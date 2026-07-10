Nordic Ren-Gas on tehnyt lopullisen investointipäätöksen Tampereen e-metaanilaitoksesta
20.11.2026 11:10:00 EET | Taaleri Oyj | Tiedote
TAALERI OYJ | LEHDISTÖTIEDOTE | 20.11.2026 KLO 11.10
Nordic Ren-Gas on tehnyt lopullisen investointipäätöksen Tampereen e-metaanilaitoksesta
Nordic Ren-Gas Oy (Ren-Gas), joka on ollut Taalerin kehityspääomasijoitus joulukuusta 2025 lähtien, on tehnyt lopullisen investointipäätöksen (FID) uusiutuvan e-metaanin tuotantolaitoksesta Tampereelle. Investoinnin arvo on yli 300 miljoonaa euroa, ja Tampereen hankkeesta tulee maailman suurin lopullisen investointipäätöksen saavuttanut e-metaanihanke. Rahoituksen varmistuttua hanke siirtyy välittömästi täysimittaiseen rakentamiseen, ja laitoksen on määrä valmistua vuonna 2029.
Hanke rahoitetaan projektirahoitusrakenteella. Oman pääoman ehtoisina sijoittajina ovat Allianz, Tesi (Suomen Teollisuussijoitus), Japan Hydrogen Fund ja Schroders Greencoat. Velkarahoituksesta vastaavat Euroopan investointipankki (EIP), Societe Generale, Standard Chartered, Nordea ja Finnvera.
Täydellä tuotantokapasiteetilla laitos tuottaa noin 190 GWh uusiutuvaa e-metaania vuodessa hyödyntäen noin 40 000 tonnia paikallisesta jätteenpolttolaitoksesta talteen otettua biogeenistä hiilidioksidia. Lisäksi prosessista otetaan vuosittain talteen jopa 200 GWh lämpöä, joka syötetään Tampereen kaukolämpöverkkoon. Uusiutuva e-metaani kuljetetaan Euroopan kaasuverkon kautta Saksaan, jossa sitä käytetään ensisijaisesti raskaassa tieliikenteessä.
”Onnittelemme Ren-Gasia tästä tärkeästä virstanpylväästä. Rahoituksen varmistaminen näin vahvalta kansainvälisten sijoittajien ja rahoittajien joukolta on merkittävä saavutus ja selkeä osoitus Ren-Gasin tiimin tekemän työn arvosta”, sanoo Antti Salmela, Taalerin sijoitusjohtaja.
”FID:n saavuttaminen on poikkeuksellinen saavutus koko Ren-Gasin tiimille. Tavoitteenamme oli tehdä teollisen mittakaavan e-metaanituotannosta todellisuutta, ja nyt tämä visio muuttuu rakenteilla olevaksi hankkeeksi. Tähän pisteeseen pääseminen on vaatinut vuosien määrätietoista työtä hankkeen teknisten, kaupallisten ja rahoituksellisten kysymysten parissa. Olen syvästi kiitollinen henkilöstöllemme ja kumppaneillemme heidän sitoutumisestaan, määrätietoisuudestaan ja uskostaan Tampereen hankkeen toteutumiseen”, sanoo Saara Kujala, Nordic Ren-Gasin toimitusjohtaja.
Lisätietoja:
Antti Salmela, sijoitusjohtaja, Taaleri, 050 540 4640, antti.salmela@taaleri.com
Linda Tierala, Sijoittajasuhde-, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, Taaleri, 040 571 7895, linda.tierala@taaleri.com
Saara Kujala, toimitusjohtaja, Nordic Ren-Gas Oy, 040 184 9088, saara.kujala@ren-gas.com
Taaleri lyhyesti
Taaleri on sijoittamisen, pääomarahastojen ja vahinkovakuuttamisen asiantuntija, joka mahdollistaa muutoksen pääoman avulla. Keskitymme valittuihin strategioihin uusiutuvassa energiassa, kiinteistöissä sekä kasvu-, venture capital ja private credit -sijoituksissa. Tytäryhtiömme Garantia tarjoaa luottoriskivakuutusratkaisuja kotitalouksille, yrityksille ja lainanantajille. Yhdistämme pääoman osaamiseen, syvälliseen asiantuntemukseen ja yrittäjähenkisyyteen.
Taalerilla on kolme liiketoimintasegmenttiä: Pääomarahastot, Garantia ja Sijoitukset. Pääomarahastot-segmentti sisältää uusiutuvan energian, bioteollisuuden, kiinteistöjen, venture capitalin ja private creditin liiketoiminnot. Garantia-segmentti koostuu Vakuutusosakeyhtiö Garantiasta. Sijoitukset-segmentti koostuu kasvupääomasijoituksista, rahastosijoituksista ja muista suorista sijoituksista.
Taalerilla on hallinnoitavia pääomia 2,7 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 140 ammattilaista. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.
Tietoa Nordic Ren-Gasista
Nordic Ren-Gas on Euroopan johtava e-metaanihankkeiden kehittäjä, joka rakentaa Suomeen hajautettua uusiutuvan e-metaanin tuotantoverkostoa. Yhtiö kehittää RFNBO-vaatimukset täyttäviä e-metaanihankkeita, joissa uusiutuvasta vedystä ja talteen otetusta biogeenisestä hiilidioksidista tuotetaan uusiutuvaa kaasua raskaaseen liikenteeseen, meriliikenteeseen ja muille vaikeasti päästövähennettäville sektoreille. Ren-Gasin sektori-integroitu malli yhdistää kilpailukykyisen suomalaisen uusiutuvan sähkön, toimivaksi osoitetun teknologian ja kaukolämpöintegraation mahdollistaen kustannuskilpailukykyisen ja erittäin vähähiilisen e-metaanin tuotannon suuressa mittakaavassa. Ren-Gasilla on portfoliossaan useita täysin luvitettuja e-metaanin tuotantohankkeita.
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