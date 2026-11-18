Liukas piha lisää merkittävästi työpaikan tapaturmariskiä
20.11.2026 07:55:00 EET | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
”Työnantajalla on velvollisuus huolehtia siitä, että työpaikan kulkutiet ja muut työalueet ovat turvallisia ja pysyvät turvallisessa kunnossa. Liukastumisvaaran ehkäiseminen kuuluu osaksi työpaikan turvallisuuden hallintaa. Jos työpaikan piha-alueiden turvallisuudesta ei huolehdita asianmukaisesti, seurauksena voi olla myös työturvallisuusrikoksen arviointi”, muistuttaa ylitarkastaja Mikko Koivisto Lupa- ja valvontaviraston työsuojeluosastolta.
Syksyn ja talven vaihtelevat sääolosuhteet tekevät työpaikkojen piha-alueista ja kulkuteistä paikoin erittäin liukkaita. Erityisesti aamuisin jäätyneet pinnat lisäävät riskiä liukastua ja kaatua, mikä näkyy myös työpaikkatapaturmien määrässä.
Liukastumisissa vammat kohdistuvat tavallisesti nilkkoihin, polviin, ranteisiin ja olkapäihin. Seurauksena voi olla esimerkiksi nyrjähdyksiä, sijoiltaanmenoja tai luunmurtumia, jotka aiheuttavat poissaoloja työstä ja voivat pahimmillaan johtaa pitkäaikaisiin terveyshaittoihin.
Suunnittele työmaan kulkureitit
Liukastumisriskiä voidaan vähentää muun muassa suunnittelemalla kulkureitit tasaiselle alustalle, huolehtimalla liukkaudentorjunnasta ja käyttämällä asianmukaisia liukuesteellisiä turvajalkineita. ”Sään nopeat vaihtelut sekä lumi-, räntä- ja vesisateet voivat kuitenkin tehdä piha-alueista erittäin liukkaita lyhyessä ajassa. Tällöin kaikkia vaaratilanteita ei pystytä poistamaan välittömästi, joten myös työntekijöiden oma varovaisuus on tärkeää”, Mikko Koivisto sanoo.
Jos liukastumisvaaraa ei saada riittävästi hallittua rakenteellisilla tai muilla teknisillä toimenpiteillä, on syytä arvioida henkilönsuojainten käyttöä. Esimerkiksi suojakypärä voi ehkäistä vakavia päävammoja liukastumis- ja kaatumistilanteissa. Rakennustyömailla suojakypärän käyttö on pakollista.
”Liukkaiden olosuhteiden ennakointi ja tehokas liukkaudentorjunta ovat keskeisiä keinoja ehkäistä työpaikkatapaturmia talvikaudella”, painottaa ylitarkastaja Mikko Koivisto.
Yhteyshenkilöt
Lisätiedot:
Ylitarkastaja Mikko Koivisto, p. 029 5255379, etunimi.sukunimi@lvv.fi
Lupa- ja valvontavirasto, työsuojeluosasto
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