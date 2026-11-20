Kokoomuksen kansanedustaja Henrik Vuornos: Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen lapsuuteen – kokoomus esittää 10 ratkaisua lasten turvallisuuden vahvistamiseksi
20.11.2026 10:31:43 EET | Kansallinen kokoomus | Tiedote
Tällä viikolla olemme viettäneet Lapsen oikeuksien viikkoa. Kokoomuksen kansanedustaja Henrik Vuornos nostaa lasten turvallisuuden vahvistamisen yhdeksi politiikan tärkeimmistä tehtävistä. Kokoomus esittää kymmenen ratkaisua, joilla lapsia suojellaan väkivallalta, kiusaamiselta ja turvattomuudelta sekä varmistetaan avun saaminen ajoissa.
– Lapsen ei pitäisi joutua pelkäämään kotona, koulumatkalla, koulussa tai puhelimen ruudun ääressä. Aikuisten tehtävä on rakentaa lapsen ympärille turvaa ja puuttua heti, kun jokin on pielessä. Turvallinen lapsuus ei saa riippua siitä, millaiseen perheeseen tai millaisiin olosuhteisiin lapsi syntyy, Vuornos sanoo.
Kokoomuksen ratkaisuissa esitetään muun muassa turvakotipalveluiden saatavuuden varmistamista, tiukempaa puuttumista kouluväkivaltaan, lasten suojelemista sosiaalisen median haitoilta sekä terapiatakuun toteutumisen varmistamista kaikkialla Suomessa. Lisäksi kokoomus haluaa vahvistaa lasten asemaa vaikeissa huoltajuusriidoissa ja lastensuojelussa sekä turvata jokaisen lapsen kehollisen koskemattomuuden.
– Jos lapsi voi huonosti, meidän pitää päästä tilanteeseen kiinni ennen kuin ongelmat ehtivät kasvaa kohtuuttoman kokoisiksi. Se voi tarkoittaa nopeasti saatavaa keskusteluapua, tiukkaa puuttumista koulussa tapahtuvaan väkivaltaan tai turvakodin ovea, joka on auki silloin, kun koti ei enää ole turvallinen paikka. Yhteiskunnan pitää aina olla lapsen puolella, Vuornos päättää.
Yhteyshenkilöt
Oskari NivalaViestintäpäällikköPuh:+358 400 563 884oskari.nivala@kokoomus.fi
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kansallinen kokoomus
Kokoomuksen Ikonen haluaa uuden turvaverkon potilaille – oikeus toiseen ammattilaisarvioon selvitettävä Suomessa20.11.2026 11:04:15 EET | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja, kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen haluaa, että Suomessa selvitetään niin kutsutun Marthan säännön käyttöönottoa. Mallissa potilas tai hänen läheisensä voisivat pyytää nopeasti uuden ammattilaisen arvion, jos lähiomaisen vointi heikkenee eikä heidän huoleensa reagoida riittävästi.
Kokoomuksen Elina Valtonen: Erityisasiantuntijan oleskelulupa alle viikossa – Kokoomus esittää neljää keinoa osaajien houkuttelemiseksi19.11.2026 16:03:51 EET | Tiedote
Kokoomus esittää, että erityisasiantuntijoiden oleskeluluvat käsitellään alle viikossa ja muut työperusteiset oleskeluluvat alle kuukaudessa. Puolue haluaa myös käynnistää ohjelman kansainvälisten huippuosaajien rekrytoimiseksi Suomeen.
Kokoomuksen kansanedustaja Sammallahti: Lapsen keho kuuluu lapselle – Poikien ei-lääketieteelliset ympärileikkaukset kiellettävä19.11.2026 12:36:28 EET | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Sammallahti Tere vaatii, että Suomessa vahvistetaan lasten oikeutta keholliseen koskemattomuuteen ja kielletään alaikäisille pojille tehtävät ympärileikkaukset silloin, kun toimenpiteelle ei ole lääketieteellistä perustetta.
Kokoomuksen varapuheenjohtaja Sari Multala: 16-vuotiaat ansaitsevat parempaa – Ammatilliseen koulutukseen tarvitaan lisää lähiopetusta18.11.2026 10:46:31 EET | Tiedote
Kokoomuksen varapuheenjohtaja Sari Multala vaatii merkittävää suunnanmuutosta nuorten ammatilliseen koulutukseen. Kokoomus haluaa lisätä nuorten lähiopetusta, vahvistaa perustaitojen opetusta ja kohdentaa nykyistä enemmän ammatillisen koulutuksen resursseja oppivelvollisiin nuoriin.
Kokoomuksen Ikonen vastaa Kaikkoselle hyvinvointialueista – Nyt ei pidä toistaa aiempia virheitä11.11.2026 17:42:11 EET | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja, kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen ihmettelee keskustan vaatimuksia hyvinvointialueiden arviointimenettelyjen keskeyttämisestä ja rahoitusmalliuudistuksen kiirehtimisestä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme