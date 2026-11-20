Syksyn hakujen 2026 tulokset valmistuivat: Onnittelut kaikille valituille!
20.11.2026 08:34:05 EET | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
Syksyn yhteishaku korkeakouluihin päättyi torstaina 10.9.2026. Jyväskylän yliopistossa tänä syksynä viidessä hakukohteessa tarjolla olleisiin opiskelupaikkoihin pyrki yhteensä 621 hakijaa.
Hakijoiden tulokset (hyväksytty, hylätty, varasijalla) ovat nyt valmistuneet ja näkyvissä Opintopolku.fi-palvelussa. Kaikkiaan opiskelijoita hyväksyttiin syksyn haussa 129, joista ensikertalaisia oli 21. Hyväksytyistä 77 on Kokkolan yliopistokeskus Chydeniukseen.
Eniten hakijoita keräsi Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen luokanopettajan aikuiskoulutuksen kandidaatti- ja maisteriohjelma, johon pyrki 317 hakijaa. Toiseksi eniten hakemuksia tuli tietojenkäsittelytieteen kandidaatti- ja maisteriohjelmaan, 207 hakemusta.
Syksyn yhteishaun kanssa samaan aikaan järjestettiin myös avoimen väylän erillishaku, jonka kautta saatiin 11 hakemusta. Hakukohteisiin edellytetään aiempia opintoja. Avoimen väylän haussa hyväksyttiin 7 hakijaa.
Syksyn hauissa hyväksytyn tulee ottaa opiskelupaikka vastaan viimeistään 26.11.2026. Opinnot alkavat tammikuussa 2027.
Lisätietoja:
Suunnittelija Maria Kotiranta, maria.j.kotiranta@jyu.fi
Yhteyshenkilöt
Liisa HarjulaviestintäpäällikköPuh:040 805 4403viestinta@jyu.fi
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