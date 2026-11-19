Vihreiden Tiina Elo järkyttyi tuoreesta paljastuksesta: Orpon hallitus pettää lupauksensa vanhojen metsien suojelusta jo toistamiseen
19.11.2026 18:56:17 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Orpon hallitus kutistaa valtion vanhojen metsien suojeluesitystä yli 4 300 hehtaarilla, koska osa metsistä sijaitsee malminetsintä-, energia- ja matkailuhankkeiden alueilla. Vihreiden kansanedustaja Tiina Elon mukaan hallitus pettää lupauksensa vanhojen metsien suojelusta jo toistamiseen. Elo vaatii, että vanhojen metsien kriteerit valmistellaan uudelleen ja metsiin kohdistuvat hankkeet keskeytetään.
Maa- ja metsätalousministeriön mukaan hallitus aikoo esittää suojeluun noin 22 150 hehtaaria vanhaa ja luonnontilaista metsää, kun Metsähallitus esitti vielä toukokuussa suojeltavaksi 26 500 hehtaaria. Esityksestä poistettavasta alasta lähes 3 900 hehtaaria on malminetsintä- tai lupahakemusalueilla. Asiasta on uutisoinut muun muassa Yle.
– Ensin hallitus siunasi satumetsäkriteerit, joilla suojeltavaa löytyi vain murto-osa siitä, mitä metsäluonto tarvitsee. Nyt sekin vähä kutistuu, kun kaivostoiminta menee arvokkaimpien metsien edelle. Pääministeri Orpo lupasi ennen vaaleja suojella valtion vanhat metsät. Tämä on jo toinen kerta, kun lupaus petetään, maa- ja metsätalousvaliokunnassa Vihreitä edustava Tiina Elo sanoo.
Elo muistuttaa, että jo toukokuun suojeluesityksessä aidosti uutta suojelua oli vain noin 13 000 hehtaaria, vaikka hallitus oli luvannut suojella 80 000–90 000 hehtaaria valtion vanhoja luonnontilaisia metsiä.
– Pois pudotetut metsät täyttävät hallituksen jo valmiiksi ylitiukat kriteerit. Ne ovat siis Suomen arvokkainta jäljellä olevaa metsäluontoa. Jos ne jäävät kaivoshankkeiden jalkoihin, menetystä ei voi korjata, Elo sanoo.
Elo kysyi jo syyskuussa kirjallisella kysymyksellä, millä perusteella maa- ja metsätalousministeriö on rajannut kaavoitetut alueet sekä kaivospiirit ja kaivoslupa-alueet kokonaan vanhojen metsien inventointien ulkopuolelle. Esimerkiksi Ylläksen länsipuolella Kolarissa kriteerit täyttäviä metsiä jätettiin esittämättä suojeluun, koska alueelle suunnitellaan matkailurakentamista.
– Euroopan komission ja Suomen hallituksen omien ohjeiden mukaan metsän suojeluarvot eivät katoa sillä perusteella, että alueelle halutaan rakentaa tai kaivaa. Suomi on sitoutunut suojelemaan kaikki jäljellä olevat vanhat ja luonnontilaiset metsät. Sitä ei voi tehdä, jos osa metsistä jätetään tarkoituksella inventoimatta tai suojeluesityksen ulkopuolelle, Elo sanoo.
Ministeriön mukaan pois jätettyjen alueiden suojelua selvitetään vielä, ja selvityksen on määrä valmistua vuoden 2027 ensimmäiseen talousarvioon mennessä.
– Lupaus selvittää asiaa myöhemmin ei suojele yhtään puuta. Siksi vanhoihin metsiin kohdistuvat hankkeet on keskeytettävä siihen asti, kunnes niiden suojelusta on päätetty, Elo vaatii.
Vihreät on esittänyt oman mallinsa valtion vanhojen metsien suojeluun. Mallissa kriteerit perustuisivat jo käytössä oleviin, tieteeseen nojaaviin METSO-ohjelman kriteereihin, ja uutta suojelua tulisi heti noin 130 000 hehtaaria.
– Vanhojen metsien kriteerit on valmisteltava uudelleen tutkijoita kuunnellen, sillä meidän luontomme ei ole tällä tavalla kaupan mille tahansa yrityksille. Vihreille tämä on itsestäänselvä asia, kaikille muille puolueille nähtävästi ei. Suomen metsäluonnon tulevaisuus ratkaistaan kevään eduskuntavaaleissa, Elo päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tiina EloVihreiden kansanedustajaPuh:045 261 7447tiina.elo@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Vihreät julkaisi tänään vaihtoehtobudjetin - mukana merkittäviä panostuksia itäiseen Suomeen19.11.2026 16:03:41 EET | Tiedote
Vihreiden Itä-Suomen kansanedustajat Krista Mikkonen Joensuusta ja Hanna Holopainen Lappeenrannasta nostavat esiin satsaukset, joita Vihreät tekisi Itäiseen Suomeen elinvoiman parantamiseksi.
Vihreiden vaihtoehtobudjetti nostaisi köyhyydestä Orpon hallituksen sinne pudottamat lapset ja asettaisi luontohaitoille hintalapun19.11.2026 13:30:00 EET | Tiedote
Vihreiden vaihtoehtobudjetissa panostetaan luonnonsuojeluun ja koulutukseen yhteensä yli miljardi euroa enemmän kuin Orpon hallitus ottamatta euroakaan enempää velkaa. Lisäksi Vihreät nostaisi lähes 30 000 lasta köyhyydestä, karsisi ympäristölle haitallisia yritystukia ja asettaisi luontohaitoille hintalapun.
Vihreiden Mari Holopainen: Suomalaisia tutkimuspohjaisia innovaatioita karkaa maailmalle pilkkahinnalla — tarvitsemme uuden rahoitusmallin tutkimuksen ja kaupallisen läpimurron välille19.11.2026 12:22:22 EET | Tiedote
Yrityksen perustaminen muodostaa monelle tutkijalle tarpeettoman suuren kynnyksen. Vihreiden kansanedustaja Mari Holopainen esittää Slush-viikolla uutta kansallista siemenrahoitusta, joka mahdollistaisi suoraviivaisen polun tutkijasta yrittäjäksi.
Ex-ympäristöministeri ihmettelee presidentin kritiikitöntä datakeskusintoilua18.11.2026 20:48:21 EET | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja, entinen ilmasto- ja ympäristöministeri Krista Mikkonen hämmästelee presidentti Stubbin kritiikitöntä suhtautumista datakeskuksiin. Hänen mukaansa datakeskuksille tarvitaan enemmän rajoja.
Virta: Kokoomus kampanjoi korjaussarjoilla itse luomiinsa ongelmiin18.11.2026 15:38:55 EET | Tiedote
Kokoomus esittää ammatillisen koulutuksen korjaussarjaa tilanteessa, jossa kokoomus on itse leikannut ammatillisesta koulutuksesta ja siten heikentänyt lähiopetuksen määrää. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta hämmästelee kokoomuksen toimintaa ja esittää ammatillisen koulutuksen kunnianpalautusta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme