Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän yhtymäkokous päätti muun muassa hyväksyä vesihuollon ja jätehuollon investointiohjelmat vuosille 2027–2046. Yhtymäkokous päätti myös hyväksyä HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2027–2029 sekä HSY:n strategian vuoteen 2035, johon tarkennettiin omavaraisuusasteen tavoitetasoja. Omavaraisuusasteen tarkennus siirtyi teknisenä korjauksena myös käsiteltyyn toiminta- ja taloussuunnitelmaan siltä osin, kun siinä viitataan strategian kyseiseen tavoitteeseen.

Kokouksessa käsitellyt muut asiat päätettiin esitysten mukaisesti. Lisätietoa aiemmin käsitellyistä ja muista kokouksessa käsitellyistä asioista on saatavilla esityslistalta. Tiedot julkaistaan myöhemmin myös pöytäkirjassa: https://hsy10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames

HSY tiedottaa erillisellä tiedotteella uudesta strategiasta 2035.

Ystävällisin terveisin

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

viestintäjohtaja Riitta-Liisa Hahtala

www.hsy.fi