus, Lintuhavainnot
- Tutkija Aili Jukarainen, Suomen ympäristökeskus, p. 029 525 1549, etunimi.sukunimi@syke.fi
- Erikoissuunnittelija Markku Mikkola, Suomen ympäristökeskus, p. 029 525 1429
Metsähallituksen Luontopalvelut, Luonnonsuojelun erityisasiantuntija Maiju Lanki, puh. 040 596 7244
WWF Suomi, Meriasiantuntija Vanessa Ryan, p. 040 763 0000
Yhteyshenkilöt
Yleisjohtaja, päivystävä palomestariHelsingin kaupungin pelastuslaitosPuh:0931030130
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Helsingin kaupungin pelastuslaitos tuottaa turvallisuutta ja auttaa hädän hetkellä. Palvelumme ovat onnettomuuksien ehkäisy, pelastustoiminta ja ensihoito sekä väestönsuojelu ja varautuminen. Yhdellätoista pelastusasemallamme ja neljällä meriasemallamme työskentelee noin 800 henkeä, joista noin 600 pelastus- ja ensihoitopalveluissa.Vuonna 2022 pelastuslaitoksella oli 8632 pelastustoimen ja 64000 ensihoidon hälytystehtävää.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupungin pelastuslaitos
Öljyn puhdistus Suomenlinnan rannoilta jatkuu16.11.2026 16:22:30 EET | Tiedote
Öljyisten rantojen puhdistusta pystytään Suomenlinnassa tekemään vain valoisan aikaan. Tältä päivältä työt on lopetettu, mutta niitä jatketaan huomenna tiistaina 17. marraskuuta.
Stadin brankkari ja vuoden ensihoitaja 2026 on valittu2.10.2026 15:00:00 EEST | Tiedote
Helsingin pelastuslaitos on valinnut vuoden 2026 Stadin brankkariksi vuoromestari Harri "Hara" Karvosen ja vuoden ensihoitajaksi Salla Rönkön. Pelastuslaitoksen vuosipäivässä palkittiin lisäksi henkilöstön ehdotusten perusteella vuoden ahertaja, vuoden esihenkilö, vuoden asiakaspalvelija ja vuoden työyhteisö.
Stadin Brankkari mukana Tammisaaren Vanhojen Paloautojen päivässä lauantaina 4.7.2630.6.2026 11:46:43 EEST | Tiedote
Vanhojen Paloautojen päivä lauantaina 4.7.2026 kokoaa yhteen historiallista pelastuskalustoa eri puolilta Suomea. Myös Stadin Brankkari on ollut tapahtumassa mukana perinteisesti, ja tänä vuonna Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen museokalustoa nähdään jälleen näyttävästi esillä. Tee kesäretki Tammisaareen ja tule tutustumaan paloautojen historiaan.
Helsingin kaupungin pelastuslaitos pyytää kaupunkilaisilta näkemyksiä pelastustoimen palvelujen kehittämisestä25.6.2026 13:24:38 EEST | Tiedote
Helsingin kaupungin pelastuslaitos haluaa kuulla, mitä kaupunkilaiset ajattelevat pelastustoimen palveluista sekä niiden kehittämisestä. Saatua palautetta hyödynnetään valmisteltaessa pelastustoimen palvelutasopäätöstä, joka on tärkein pelastustoimen strateginen asiakirja.
Räddningsverket i beredskap inför VM-firandet1.6.2026 12:08:58 EEST | Pressmeddelande
Ishockeyns framgångar i mästerskap samlar många firande människor i staden. Baserat på tidigare erfarenheter förekommer det i samband med firandet även fenomen som ökar antalet uppdrag. Räddningsverket har förberett sig inför festligheterna.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme