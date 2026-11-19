Sivellin-palkinnon saa vuonna 2026 Diakonia-ammattikorkeakoulussa tehty sosionomi (AMK), diakoniatyö -tutkinnon opiskelijoiden Merike Virtasen ja Sanna Virtasen opinnäytetyö ”Hengellisyyden, kulttuuriperinnön ja hyvinvoinnin yhdistäminen pyhiinvaellusreitillä; Ulvilan seurakunnan pyhiinvaellusreitti”.

Vuoden 2026 neljää Sivellin-palkintoehdokkaita luonnehtii diakoniatyön ymmärtäminen laaja-alaisesti, mutta kiinteästi ihmisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kysymyksiin kiinnittyen. Kaikki opinnäytetyöt olivat teemoiltaan ajankohtaisia, valottivat diakonityön keskeisiä teemoja sekä tuottivat tietoa diakoniatyön käytännöille.

– Opinnäytetöitä arvioidessamme katseemme kiinnittyi siihen, miten opinnäyte tuo esille uudenlaisen ja laaja-alaisen näkökulman. Näin tutkimus tuottaa tietoa paitsi diakoniatyön tueksi, myös laajemmin esimerkiksi palvelujärjestelmän kehittämiseen liittyen, valintaraadista kerrotaan.

Sivellin-palkittu opinnäytetyö kehitti pyhiinvaelluspolun

Tutkimusseuran Sivellin palkinnon saa opinnäytetyö, jossa on kehitetty yhdessä paikallisen seurakunnan kanssa pyhiinvaelluspolku. Palkittavassa työssä on tarkasteltu diakonian, hengellisyyden ja hyvinvoinnin sekä luontosuhteen yhteyttä innovatiivisesta ja ajankohtaisesta näkökulmasta yhdistämällä pyhiinvaelluksen, kulttuuriperinnön ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin näkökulmat seurakunnan käytännön toiminnaksi.

– Tekijät ovat onnistuneesti yhdistäneet kehittämistoiminnan ja tutkimuksellisen lähestymistavan. Opinnäytetyössä on vahva tieteellinen ote, mikä näkyy esimerkiksi työtä taustoittavissa luvuissa ja koko työn kirjoittamisen tavassa. Lisäksi työssä on kuvattu tarkasti tehty kehittämistyö sekä tuotettu konkreettinen ja käyttöönotettava toimintamalli, jonka vaikuttavuus ulottuu hengellisen elämän tukemisesta yhteisöllisyyden, osallisuuden ja mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen. Keskeisenä tekijänä tässä on luontoympäristö, kulttuurisen ja sosiaalisen ympäristön lisäksi.

Monialainen lähestymistapa, vahva käytännön relevanssi sekä diakonian toimintakenttää uudistava näkökulma täyttää erinomaisesti Sivellin-palkinnolle asetetut ehdot oivaltamisesta ja uuden näkökulman löytämisestä.

Vaikka opinnäytetyö on toteutettu yhdessä seurakunnassa, mahdollistaa kehittämistoiminnan perinpohjainen taustoitus ja tarkka kuvaus kehitetyn toimintamallin hyödyntämisen myös muissa seurakunnissa sekä diakoniatyön arjessa. Opinnäytetyö sai lukijansa pohtimaan, miten diakoniatyössä ja siinä tehtävässä asiakkaiden kohtaamisessa olisi mahdollista hyödyntää pyhiinvaelluspolkua ja siinä saatavaa luontokokemusta välineenä asiakkaan hyvinvoinnin tukemisessa.

Sulka-erityismaininta pro gradu -tutkielmalle

Diakonian tutkimuksen seura päätyi myöntämään tänä vuonna myös erityismaininnan opinnäytetyölle, jossa tarkastellaan uskonnon ja hengellisyyden merkitystä sosiaalityössä.

Sulka-erityismaininnan saa vuonna 2026 Taru McCannanin Tampereen yliopistossa tekemä sosiaalityön pro gradu -tutkielma ”Uskonto ja hengellisyys sosiaalityössä sosiaalityöntekijöiden kuvaamana.

– Hengellisyys ja hengellinen hyvinvointi on ylipäätään, mutta myös diakonian tutkimuksen näkökulmasta, sekä ajankohtainen että alitutkittu. Työ rakentaa oivaltavalla tavalla yhteyttä sosiaalityön ja diakonian välille tuoden näkyväksi hengellisyyden, uskonnollisen moninaisuuden ja uskontolukutaidon merkityksen ammatillisessa kohtaamisessa, valintaraadista kerrotaan.

Yhteiskunnan moninaistumisen sekä globaalien kriisien myötä uskonnolliset ja hengellisen hyvinvoinnin kysymykset ovat nousseet jälleen tärkeiksi. Kun sekä sosiaalityössä että diakoniatyössä kohdataan paljon hyvin konkreettista hätää ja ihmisten arjen edellytysten turvaamista, hengellisyyteen ja elämän merkityksellisyyteen liittyvät kysymykset voivat helposti jäädä niiden alle.

Lisäksi tutkimus tarjoaa uusia näkökulmia siihen, miten auttamistyössä voidaan tunnistaa asiakkaiden kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin sisältyviä katsomuksellisia ja hengellisiä tarpeita sekä kehittää työntekijöiden osaamista monimuotoistuvassa yhteiskunnassa.

– Uskonnonlukutaidon rooli myös diakoniatyön arjessa ja työskentelyssä eri ammattilaisten kanssa sekä osana ammatillista osaamista on tärkeä. Työ nostaa siis esiin innovatiivisia ja diakonian kannalta merkityksellisiä avauksia.