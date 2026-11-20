Bergqvist: Lapsen nähden tehdystä väkivallasta ankarampi rangaistus – lasten kärsimys on otettava vakavasti
20.11.2026 10:13:03 EET | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
Lapsen ei pitäisi koskaan joutua näkemään tai kuulemaan, kuinka hänen äitiään tai isäänsä lyödään, uhkaillaan tai pahoinpidellään. Silti lapset joutuvat Suomessa kokemaan väkivaltaa omissa kodeissaan. RKP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Sandra Bergqvist pitää tervetulleena ehdotusta uuden rangaistuksen koventamisperusteen lisäämisestä rikoslakiin. Tämä tarkoittaa, että rangaistusta voidaan koventaa, kun henkeen, terveyteen tai vapauteen kohdistuva rikos tehdään lähisuhteessa tekijän oman lapsen tai rikoksen uhrin lapsen läsnä ollessa tai siten, että lapsi näkee tai kuulee rikoksen.
– Lapsi, joka makaa hereillä ja kuulee, kuinka hänen äitiään lyödään viereisessä huoneessa, on myös väkivallan uhri. Lapseen ei ehkä kohdistu yhtäkään lyöntiä, mutta pelko ja turvattomuus voivat seurata häntä pitkälle aikuisuuteen. Olemme RKP:ssä tehneet työtä erillisen kriminalisoinnin puolesta, jossa lapsella olisi asianomistajan asema, jotta myös lapset tunnustettaisiin uhreiksi ja heidän kärsimyksensä otettaisiin vakavasti. Katsomme kuitenkin, että tämä koventamisperuste on tärkeä askel eteenpäin, Bergqvist sanoo.
Lakiehdotuksen mukaan rangaistusta voitaisiin koventaa, jos joku tekee väkivaltarikoksen tai tietyn muun vakavan rikoksen siten, että lapsi näkee tai kuulee sen. Tarkoituksena on ottaa selkeämmin huomioon se vahinko, jota kotona tapahtuva väkivalta voi aiheuttaa lapsille. Bergqvist pitää tätä tärkeänä askeleena lasten oikeuksien vahvistamiseksi.
– Se, joka lyö tai uhkailee toista ihmistä lapsen nähden, vahingoittaa myös lasta. Tämän on näyttävä rangaistuksessa. Lasten ei pitäisi joutua kantamaan mukanaan pelkoa ja turvattomuutta loppuelämänsä ajan ilman, että yhteiskunta ottaa heidän kokemuksensa vakavasti, Bergqvist sanoo.
Tänään 20.11. vietämme kansainvälistä lapsen oikeuksien päivää.
Yhteyshenkilöt
Sandra BergqvistKansanedustajaPuh:040 534 1108
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