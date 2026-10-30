Scanfil Oyj Lehdistötiedote 20.11.2026 klo 11.00

Scanfil laajentaa yhteistyötään Brukerin kanssa APAC-alueelle vastatakseen paikalliseen kysyntään



Scanfil laajentaa yhteistyötään Brukerin Advanced X-ray Solutions (AXS) -divisioonan kanssa Aasian ja Tyynenmeren alueelle (APAC) aloittamalla Bruker AXS -tuotteiden valmistuksen Suzhoussa, Kiinassa. Tämä on uusi askel yritysten strategisessa valmistuskumppanuudessa, ja se mahdollistaa Brukerin tuotteiden valmistuksen paikallisesti lähimarkkinoille. Scanfil valmistaa Bruker AXS:n tuotteita myös Euroopan tehtaillaan Pärnussa, Virossa, ja Myslowicessa, Puolassa.

Tuotanto APAC-alueella käynnistyi marraskuussa 2026 Scanfilin Suzhoun tehtaalla. Ensimmäisessä vaiheessa Scanfil valmistaa käyttövalmiita röntgeninstrumentteja Brukerin paikallistiimin tuella. Nämä laitteet vastaavat asiakkaiden paikallisia hankintavaatimuksia ja täyttävät samalla Brukerin maailmanlaajuiset laatustandardit.

Yhteistyön avulla Brukerin analyyttisten röntgenteknologioiden saatavuus paranee erityisesti Kiinan korkeakouluissa, valtion laboratorioissa ja tutkimuslaitoksissa, joiden investointipäätöksissä suositaan yhä enemmän paikallisesti valmistettuja tuotteita.

”Brukerin strategisena valmistuskumppanina olemme sitoutuneet tukemaan yhtiön strategiaa valmistamalla käyttövalmiita instrumentteja paikallisesti alueen markkinoille. Valmistamalla tuotteita Suzhoussa tuomme tuotannon Kiinan markkinoille, mitä tukee Scanfilin maailmanlaajuinen tuotantoverkosto. Laajentuminen on tärkeä askel APAC-alueen yhteistyössämme. Odotamme innolla kumppanuutemme kehittämistä niin tällä alueella kuin maailmanlaajuisestikin”, kertoo Andreas Bohner, Scanfilin Medtech & Life Science -asiakassegmentin globaali myyntipäällikkö.

”Kiina on yksi Brukerin tärkeimmistä markkinoista. Investointimme tuotteiden valmistukseen osoittaa pitkäaikaisen sitoutumisemme asiakkaiden palvelemiseen koko alueella”, jatkaa tohtori Frank Burgaezy, Brukerin Advanced X-ray Solutions (AXS) -divisioonan johtaja. ”Luomalla paikallista valmistuskapasiteettia parannamme teknologioidemme saatavuutta ja tuemme kiinalaisten asiakkaiden muuttuvia tarpeita. Olemme sitoutuneet tarjoamaan Kiinan-alueella samaa innovatiivisuutta, suorituskykyä ja laatua, jota asiakkaamme kaikkialla maailmassa meiltä odottavat.”

Sen lisäksi, että paikallinen valmistus tuo tuotannon lähemmäksi loppumarkkinoita, se tarjoaa liiketoiminnalle myös muita hyötyjä, kuten lyhyemmät toimitusajat, paremman toimitusvarmuuden sekä pitkän matkan kuljetustarpeiden ja niihin liittyvien päästöjen vähenemisen. Yhdistämällä paikallisen valmistuksen maailmanlaajuiseen tuotantoverkostoonsa Scanfil tukee asiakkaidensa kestävää kasvua. Kiinaan luodun perustan pohjalta Scanfil ja Bruker voivat kehittää kumppanuuttaan edelleen APAC-alueella ja maailmanlaajuisesti.

Scanfil Oyj



Tietoja Bruker Corporationista

Bruker mahdollistaa tutkijoille ja insinööreille läpimurtoja postgenomisessa tutkimuksessa sekä ihmisten elämänlaatua parantavien sovellusten kehittämisessä. Brukerin huipputason tieteelliset instrumentit sekä korkean lisäarvon analyysi- ja diagnostiikkaratkaisut auttavat tutkimaan elämää ja materiaaleja molekyyli-, solu- ja mikroskooppisella tasolla. Bruker toimii tiiviissä yhteistyössä asiakkaidensa kanssa ja edistää innovaatioita, tuottavuutta ja asiakkaidensa menestystä muun muassa postgenomisessa molekyyli- ja solubiologian tutkimuksessa, erikoisdiagnostiikassa, soveltavissa ja biofarmaseuttisissa käyttökohteissa, mikroskopiassa ja nanoanalytiikassa, teollisuuden ja cleantech-sektorin tutkimuksessa sekä tekoälyä tukevassa seuraavan sukupolven puolijohdemetriikassa. Bruker tarjoaa erottuvia, korkean lisäarvon ratkaisuja elintieteiden ja diagnostiikan alueilla, kuten prekliinisessä kuvantamisessa, kliinisessä fenomiikassa, proteomiikassa ja multiomiikassa, spatiaalisen ja yksittäissolubiologian tutkimuksessa, funktionaalisessa rakenne- ja kondensaatiobiologiassa sekä kliinisessä mikrobiologiassa ja molekyylidiagnostiikassa. www.bruker.com