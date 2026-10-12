Pohjoisen kuljetusketjujen toimivuus on tärkeää niin yrityksille kuin yhteiskunnan huoltovarmuudelle. Keskiviikkona 9. joulukuuta järjestettävä preROIHU nostaa keskusteluun, miten liikenneyhteydet ja kuljetukset turvataan arjessa ja kriisitilanteissa. Ministeri Ranteen lisäksi näkökulmia tuovat Puolustusvoimien Matti Pakarainen, Traficomin turvallisuusjohtaja Hannu Hakkarainen ja VR Groupin uuden liikenteen johtaja Juho Hannukainen.

Kaivosteollisuuden mahdollisuudet ulottuvat yli toimialarajojen

Torstaina 10. joulukuuta ROIHU2026 suuntaa katseen kaivosteollisuuteen ja sen ympärille rakentuvaan yritystoimintaan. Kaivosten hankkeet ja tuotanto tarjoavat mahdollisuuksia muun muassa kunnossapidon, logistiikan, teollisuuden palvelujen ja alihankinnan yrityksille. Päivän puheenvuoroissa kuullaan esimerkiksi Outokummun Kemin kaivoksesta, Soklista ja Suhangon kaivoshankkeesta. Lapin kauppakamarin Antti Eteläaho käsittelee kaivosten aluetalousvaikutuksia, ja paneelikeskustelussa pohditaan kaivosteollisuuden vastuullisuutta.

– Tornion elinkeinoelämän yksi kivijaloista ovat pk-sektorin teollisuuspalveluyritykset. Ne ovat vuosien saatossa kasvaneet ja kehittyneet monipuolisiksi toimijoiksi, joiden osaamiseen suuret teollisuusyritykset niin Suomessa kuin maailmallakin luottavat. Kaivosteollisuuden ympärille rakentuvat verkostot voivat tarjota yrityksille uusia mahdollisuuksia hyödyntää olemassa olevaa osaamistaan, löytää uusia asiakkuuksia ja kehittää uutta liiketoimintaa myös yli valtakunnanrajan, sanoo Business Tornion toimitusjohtaja Tero Siivola.

Neljättä kertaa järjestettävä ROIHU kokoaa yritykset, asiantuntijat ja kehittäjäorganisaatiot yhteen. Tapahtuman järjestävät Business Tornio, Lapin ammattikorkeakoulu ja Ammattiopisto Lappia. Osallistujat pääsevät tutustumaan myös Lappian uudistettuun kaivosteollisuuden oppimisympäristöön.

Tapahtuman ajankohdat ja paikat

PreROIHU: ke 9.12.2026 klo 17–22, Lapin AMK, Minerva (Kauppakatu 58, Tornio).

ROIHU2026: to 10.12.2026 klo 10–16, Lappian Musiikkitalo (Etappitie 6, Tornio). Kaivosalan oppimisympäristöön voi tutustua aamupalan ohessa klo 8 alkaen (Keskikatu 69).

Tapahtuman verkkosivu:

www.businesstornio.fi/ajankohtaista/roihu2026/