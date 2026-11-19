RKP Varsinais-Suomi nimesi kolme uutta ehdokasta vuoden 2027 eduskuntavaaleihin
19.11.2026 19:52:35 EET | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
RKP Varsinais-Suomen piirihallitus nimesi kokouksessaan 19 marraskuuta kolme uutta ehdokasta vuoden 2027 eduskuntavaaleihin.
Nimetyt ehdokkaat ovat:
Markus Blomquist
Janne Juvonen
Mika Lankinen
RKP on aiemmin nimennyt ehdokkaaksi seuraavat henkilöt: Sandra Bergqvist, Axel Bondestam, Reijo Grönfors, Helen Honkasaari, Emilie Jäntti, Adrian Liljeström, Miia Nissinaho-Back ja Nils Torvalds. Tavoitteena on täysi 18 ehdokkaan lista.
Lisätietoja:
Markus Blomquist, piirin puheenjohtaja
RKP Varsinais-Suomi
040 821 0419
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