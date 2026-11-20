– Lapsen ei pitäisi joutua pelkäämään kotona, koulumatkalla, koulussa tai puhelimen ruudun ääressä. Aikuisten tehtävä on rakentaa lapsen ympärille turvaa ja puuttua heti, kun jokin on pielessä. Turvallinen lapsuus ei saa riippua siitä, millaiseen perheeseen tai millaisiin olosuhteisiin lapsi syntyy, Vuornos sanoo.

Kokoomuksen ratkaisuissa esitetään muun muassa turvakotipalveluiden saatavuuden varmistamista, tiukempaa puuttumista kouluväkivaltaan, lasten suojelemista sosiaalisen median haitoilta sekä terapiatakuun toteutumisen varmistamista kaikkialla Suomessa. Lisäksi kokoomus haluaa vahvistaa lasten asemaa vaikeissa huoltajuusriidoissa ja lastensuojelussa sekä turvata jokaisen lapsen kehollisen koskemattomuuden.

– Jos lapsi voi huonosti, meidän pitää päästä tilanteeseen kiinni ennen kuin ongelmat ehtivät kasvaa kohtuuttoman kokoisiksi. Se voi tarkoittaa nopeasti saatavaa keskusteluapua, tiukkaa puuttumista koulussa tapahtuvaan väkivaltaan tai turvakodin ovea, joka on auki silloin, kun koti ei enää ole turvallinen paikka. Yhteiskunnan pitää aina olla lapsen puolella, Vuornos päättää.