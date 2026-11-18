Keskuskauppakamari: Tullimaksut purivat krääsäpaketteihin – seuraavaksi kuriin vaaralliset tuotteet
20.11.2026 06:57:00 EET | Keskuskauppakamari | Tiedote
Black Week ja Black Friday houkuttelevat suomalaisia verkko-ostoksille, mutta EU:n ulkopuolelta tilattavien halpapakettien määrä on romahtanut käyttöönotetun tullimaksun myötä. Keskuskauppakamarin mukaan pienpakettien tullimaksu ei silti yksin korjaa tuoteturvallisuuden ja epäreilun kilpailun ongelmia.
Tullin tilastojen mukaan EU:n ulkopuolelta tilattujen enintään 150 euron tavaraerien määrä laski heinä–syyskuussa 77 prosenttia verrattuna samaan ajanjaksoon viime vuonna. Pudotus seurasi heinäkuun alussa voimaan tullutta kolmen euron tullimaksua.
“Luvut osoittavat, että tullimaksu puree, vaikka pakettien määrä onkin edelleen valtava. Heinäkuussa voimaan tulleen kolmen euron tullimaksun lisäksi marraskuun alussa tuli käyttöön myös kahden euron käsittelymaksu. Suunta on oikea, mutta kokonaan maksut eivät halpatuonnin ongelmia ratkaise”, sanoo Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Johanna Sipola.
Kaikista tammi–syyskuun tavaraeristä 98,4 prosenttia tuli Kiinasta. Keskuskauppakamarin mukaan kaikki kiinalaisten verkkoalustojen tuotteet eivät välttämättä ole turvallisia.
”Esimerkiksi lelut, vaatteet ja kosmetiikka saattavat sisältää EU:n alueella kiellettyjä kemikaaleja. Turvallisuuden lisäksi kuluttajien kannattaa muistaa ostoksia tehdessään myös vastuullisuus”, sanoo Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Johanna Sipola.
EU:n päätettävä lisätoimista
Keskuskauppakamari vaatii EU:lta lisätoimia, jotta verkkoalustat saadaan vastuuseen myymiensä tuotteiden turvallisuudesta.
”Suomalainen kauppias vastaa siitä, että sen myymä tuote on turvallinen. Saman vastuun on koskettava myös kolmansien maiden verkkoalustoja. Nyt reilun kilpailun ja kuluttajien turvallisuuden hinnan maksavat ne, jotka noudattavat sääntöjä”, Sipola sanoo.
Ongelmat näkyvät jo EU:n valvonnassa. Euroopan komissio määräsi toukokuussa Temulle 200 miljoonan euron sakon digipalvelusäädöksen rikkomisesta. Komission testiostoissa suuri osa vauvojen leluista oli vaarallisia, koska niissä oli kemikaaleja yli sallittujen raja-arvojen tai irtoavia osia, joihin lapsi voisi tukehtua. Lisäksi hyvin suuri osa latureista ei läpäissyt turvallisuuden perustestejä.
Tiistaina 17. marraskuuta komissio totesi alustavasti, ettei Temu myöskään tee riittävästi estääkseen laittomien tuotteiden myyntiä. Komission mukaan alusta ei valvo riittävästi, täyttävätkö sen myymät tuotteet EU:n vaatimukset. Alusta ei myöskään puutu tehokkaasti laittomien tuotteiden myyntiin tai sääntöjä rikkoviin myyjiin.
”Jälkikäteen tehtävä valvonta on mahdoton tehtävä. Verkkoalustat on velvoitettava vahvemmin varmistamaan alustoilla myytävien tuotteiden turvallisuus jo ennen myyntiä. Reilu kilpailu on mahdollista vain, jos säännöt ovat samat kaikille toimijoille”, Sipola sanoo.
Yhteyshenkilöt
Johanna SipolaVaratoimitusjohtaja, johtaja, vaikuttaminen ja kilpailukykyPuh:050 352 1172johanna.sipola@chamber.fi
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