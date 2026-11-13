Hämeen kauppakamarin puheenjohtajana jatkaa DA-Groupin hallituksen puheenjohtaja Sami Kotiniemi, ja varapuheenjohtajina jatkavat Hämeen Osuuspankin toimitusjohtaja Mika Kivimäki sekä Makron-konsernin toimitusjohtaja Johanna Vuopala. Hämeen kauppakamarin nykyinen, varapuheenjohtajan tehtävänsä jättävä Konecranes Oyj:n Director Supply Chain Timo Mattila on toiminut kauppakamarin hallituksen jäsenenä yhdeksän vuoden ajan, josta varapuheenjohtajana kaksi vuotta.

”Olen ollut etuoikeutettu saadessani olla mukana Hämeen kappakamarin hallituksessa ja puheenjohtajistossa jo useamman vuoden. Koen, että on aika antaa tilaa uusille henkilöille jatkaa tätä työtä. Hämeen kauppakamari tekee merkittävää vaikuttamistyötä alueemme elinvoiman ja menestyksen edistämiseksi. Hallitustyössä olen lisäksi saanut kattavan ja ajantasaisen kuvan Hämeen yritystoiminnan ja talouden tilasta, iso kiitos kaikille ja menestystä myös jatkossa”, Mattila toteaa.

”On ollut hienoa toimia useampi vuosi Hämeen kauppakamarin hallituksessa ja on kunnia tulla valituksi puheenjohtajistoon. Hämeen kauppakamarilla on tärkeä rooli alueellisessa vaikuttamistyössä, joka näkyy alueen ja sen yritysten kehityksessä. Vaikuttamistyön lisäksi eri jäsentilaisuudet ja koulutustilaisuudet tarjoavat jäsenyrityksille erinomaisen tilaisuuden verkostoitua ja kehittää toimintaansa. Aktiiviset jäsenyritykset ovat Hämeen kauppakamarin toiminnalle ensiarvoisen tärkeitä ja yhdessä voimme viedä alueemme kannalta elinkeinoelämälle tärkeitä kysymyksiä eteenpäin”, korostaa Ek.

Uusiksi Hämeen kauppakamarin hallituksen jäseniksi valittiin Business Lahden toimitusjohtaja Milla Bruneau, Konecranes Finland Oy:n Vice President (Business Line WRH and Cranes) Jarkko Ijäs, Patria Oyj:n Executive Vice President (Protected Mobility) Jussi Järvinen ja Hämeenlinnan kaupunginjohtaja Olli-Poika Parviainen.

Hämeen kauppakamarin hallituksen jäsenet vuonna 2027:



Puheenjohtajisto

Puheenjohtaja Sami Kotiniemi, hallituksen puheenjohtaja, DA-Group

Varapuheenjohtaja Anders Ek, tehtaanjohtaja, SSAB Europe Oy (uusi vpj.)

Varapuheenjohtaja Mika Kivimäki, toimitusjohtaja, Hämeen Osuuspankki

Varapuheenjohtaja Johanna Vuopala, konsernin toimitusjohtaja, Makron