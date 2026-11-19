Gustaf Nyströmin suunnittelema Tulli- ja pakkahuone valmistui vuonna 1901. Rakennus oli jo valmistuessaan rakennustaiteellisesti ansiokkaaksi arvostettu ja sillä on tärkeä asema Suomen 1800-luvun lopun arkkitehtuurikehityksen ilmentäjänä.

Tulli- ja pakkahuone on kulttuurihistoriallisesti, kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti arvokas rakennus, joka tullaan suojelemaan tulevassa asemakaavassa. Rakennuksen suojeluarvot ovatkin lähtökohta sen kehittämiselle sekä tulevalle käytölle.

Kaupunki järjesti vuonna 2023 hintakilpailun Katajanokalla sijaitsevan Tulli- ja pakkahuoneen myymiseksi ja kehittämiseksi. Kilpailulla haettiin rakennukselle monipuolista konseptia sekä uutta omistajaa, jolla on edellytykset kunnostaa ja kehittää rakennusta. Rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen tulee sijoittua yleisölle avoimia tiloja.

Tarjouksen jättäneiden tahojen kanssa on käyty neuvotteluja kilpailun jälkeen. Kilpailun voittajaksi esitetyssä ehdotuksessa rakennusta kehitettäisiin toimitila- ja liiketilakäyttöön. Ensimmäiseen kerrokseen tulisi kahvila- ja ravintolapalveluita. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee hintakilpailun ratkaisua kokouksessaan 24. marraskuuta.