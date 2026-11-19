Sivellin-palkinto Diakin opinnäytetyölle
20.11.2026 14:45:00 EET | Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) | Tiedote
Diakonian tutkimuksen seuran myöntämä Sivellin-palkinto on myönnetty Diakonia-ammattikorkeakoulussa tehdylle opinnäytetyölle.
Sivellin-palkinnon saa vuonna 2026 Diakonia-ammattikorkeakoulussa tehty sosionomi (AMK), diakoniatyö -tutkinnon opiskelijoiden Merike Virtasen ja Sanna Virtasen opinnäytetyö ”Hengellisyyden, kulttuuriperinnön ja hyvinvoinnin yhdistäminen pyhiinvaellusreitillä; Ulvilan seurakunnan pyhiinvaellusreitti”.
Vuoden 2026 neljää Sivellin-palkintoehdokkaita luonnehtii diakoniatyön ymmärtäminen laaja-alaisesti, mutta kiinteästi ihmisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kysymyksiin kiinnittyen. Kaikki opinnäytetyöt olivat teemoiltaan ajankohtaisia, valottivat diakonityön keskeisiä teemoja sekä tuottivat tietoa diakoniatyön käytännöille.
– Opinnäytetöitä arvioidessamme katseemme kiinnittyi siihen, miten opinnäyte tuo esille uudenlaisen ja laaja-alaisen näkökulman. Näin tutkimus tuottaa tietoa paitsi diakoniatyön tueksi, myös laajemmin esimerkiksi palvelujärjestelmän kehittämiseen liittyen, valintaraadista kerrotaan.
Sivellin-palkittu opinnäytetyö kehitti pyhiinvaelluspolun
Tutkimusseuran Sivellin palkinnon saa opinnäytetyö, jossa on kehitetty yhdessä paikallisen seurakunnan kanssa pyhiinvaelluspolku. Palkittavassa työssä on tarkasteltu diakonian, hengellisyyden ja hyvinvoinnin sekä luontosuhteen yhteyttä innovatiivisesta ja ajankohtaisesta näkökulmasta yhdistämällä pyhiinvaelluksen, kulttuuriperinnön ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin näkökulmat seurakunnan käytännön toiminnaksi.
– Tekijät ovat onnistuneesti yhdistäneet kehittämistoiminnan ja tutkimuksellisen lähestymistavan. Opinnäytetyössä on vahva tieteellinen ote, mikä näkyy esimerkiksi työtä taustoittavissa luvuissa ja koko työn kirjoittamisen tavassa. Lisäksi työssä on kuvattu tarkasti tehty kehittämistyö sekä tuotettu konkreettinen ja käyttöönotettava toimintamalli, jonka vaikuttavuus ulottuu hengellisen elämän tukemisesta yhteisöllisyyden, osallisuuden ja mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen. Keskeisenä tekijänä tässä on luontoympäristö, kulttuurisen ja sosiaalisen ympäristön lisäksi.
Monialainen lähestymistapa, vahva käytännön relevanssi sekä diakonian toimintakenttää uudistava näkökulma täyttää erinomaisesti Sivellin-palkinnolle asetetut ehdot oivaltamisesta ja uuden näkökulman löytämisestä.
Vaikka opinnäytetyö on toteutettu yhdessä seurakunnassa, mahdollistaa kehittämistoiminnan perinpohjainen taustoitus ja tarkka kuvaus kehitetyn toimintamallin hyödyntämisen myös muissa seurakunnissa sekä diakoniatyön arjessa. Opinnäytetyö sai lukijansa pohtimaan, miten diakoniatyössä ja siinä tehtävässä asiakkaiden kohtaamisessa olisi mahdollista hyödyntää pyhiinvaelluspolkua ja siinä saatavaa luontokokemusta välineenä asiakkaan hyvinvoinnin tukemisessa.
Sulka-erityismaininta pro gradu -tutkielmalle
Diakonian tutkimuksen seura päätyi myöntämään tänä vuonna myös erityismaininnan opinnäytetyölle, jossa tarkastellaan uskonnon ja hengellisyyden merkitystä sosiaalityössä.
Sulka-erityismaininnan saa vuonna 2026 Taru McCannanin Tampereen yliopistossa tekemä sosiaalityön pro gradu -tutkielma ”Uskonto ja hengellisyys sosiaalityössä sosiaalityöntekijöiden kuvaamana.
