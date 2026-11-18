Tulevaisuuslautakunta hyväksyi myöntämisen perusteet uudelle toimintakyvyn ja osallisuuden tuen palvelulle
20.11.2026 08:22:20 EET | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen tulevaisuuslautakunta päätti kokouksessaan 19.11.2026 perusteet toimintakyvyn ja osallisuuden tuen palvelun myöntämiselle. Perusteet astuvat voimaan 1.1.2027, mikäli uusi sosiaalihuoltolaki hyväksytään eduskunnassa ja kuntouttavan työtoiminnan palvelu näin ollen lakkaa.
Tulevaisuuslautakunnan päätös on ehdollinen. Eduskunta päättää uudesta sosiaalihuoltolaista todennäköisesti joulukuussa 2026.
Uuden toimintakyvyn ja osallisuuden palvelun tavoitteena on vahvistaa asiakkaiden arjessa selviytymistä, sosiaalista toimintakykyä ja mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnan toimintaan.
Palvelu on tehostettua ja tavoitteellista tukea, jolla pyritään parantamaan tai ylläpitämään työ- ja toimintakykyä, vahvistamaan osallisuutta ja ehkäisemään syrjäytymistä.
– Mikäli uusi lainsäädäntömuutos astuu voimaan, muutos koskee uusia asiakkaita sekä nykyisiä kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita. Heidän palvelutarpeensa arvioidaan uusien perusteiden mukaisesti. Palveluihin siis voi tulla muutoksia, sanoo perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS Psykiatrian toimialuejohtaja Leena Mämmi-Laukka.
Tukea arkeen, vuorovaikutukseen ja osallistumiseen
Mikäli lainsäädäntö astuu voimaan, uutta toimintakyvyn ja osallisuuden tuen palvelua myönnetään sellaisille täysi-ikäisille asiakkaille, joiden tuen tarpeeseen sosiaalityö tai sosiaaliohjaus ei yksin vastaa riittävällä tavalla.
Tuen tarve voi liittyä esimerkiksi vuorovaikutuksen, sosiaalisten suhteiden, yhteiskunnallisen osallisuuden tai arjen hallinnan vaikeuksiin. Tuen tarpeet voivat näkyä esimerkiksi henkilön heikentyneenä kykynä toimia omassa elinympäristössään, asioida viranomaisten kanssa tai hyödyntää hänelle tarjolla olevaa tukea.
Palvelu on tarkoitettu tilanteisiin, joissa esimerkiksi työvoimaviranomaisen tai kuntoutuksen palvelut tai kotoutumispalvelut eivät vastaa tuen tarpeeseen.
Palveluun voi kuulua valmennusta, ryhmätoimintaa, työtoimintaa sekä muuta asiakkaan tarvitsemaa yksilö- tai ryhmämuotoista tukea.
Palvelu perustuu yksilölliseen arviointiin ja on asiakkaalle maksuton
Toimintakyvyn ja osallisuuden tuen palvelun myöntäminen perustuu asiakkaan yksilöllisen tuen tarpeen arviointiin. Tuen tarpeen arvioinnin yhteydessä asiakkaalle annetaan tarvittaessa myös ohjausta ja tukea eri palvelujen tai etuuksien piiriin hakeutumisessa. Tällaisia palveluja voivat olla esimerkiksi terveydenhuollon palvelut, tuki, talous- ja velkaneuvonta, työllisyyspalvelut, kunnan kotoutumispalvelut tai Kelan etuudet.
Toimintakyvyn ja osallisuuden tuen palvelu myönnetään aina määräajaksi asiakkaan tilanteen, tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti. Tuen tarvetta arvioidaan säännöllisesti. Palvelua voidaan tarvittaessa jatkaa tai myöntää uudelleen.
Asukkaat voivat hakea palvelua Pohteelta itse suullisesti tai kirjallisesti. Sitä voidaan myöntää myös sosiaalityöntekijän tekemän tuen tarpeen arvioinnin perusteella ilman erillistä hakemusta.
Palvelusta ei peritä asiakasmaksua. Matkakustannuksiin voi hakea ehkäisevää tai täydentävää toimeentulotukea. Tuki myönnetään toimeentulotuen myöntämisen perusteiden mukaisesti.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Matti HonkalaTulevaisuuslautakunnan puheenjohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:040 060 5766matti.honkala@pohde.fi
Anu VuorinenVs. sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtaja, strategia- ja talousjohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:044 365 5473anu.vuorinen@pohde.fi
Leena Mämmi-LaukkaToimialuejohtajaPerhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS PsykiatriaPuh:050 395 0339leena.mammi-laukka@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
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