Hämeen kauppakamarin varapuheenjohtajaksi Anders Ek
20.11.2026 10:11:21 EET | Hämeen kauppakamari | Tiedote
Hämeen kauppakamarin varapuheenjohtajaksi on valittu SSAB Europe Oy:n tehtaanjohtaja Anders Ek Hämeenlinnasta. Valinta hyväksyttiin Vaalivaliokunnan esityksestä kauppakamarin syyskokouksessa 19.11.2026 Lahdessa ja Ekin kausi alkaa 1.1.2027. Hän on toiminut hallituksen jäsenenä vuodesta 2022.
Hämeen kauppakamarin puheenjohtajana jatkaa DA-Groupin hallituksen puheenjohtaja Sami Kotiniemi, ja varapuheenjohtajina jatkavat Hämeen Osuuspankin toimitusjohtaja Mika Kivimäki sekä Makron-konsernin toimitusjohtaja Johanna Vuopala. Hämeen kauppakamarin nykyinen, varapuheenjohtajan tehtävänsä jättävä Konecranes Oyj:n Director Supply Chain Timo Mattila on toiminut kauppakamarin hallituksen jäsenenä yhdeksän vuoden ajan, josta varapuheenjohtajana kaksi vuotta.
”Olen ollut etuoikeutettu saadessani olla mukana Hämeen kappakamarin hallituksessa ja puheenjohtajistossa jo useamman vuoden. Koen, että on aika antaa tilaa uusille henkilöille jatkaa tätä työtä. Hämeen kauppakamari tekee merkittävää vaikuttamistyötä alueemme elinvoiman ja menestyksen edistämiseksi. Hallitustyössä olen lisäksi saanut kattavan ja ajantasaisen kuvan Hämeen yritystoiminnan ja talouden tilasta, iso kiitos kaikille ja menestystä myös jatkossa”, Mattila toteaa.
”On ollut hienoa toimia useampi vuosi Hämeen kauppakamarin hallituksessa ja on kunnia tulla valituksi puheenjohtajistoon. Hämeen kauppakamarilla on tärkeä rooli alueellisessa vaikuttamistyössä, joka näkyy alueen ja sen yritysten kehityksessä. Vaikuttamistyön lisäksi eri jäsentilaisuudet ja koulutustilaisuudet tarjoavat jäsenyrityksille erinomaisen tilaisuuden verkostoitua ja kehittää toimintaansa. Aktiiviset jäsenyritykset ovat Hämeen kauppakamarin toiminnalle ensiarvoisen tärkeitä ja yhdessä voimme viedä alueemme kannalta elinkeinoelämälle tärkeitä kysymyksiä eteenpäin”, korostaa Ek.
Uusiksi Hämeen kauppakamarin hallituksen jäseniksi valittiin Business Lahden toimitusjohtaja Milla Bruneau, Konecranes Finland Oy:n Vice President (Business Line WRH and Cranes) Jarkko Ijäs, Patria Oyj:n Executive Vice President (Protected Mobility) Jussi Järvinen ja Hämeenlinnan kaupunginjohtaja Olli-Poika Parviainen.
Hämeen kauppakamarin hallituksen jäsenet vuonna 2027:
Puheenjohtajisto
Puheenjohtaja Sami Kotiniemi, hallituksen puheenjohtaja, DA-Group
Varapuheenjohtaja Anders Ek, tehtaanjohtaja, SSAB Europe Oy (uusi vpj.)
Varapuheenjohtaja Mika Kivimäki, toimitusjohtaja, Hämeen Osuuspankki
Varapuheenjohtaja Johanna Vuopala, konsernin toimitusjohtaja, Makron
Jäsenet
Milla Bruneau, toimitusjohtaja, Business Lahti (uusi)
Jarkko Haukilahti, paikallisjohtaja, Hämeen Media Oy
Riku Heino, toimitusjohtaja, Linnan Kehitys Oy
Jarkko Ijäs, Vice President, Business Line WRH and Cranes, Konecranes Finland Oy (uusi)
Jussi Järvinen, Executive Vice President, Protected Mobility, Patria Oyj (uusi)
Janne Kartano, toimitusjohtaja, Kultakeskus Oy
Heli Kivimäki, toimitusjohtaja, Hevosopisto Oy
Niko Kyynäräinen, kaupunginjohtaja, Lahden kaupunki
Marika Mesimäki, Senior Advisor, yrittäjä, Mesimäki Company Oy
Olli-Poika Parviainen, kaupunginjohtaja, Hämeenlinna (uusi)
Pär-Gustaf Relander, hallituksen puheenjohtaja, Polttimo Oy
Riikka Riihimäki, toimitusjohtaja, Forssan Yrityskehitys Oy
Jan Räsänen, toimitusjohtaja, Heinolan Sahakoneet Oy
Kari Simolin, toimitusjohtaja, Dieffenbacher Panelboard Oy
Tommi Sneck, Sahateollisuuden johtaja, Koskisen Oyj
Jouni Viljanen, markettoimialajohtaja, Osuuskauppa Hämeenmaa
Janne Virtanen, aluejohtaja, Kesko Oyj, Varsinais-Suomi ja Häme
Annamaria Väli-Klemelä, HR- ja Vastuullisuusjohtaja, Luhta Sportswear Company
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anne VanhalaToimitusjohtajaPuh:050 339 1625anne.vanhala@hamechamber.fi
Kuvat
Hämeen kauppakamari
Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kuhmoinen sekä Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat.
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