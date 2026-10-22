Tammervoiman hyötyvoimalaitoksen hiilidioksidista tulee vuodesta 2029 alkaen polttoainetta Keski-Eurooppaan: Euroopan johtava vihreän vedyn ja e-metaanin hankekehittäjä Nordic Ren-Gasin e-metaanilaitos on saanut investointipäätöksen, ja rakentaminen Tarastenjärvelle alkaa.

Roskakaapista rekan tankkiin

Kun tamperelainen vie roskapussin jätekatokseen, sen matka ei pääty enää savupiippuun. Tammervoiman jätevoimalaitoksen savukaasuista talteen otettu hiilidioksidi tullaan yhdistämään uusiutuvalla sähköllä tuotettuun vetyyn. Lopputuloksena syntyy e-metaania, joka korvaa fossiilista polttoainetta eurooppalaisissa rekoissa.

”Tampereen Energialle hanke tarkoittaa uutta roolia: emme enää pelkästään pienennä omia päästöjämme, vaan autamme muita sektoreita pienentämään omiaan”, iloitsee Tampereen Energian toimitusjohtaja Jussi Laitinen.

Mitä tämä tarkoittaa kaukolämmön käyttäjälle?

Prosessissa syntyy paljon lämpöä, joka saadaan hyötykäyttöön kaukolämpöverkon ansiosta. Hukkalämmöt ohjataan lämmittämään tamperelaisia koteja ja lämmintä käyttövettä. Hukkalämpöjen lisääminen kaukolämmön tuotannossa vähentää kaukolämmön päästöjä 9000 tonnia ja fossiilisten polttoaineiden käyttöä 40 GWh vuodessa. Päästövähenemä vastaa lähes 5 000 tamperelaisen vuosipäästöjä, ja samalla tuontipolttoaineiden sijaan käytetään entistä enemmän paikallista lämpöä.

”Tämä on hieno investointi paitsi uuteen vientituotteeseen myös tamperelaisen kaukolämmön tuotantoportfolion joustavuuteen. Tamperelaiselle se näkyy myös entistä vakaampana kaukolämmön hintana, koska lämpö syntyy sivutuotteena eikä sitä tarvitse tuottaa erikseen”, Jussi Laitinen toteaa.

Nordic Ren-Gasin e-metaanilaitos tuottaa vuosittain 200 GWh kaukolämpöä. Se riittää lämmittämään yli 330 kerrostaloa eli lähes 27 000 kerrostaloasuntoa.

Sektori-integraatiossa säätely ratkaisee

Investointi yhdistää ennennäkemättömällä tavalla kolme eri toimialaa: sama prosessi palvelee jätehuoltoa, liikennettä ja lämmitystä.

”Tämä investointi on ensimmäinen laatuaan ja muut tulevat ottamaan Tampereesta mallia. Kotikaupungillemme se on iso askel. Tämä onnistui juuri Tampereella, koska meillä on infrastruktuuri kunnossa ja olemme selvittäneet polttovapaan kaukolämmön tuotannon mahdollisuuksia ensimmäisen kerran jo vuonna 2022. Tämä on luonnollinen jatkumo valitsemallamme polulla”, Jussi Laitinen toteaa ja jatkaa:

”Tämänkaltainen sektori-integraatio onnistuu vain, jos sääntely on valtiotasolla kunnossa. Projektin onnistuminen on edellyttänyt muutoksia lainsäädäntöön, ja siihen hallitus on tarttunut. Kiitämme hallitusta ja ministeri Sari Multalaa asian aktiivisesta edistämisestä. Tämä avaa suomalaisen vetytalouden”.

Faktalaatikko

E-metaanin valmistaminen pienentää liikennesektorin päästöjä Euroopassa.

Nordic Ren-Gasin Tarastenjärvellä tuottama e-metaani korvaa 20 miljoonaa litraa dieseliä vuodessa.