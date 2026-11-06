Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:n ja Palvelualojen ammattiliitto PAMin tuoreisiin vaalitavoitteisiin sisältyy ehdotuksia osa-aikatyön teettämisen ehtojen kiristämisestä. Kaupan liitto ja Erikoiskaupan liitto ovat huolissaan ehdotuksista, jotka niiden arvion mukaan vaikeuttaisivat osa-aikatyön tarjoamista tai lisäisivät voimakkaasti sen kustannuksia. Liitot korostavat, että ehdotuksia on arvioitava myös niiden työllisyysvaikutusten näkökulmasta.

”Osa-aikatyön merkitys on ymmärrettävä laajemmin. Osa-aikatyötä ei pidä arvioida ainoastaan sen perusteella, kuinka moni haluaisi enemmän työtunteja, vaan myös sen perusteella, kuinka monelle se mahdollistaa työn tekemisen”, Kaupan liiton työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala painottaa.

Kaupassa osa-aikatyön tarve perustuu kuluttajien ostokäyttäytymiseen ja yritysten työvoiman tarpeeseen. Niin ruoka- kuin erikoiskaupassakin työvoiman tarve vaihtelee vuorokaudenaikojen, viikonpäivien ja sesonkien mukaan. Kysyntähuippuihin tarvittava työn määrä vaihtelee ja tekee työvuorojen suunnittelusta vaativan palapelin, jotta kaupoissa on oikea määrä henkilöstöä suhteessa asiakkaisiin.

Osa-aikatyö mahdollistaa työn erilaisissa elämäntilanteissa

Nuorille kauppa on tärkeä väylä työelämään: kauppa on Suomen suurin nuorten työllistäjä ja joka viides työssäkäyvä alle 25-vuotias työskentelee kaupan alalla. Ensimmäinen kesätyö tai ilta- ja viikonloppuvuorot kerryttävät työkokemusta ja työelämätaitoja. Työ ei merkitse vain palkkaa, keskeistä on myös päästä mukaan työyhteisöön.

”Osa-aikatyö on parhaimmillaan win-win, esimerkiksi opiskelija saa tuloja ja työkokemusta opintojen rinnalla, ja kauppa tarvitsemansa osaajan. Jotta kauppa pystyy jatkossakin työllistämään, on tärkeää vahvistaa yritysten työllistämisen edellytyksiä”, Erikoiskaupan liitto ETU ry:n toimitusjohtaja Jenni Homer toteaa.

Kauppa työllistää Suomessa noin 267 000 henkilöä. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2025 alan palkansaajista noin 75 000 eli 28 prosenttia työskenteli osa-aikaisesti. Vuonna 2025 kaupan osa-aikaisista 63 prosenttia teki omasta tahdostaan lyhyempää työaikaa elämäntilanteensa vuoksi.

Osa-aikatyö mahdollistaa työn tekemisen esimerkiksi täsmätyökykyisenä tai opiskelun tai läheisen hoitamisen rinnalla.

Lainsäädännöllä ei voida synnyttää kokoaikatyötä

Kaupan työehtosopimuksessa on jo keinoja vahvistaa niiden osa-aikaisten työntekijöiden asemaa, jotka haluavat enemmän sopimustunteja. Toteutuneita työtunteja tarkastellaan kaupoissa säännöllisesti ja sopimustunteja korjataan tarvittaessa. Kaupan työehtosopimus tarjoaa myös mahdollisuuden joustavaan kokoaikatyöhön, jossa yhdistyvät kokoaikatyön palkka ja kaupan työn tarvitsemat joustot. Keinoja tarkastellaan ja kehitetään yhteistyössä ammattiliitto PAMin kanssa.

”Suomen talous, julkiset palvelut ja hyvinvointiyhteiskunta nojaavat korkeaan työllisyyteen. Siksi osa-aikatyötä sekä muita mahdollisia yhä nopeammin digitalisoituvassa palveluyhteiskunnassa syntyviä työmahdollisuuksia on kehitettävä viisaasti työllistämisen edellytyksiä heikentämättä. Työn tekemisen mahdollisuuksia pitää lisätä, ei kaventaa”, Lavikkala muistuttaa.

Kaupan liitto, Erikoiskaupan liitto ETU, Teknisen Kaupan Liitto, Autoalan Keskusliitto, Päivittäistavarakauppa ry järjestävät Kuopiossa 23.11.2026 keskustelutilaisuuden osana valtakunnallista Kauppa on kasvun avain -keskustelutilaisuuksien sarjaa. Tilaisuuksissa tarkastellaan kaupan roolia työllisyyden, kasvun, investointien ja huoltovarmuuden vauhdittajana eri puolilla maata.