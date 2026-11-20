HSY:n yhtymäkokouksen päätökset 20.11.2026 – uusi strategia vuoteen 2035
20.11.2026 11:24:49 EET | HSY | Tiedote
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän yhtymäkokous päätti muun muassa hyväksyä vesihuollon ja jätehuollon investointiohjelmat vuosille 2027–2046. Yhtymäkokous päätti myös hyväksyä HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2027–2029 sekä HSY:n strategian vuoteen 2035, johon tarkennettiin omavaraisuusasteen tavoitetasoja. Omavaraisuusasteen tarkennus siirtyi teknisenä korjauksena myös käsiteltyyn toiminta- ja taloussuunnitelmaan siltä osin, kun siinä viitataan strategian kyseiseen tavoitteeseen.
Kokouksessa käsitellyt muut asiat päätettiin esitysten mukaisesti. Lisätietoa aiemmin käsitellyistä ja muista kokouksessa käsitellyistä asioista on saatavilla esityslistalta. Tiedot julkaistaan myöhemmin myös pöytäkirjassa: https://hsy10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames
HSY tiedottaa erillisellä tiedotteella uudesta strategiasta 2035.
Ystävällisin terveisin
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
viestintäjohtaja Riitta-Liisa Hahtala
www.hsy.fi
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