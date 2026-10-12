Ministeri Lulu Ranne saapuu Tornioon – ROIHU2026 nostaa esiin pohjoisen kuljetusyhteydet ja kaivosalan mahdollisuudet
23.11.2026 09:00:00 EET | Business Tornio Oy | Tiedote
Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne puhuu Rail Nordicasta ja pohjoisista yhteyksistä Torniossa järjestettävässä ROIHU2026-tapahtumassa 9. joulukuuta. Kaksipäiväisen tapahtuman toisena pääteemana ovat kaivosteollisuuden näkymät ja niiden tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet yrityksille.
Pohjoisen kuljetusketjujen toimivuus on tärkeää niin yrityksille kuin yhteiskunnan huoltovarmuudelle. Keskiviikkona 9. joulukuuta järjestettävä preROIHU nostaa keskusteluun, miten liikenneyhteydet ja kuljetukset turvataan arjessa ja kriisitilanteissa. Ministeri Ranteen lisäksi näkökulmia tuovat Puolustusvoimien Matti Pakarainen, Traficomin turvallisuusjohtaja Hannu Hakkarainen ja VR Groupin uuden liikenteen johtaja Juho Hannukainen.
Kaivosteollisuuden mahdollisuudet ulottuvat yli toimialarajojen
Torstaina 10. joulukuuta ROIHU2026 suuntaa katseen kaivosteollisuuteen ja sen ympärille rakentuvaan yritystoimintaan. Kaivosten hankkeet ja tuotanto tarjoavat mahdollisuuksia muun muassa kunnossapidon, logistiikan, teollisuuden palvelujen ja alihankinnan yrityksille. Päivän puheenvuoroissa kuullaan esimerkiksi Outokummun Kemin kaivoksesta, Soklista ja Suhangon kaivoshankkeesta. Lapin kauppakamarin Antti Eteläaho käsittelee kaivosten aluetalousvaikutuksia, ja paneelikeskustelussa pohditaan kaivosteollisuuden vastuullisuutta.
– Tornion elinkeinoelämän yksi kivijaloista ovat pk-sektorin teollisuuspalveluyritykset. Ne ovat vuosien saatossa kasvaneet ja kehittyneet monipuolisiksi toimijoiksi, joiden osaamiseen suuret teollisuusyritykset niin Suomessa kuin maailmallakin luottavat. Kaivosteollisuuden ympärille rakentuvat verkostot voivat tarjota yrityksille uusia mahdollisuuksia hyödyntää olemassa olevaa osaamistaan, löytää uusia asiakkuuksia ja kehittää uutta liiketoimintaa myös yli valtakunnanrajan, sanoo Business Tornion toimitusjohtaja Tero Siivola.
Neljättä kertaa järjestettävä ROIHU kokoaa yritykset, asiantuntijat ja kehittäjäorganisaatiot yhteen. Tapahtuman järjestävät Business Tornio, Lapin ammattikorkeakoulu ja Ammattiopisto Lappia. Osallistujat pääsevät tutustumaan myös Lappian uudistettuun kaivosteollisuuden oppimisympäristöön.
Tapahtuman ajankohdat ja paikat
PreROIHU: ke 9.12.2026 klo 17–22, Lapin AMK, Minerva (Kauppakatu 58, Tornio).
ROIHU2026: to 10.12.2026 klo 10–16, Lappian Musiikkitalo (Etappitie 6, Tornio). Kaivosalan oppimisympäristöön voi tutustua aamupalan ohessa klo 8 alkaen (Keskikatu 69).
Tapahtuman verkkosivu:
www.businesstornio.fi/ajankohtaista/roihu2026/
Yhteyshenkilöt
Miikka LaitinenYrityskehittäjäBusiness TornioPuh:+358 40 842 0677miikka.laitinen@tornio.fi
Kuvat
Business Tornio
Business Tornio on Tornion kaupungin ja paikallisten pk-yritysten omistama kehitysyhtiö. Me ohjaamme ja opastamme paikallisia yrityksiä ja yrittäjiä yritystoiminnan käynnistämisessä, autamme toimivia yrityksiä kasvupolulla ja kansainvälistymisessä.
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