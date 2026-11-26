Haaponevan tuulivoimahankkeen YVA-selostuksesta perusteltu päätelmä
27.11.2026 09:30:00 EET | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Yhteysviranomaisena toimiva Lupa- ja valvontavirasto on antanut ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA) annetun lain mukaisen perustellun päätelmän Haaponevan tuulivoimahankkeen (Haapavesi) ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.
Perustellussa päätelmässään Lupa- ja valvontavirasto toteaa, että arviointiselostus täyttää YVA-laissa ja -asetuksessa sille säädetyt sisältövaatimukset. Selostuksen perusteella on mahdollista tunnistaa hankkeen merkittävät ympäristövaikutukset.
Yhteysviranomainen katsoo, että hankkeesta on mahdollista aiheutua merkittäviä kielteisiä vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen, pesimälinnustoon, eläimistöön, maisemaan, pohja- ja pintavesiin sekä maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen.
YVA-selostuksen yhteydessä on laadittu Natura-arviointi. Lupa- valvontavirasto on Natura-arvioinnista antamassaan lausunnossa todennut, että hankkeesta aiheutuu merkittävän kielteisiä vaikutuksia Haapaveden lintuvedet ja suot -Natura-alueelle.
Yhteysviranomainen katsoo myös, että erot hankevaihtoehtojen välillä ovat joidenkin vaikutustyyppien välillä tosiasiallisesti suuremmat kuin mitä karkea vertailutapa on tuonut esille ja vaihtoehdon VE1 (seitsemän voimalaa) vaikutukset ovat suuremmat kuin vaihtoehdon VE2 (kuusi voimalaa). Vaikutusten merkittävyys voimistuu useissa tapauksissa muiden lähialueen hankkeiden yhteisvaikutusten vuoksi. Vaikutuksia on mahdollista lieventää jatkosuunnittelussa.
Arviointiselostuksesta toimitettiin Lupa- ja valvontavirastolle 12 lausuntoa ja yhdeksän mielipidettä. Mielipiteissä oli yhteensä 222 allekirjoittajaa.
Suunnitteilla enintään seitsemän tuulivoimalaa
Hankkeessa suunnitellaan enintään seitsemän uuden tuulivoimalan rakentamista. Hankealueen pinta-ala on noin 835 hehtaaria. Tuulivoimalat sijoittuvat lähimmillään noin viiden kilometrin etäisyydelle Haapaveden keskustaajamasta luoteeseen.
Suunniteltujen tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä. Voimaloiden napakorkeus eli tornin korkeus on enintään 200 metriä ja roottorin halkaisija enintään 200 metriä eli lapojen pituus on enintään 100 metriä. Voimaloiden yksikköteho on 7–8 megawattia ja hankkeen kokonaisteho enintään 50 megawattia.
Tuulivoimaloiden lisäksi alueelle rakennetaan tarvittavat huoltotiet, maakaapelointi ja sähköasema. Hankkeeseen liittyy mahdollisesti myös energian varastointia sähköaseman läheisyyteen sijoitettavassa akkuvarastossa, jonka teho on enintään 20 megawattia ja energiakapasiteetti enintään 50 megawattituntia.
Tuulivoimalat liitetään sähköverkkoon johdonvarsiliitynnällä hankealueen itäosassa nykyiseen Elenian 110 kilovoltin Haapavesi–Karhukangas-voimajohtoon.
Perusteltu päätelmä on hankkeen YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimineen Lupa- ja valvontaviraston näkemys tehtyjen arviointien riittävyydestä sekä hankkeen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. Päätelmä on laadittu nähtävillä olleen arviointiselostuksen, siitä annettujen lausuntojen ja mielipiteiden sekä Lupa- ja valvontaviraston oman tarkastelun pohjalta.
Arviointiselostus ja Lupa- ja valvontaviraston perusteltu päätelmä kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta: www.ymparisto.fi/haaponeva-tuulivoima-yva
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Yhteyshenkilöt
Pirkko-Liisa KantolaylitarkastajaympäristöosastoPuh:0295 525 5675etunimi.sukunimi@lvv.fi
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