Anders Norrback: Sikatalouden salmonellarahasto etenee vihdoin 19.11.2026 15:18:17 EET | Tiedote

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta on tänään käsitellyt ja yksimielisesti hyväksynyt mietinnön hallituksen esityksestä sikatalouden salmonellarahastosta. Salmonellarahasto etenee nyt eduskunnan lopullisesti hyväksyttäväksi. Mietintö on tulosta sikatalousalalla tehdystä pitkäjänteisestä ja määrätietoisesta työstä.