– Hengellisyys ja hengellinen hyvinvointi on ylipäätään, mutta myös diakonian tutkimuksen näkökulmasta, sekä ajankohtainen että alitutkittu. Työ rakentaa oivaltavalla tavalla yhteyttä sosiaalityön ja diakonian välille tuoden näkyväksi hengellisyyden, uskonnollisen moninaisuuden ja uskontolukutaidon merkityksen ammatillisessa kohtaamisessa, valintaraadista kerrotaan.
Yhteiskunnan moninaistumisen sekä globaalien kriisien myötä uskonnolliset ja hengellisen hyvinvoinnin kysymykset ovat nousseet jälleen tärkeiksi. Kun sekä sosiaalityössä että diakoniatyössä kohdataan paljon hyvin konkreettista hätää ja ihmisten arjen edellytysten turvaamista, hengellisyyteen ja elämän merkityksellisyyteen liittyvät kysymykset voivat helposti jäädä niiden alle.
Lisäksi tutkimus tarjoaa uusia näkökulmia siihen, miten auttamistyössä voidaan tunnistaa asiakkaiden kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin sisältyviä katsomuksellisia ja hengellisiä tarpeita sekä kehittää työntekijöiden osaamista monimuotoistuvassa yhteiskunnassa.
– Uskonnonlukutaidon rooli myös diakoniatyön arjessa ja työskentelyssä eri ammattilaisten kanssa sekä osana ammatillista osaamista on tärkeä. Työ nostaa siis esiin innovatiivisia ja diakonian kannalta merkityksellisiä avauksia.
- Tutustu Sivellin-palkittuun opinnäytetyöhön
- Lue lisää Sivellin-palkinnosta
Yhteyshenkilöt
Helka Repoviestinnän asiantuntijaDiakonia-ammattikorkeakouluPuh:050 597 5008helka.repo@diak.fi
Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)
Diak on sosiaali-, terveys-, kirkon ja tulkkausalaan keskittynyt kohtaamisen korkeakoulu. Osaamisemme kohdistuu sinne, missä on eriarvoisuutta, köyhyyttä, yksinäisyyttä ja yhteiskunnan ulkopuolisuutta. Teemme sosiaalista innovointia ihmisen puolella. Olemme ihmisyyden asiantuntijoita, joita ajaa halu rakentaa oikeudenmukaisempaa maailmaa kaikille. Teemme tuloksellisesti jatkuvaa kehitystyötä, jotta maailma olisi kaikille hyvä. Uskomme ihmiseen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)
FT Olli Snellman Diakin TKI- ja vaikuttavuusjohtajaksi19.11.2026 12:30:00 EET | Tiedote
Filosofian tohtori Olli Snellman on nimitetty Diakonia-ammattikorkeakoulun TKI- ja vaikuttavuusjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävässään 7.1.2027. Tehtävässä yhdistyvät tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan, yhteiskunnallisen vaikuttavuuden, palveluliiketoiminnan ja kansainvälisen toiminnan johtaminen.
Kansainväliset opiskelijat haluavat jäädä Suomeen – kieli ja työelämään pääsy huolettavat16.11.2026 08:50:00 EET | Tiedote
Kansainväliset opiskelijat arvostavat opetuksen laatua ja turvallista opiskeluympäristöä, mutta arjen huolet kuormittavat opintoja. 4Q-korkeakoulut – Arcada, Diak, Humak ja KAMK – kehittävät yhdessä opiskelijoiden tukea Student Academic Journey 2026 -juurisyyanalyysin tulosten pohjalta.
Diak on ammattikorkeakoulujen ykkönen valmistuneiden työllistymisessä12.11.2026 07:50:00 EET | Tiedote
Diakonia-ammattikorkeakoulusta valmistuneet työllistyvät parhaiten tuoreessa ammattikorkeakoulujen vertailussa. Sosiaali- ja terveysalalta valmistuneet työllistyivät hyvin vuonna 2024, vaikka vastavalmistuneiden työllisyys heikkeni koko maassa.
Joustavat opintopolut laajentavat opiskelijoiden mahdollisuuksia15.10.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
4Q-korkeakoulut ovat käynnistäneet vaikuttavuusperusteisen strategisen kehittämisohjelman, jonka visiona on tuplata tulevaisuuden osaamispääoma. Yhtenä hankkeen osa-alueena on koulutusyhteistyö ja joustavat opintopolut.
Joskus usko nuoreen riittää13.10.2026 09:09:00 EEST | Tiedote
Pääkaupunkiseudun alueella toimiva Naisten aika -hanke on edistänyt nuorten romaninaisten osallisuutta arkisilla tavoilla. Osallisuus rakentuu yhteisöllisyydestä ja yhteisistä kokemuksista.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme