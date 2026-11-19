Maa- ja metsätalousministeriön mukaan hallitus aikoo esittää suojeluun noin 22 150 hehtaaria vanhaa ja luonnontilaista metsää, kun Metsähallitus esitti vielä toukokuussa suojeltavaksi 26 500 hehtaaria. Esityksestä poistettavasta alasta lähes 3 900 hehtaaria on malminetsintä- tai lupahakemusalueilla. Asiasta on uutisoinut muun muassa Yle.

– Ensin hallitus siunasi satumetsäkriteerit, joilla suojeltavaa löytyi vain murto-osa siitä, mitä metsäluonto tarvitsee. Nyt sekin vähä kutistuu, kun kaivostoiminta menee arvokkaimpien metsien edelle. Pääministeri Orpo lupasi ennen vaaleja suojella valtion vanhat metsät. Tämä on jo toinen kerta, kun lupaus petetään, maa- ja metsätalousvaliokunnassa Vihreitä edustava Tiina Elo sanoo.

Elo muistuttaa, että jo toukokuun suojeluesityksessä aidosti uutta suojelua oli vain noin 13 000 hehtaaria, vaikka hallitus oli luvannut suojella 80 000–90 000 hehtaaria valtion vanhoja luonnontilaisia metsiä.

– Pois pudotetut metsät täyttävät hallituksen jo valmiiksi ylitiukat kriteerit. Ne ovat siis Suomen arvokkainta jäljellä olevaa metsäluontoa. Jos ne jäävät kaivoshankkeiden jalkoihin, menetystä ei voi korjata, Elo sanoo.

Elo kysyi jo syyskuussa kirjallisella kysymyksellä, millä perusteella maa- ja metsätalousministeriö on rajannut kaavoitetut alueet sekä kaivospiirit ja kaivoslupa-alueet kokonaan vanhojen metsien inventointien ulkopuolelle. Esimerkiksi Ylläksen länsipuolella Kolarissa kriteerit täyttäviä metsiä jätettiin esittämättä suojeluun, koska alueelle suunnitellaan matkailurakentamista.

– Euroopan komission ja Suomen hallituksen omien ohjeiden mukaan metsän suojeluarvot eivät katoa sillä perusteella, että alueelle halutaan rakentaa tai kaivaa. Suomi on sitoutunut suojelemaan kaikki jäljellä olevat vanhat ja luonnontilaiset metsät. Sitä ei voi tehdä, jos osa metsistä jätetään tarkoituksella inventoimatta tai suojeluesityksen ulkopuolelle, Elo sanoo.

Ministeriön mukaan pois jätettyjen alueiden suojelua selvitetään vielä, ja selvityksen on määrä valmistua vuoden 2027 ensimmäiseen talousarvioon mennessä.

– Lupaus selvittää asiaa myöhemmin ei suojele yhtään puuta. Siksi vanhoihin metsiin kohdistuvat hankkeet on keskeytettävä siihen asti, kunnes niiden suojelusta on päätetty, Elo vaatii.

Vihreät on esittänyt oman mallinsa valtion vanhojen metsien suojeluun. Mallissa kriteerit perustuisivat jo käytössä oleviin, tieteeseen nojaaviin METSO-ohjelman kriteereihin, ja uutta suojelua tulisi heti noin 130 000 hehtaaria.

– Vanhojen metsien kriteerit on valmisteltava uudelleen tutkijoita kuunnellen, sillä meidän luontomme ei ole tällä tavalla kaupan mille tahansa yrityksille. Vihreille tämä on itsestäänselvä asia, kaikille muille puolueille nähtävästi ei. Suomen metsäluonnon tulevaisuus ratkaistaan kevään eduskuntavaaleissa, Elo päättää.