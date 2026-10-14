Ensimmäistä kertaa Suomessa esiintyvä MEUTE tuo yli kymmenhenkisen kokoonpanonsa Kesärauhaan. Hampurissa katusoittoryhmänä aloittanut yhtye yhdistää teknon ja marssimusiikin ja on kymmenessä vuodessa kasvanut genrerajat rikkovaksi globaaliksi ilmiöksi. Yhtyeen ansioluetteloon kuuluu loppuunmyytyjä klubikeikkoja, Euroopan suurimpien festivaalien lavoja, kiinnostavia artistiyhteistöitä sekä viraaleiksi nousseita videoita.

Muita Kesärauhassa koettavia erikoiskeikkoja ovat tuottaja-DJ-säveltäjä Jori Hulkkosen luotsaama Acid Symphony Orchestra (ASO), jossa Hulkkosen lisäksi lavalla nähdään kymmenhenkinen, 1980-luvun alun Roland TB-303 -syntetisaattorin voimaan luottava orkesteri. Lisäksi Linnanpuistossa koetaan Helsingin Sanomien arvostelumenestyksen uusimmalla albumillaan saaneen F:n jo aiemmin suurta suosiota niittänyt F Experience -erikoiskeikka. F on ollut yksi Kesärauha-kävijöiden toivotuimmista artisteista. Erikoiskattauksen täydentävät Suomen omaleimaisimpana räppärinä tunnettu Stepa yhdessä Emma- ja Yrjö-palkitun UMO Helsinki Jazz Orchestran kanssa. Sovituksista vastaa orkesterin kapellimestari Ville Vannemaa. Lisäksi Kesärauha-yleisön rakastama Arppa palaa Linnanpuistoon laajennetulla 8-pack-kokoonpanollaan, jonka improvisaation voimaan luottavien muusikkojen ilo tarttuu yleisöön.

"Kesärauhan musiikillinen genrepaletti laajenee kertaheitolla festivaalin historian monipuolisimmaksi uusien julkistuksien myötä. Saksalaisen MEUTEn hurmiolliset live-esiintymiset on mahtavaa saada tuotua ensimmäistä kertaa Suomeen nimenomaan Linnanpuiston miljööseen", kertoo Kesärauhan promoottori Pietu Sepponen.

Samalla myyntiin tulevat jo edellisiltä vuosilta tutut Kesärauhan erikoisliput DEPOSIT ja FLEX. Aiemmin avoimina päivälippuina tunnetut FLEX-liput tarjoavat mahdollisuuden ostaa yhden tai kahden päivän lipun nyt ja lunastaa sen vasta keväällä, kun koko ohjelmisto ja esiintymispäivät on julkistettu. DEPOSIT-lipulla kolmen päivän Kesärauha-lipun puolestaan voi hankkia edullisemmin ja joustavammin. Kolmen päivän lippujen hinnat nousevat vuodenvaihteessa. Lisää tietoa eri lippuvaihtoehdoista voit lukea Kesärauhan nettisivuilta.





Tammikuussa 2027 järjestettävä festivaaliristeily M/S Kesärauha 80 % loppuunmyyty



Kesärauhan sarjassaan kolmas festivaaliristeily M/S Kesärauha järjestetään Viking Gracella 29.1.2027. Tammikuun 2026 festivaaliristeily oli loppuunmyyty, ja myös tulevan risteilyn hytit täyttyvät kovaa vauhtia. Turun satamasta käynnistyvällä risteilyllä koetaan muun muassa Ruusut, Ege Zulu, good boys, AB, Asla Jo, Keiju, MOMO, Punomo ja Ville Ahonen.



M/S Kesärauhan ohjelma sisältyy hytin hintaan. Risteily on K20.

Varaa hytti: www.vikingline.fi/kesarauha





Kesärauha 18.–20.6.2027, Turun Linnanpuisto

MEUTE (DE), Tehosekoitin, Arppa 8-pack, Olavi Uusivirta, Stepa & UMO Jazz Orchestra, Acid Symphony Orchestra "20th anniversary show", Duo Ruut (EE),

F Experience, Louna0nline, Plutonium 74, Pilven Piirtäjät, Vilma Jää + monia muita



Lisätiedot ja liput:

www.kesarauha.fi

Pressikuvat:

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