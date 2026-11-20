EMMAn johtaja Krist Gruijthuijsen valittu amsterdamilaisen Stedelijk-museon johtajaksi
20.11.2026 11:00:00 EET | EMMA – Espoo Museum of Modern Art | Tiedote
EMMA – Espoon modernin taiteen museon toimitusjohtaja Krist Gruijthuijsen on valittu amsterdamilaisen Stedelijk-museon tulevaksi johtajaksi. Gruijthuijsen jatkaa EMMAn johtajana maaliskuun 2027 loppuun asti. EMMA-taidemuseosäätiön hallitus aloittaa uuden toimitusjohtajan rekrytointiprosessin vielä tämän vuoden puolella.
”Olemme todella ylpeitä Kristin nimityksestä. Jo tässä lyhyessä ajassa hän on tuonut EMMAan vahvaa kansainvälistä näkemystä ja edistänyt määrätietoisesti museon kunnianhimoista kehitystä, jonka pohjalta uuden toimitusjohtajan on hyvä jatkaa. Stedelijk-museon valinta kertoo hänen osaamisestaan, mutta samalla se on tunnustus myös EMMAlle ja sille suunnalle, jota olemme yhdessä rakentaneet. Toivotamme Kristille lämpimästi menestystä merkittävään tehtävään Stedelijk-museossa”, kertoo EMMA-taidemuseosäätiön puheenjohtaja Saija Äikäs.
Lokakuusta 2025 asti EMMAn toimitusjohtajana toiminut Krist Gruijthuijsen (s. 1980, Alankomaat) on johtanut museota kansainvälisen kasvun ja strategisen kehittämisen vaiheessa. Museon kehityshankkeet etenevät suunnitellusti myös johtajavaihdoksen valmistelun aikana.
“Mahdollisuus johtaa Stedelijk-museota on minulle valtavan merkityksellinen tilaisuus. Samalla se merkitsee paluuta kotimaahani Alankomaihin yli 15 vuoden jälkeen. Tulen lähtemään EMMAsta raskain sydämin. Olen lyhyessä ajassa kiintynyt tähän museoon, sen henkilöstöön ja yhteisöön sekä siihen kunnianhimoiseen visioon, jota olemme yhdessä rakentaneet. Aikani täällä on vahvistanut käsitystäni siitä miten rohkea, kunnianhimoinen ja aidosti omaleimainen instituutio EMMA on. Olen syvästi kiitollinen luottamuksesta, jota olen saanut osakseni, ja keskityn seuraavaksi täysillä EMMAn käynnissä olevien hankkeiden edistämiseen kevääseen 2027 saakka”, Gruijthuijsen kertoo.
Lisätietoja:
Saija Äikäs
EMMA - taidemuseosäätiön hallituksen puheenjohtaja
saija.aikas@helsinki.chamber.fi,
+358 504925854
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Yhteyshenkilöt
Iris Suomimarkkinointi- ja viestintäpäällikköEMMA – Espoo Museum of Modern ArtPuh:+358447601930iris.suomi@emmamuseum.fi
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