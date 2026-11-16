Maahanmuuttovirasto vastaanotti tammi-syyskuussa yhteensä 44 242 ensimmäistä oleskelulupa-, turvapaikka- ja EU-kansalaisen rekisteröintihakemusta. Jatkolupahakemuksia jätettiin 42 993 ja pysyvän oleskeluluvan hakemuksia 14 251.

Tarkastelujaksolla Suomeen suuntautuva maahanmuutto muodostui pääasiassa työn tai opiskelun perusteella Suomeen muuttavista ja heidän perheenjäsenistään. Ensimmäisiä oleskelulupia haettiin eniten perhesiteen perusteella: hakemuksia jätettiin 12 851. Hakemusmäärä oli kuitenkin 32 % pienempi viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Erityisasiantuntijoiden määrä yli kaksinkertaistui viimevuotisesta

Ensimmäisiä työperusteisia oleskelulupahakemuksia jätettiin tammi-syyskuussa yhteensä 10 048. Määrä kasvoi 13 prosentilla edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta.

Maahanmuuttovirasto säilyttää arvionsa, jonka mukaan ensimmäisiä työperusteisia oleskelulupahakemuksia jätetään kuluvan vuoden aikana yhteensä 11 000–13 000 ja ensi vuonna 12 000–14 000. Tietopalveluiden johtaja Johannes Hirvelän mukaan työperäisten hakemusten maltillista kasvua nähdään myös ensi vuonna, jos Suomen talouskehitys lisää työvoiman kysyntää ja teollisuushankkeisiin liittyvät kansainväliset rekrytoinnit jatkuvat nykyisellä tasolla.

– Talouden epävarmuuden jatkuminen haastaa työperusteisen maahanmuuton ennakointia. Suhdannevaihteluista huolimatta Suomen väestön ikääntyminen ja työvoiman kohtaanto-ongelmat luovat kysyntää ulkomaiselle työvoimalle, Hirvelä toteaa.

Tammi-syyskuun aikana erityisasiantuntijoiden hakemusten määrä kasvoi jopa 54 % viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Yhteensä hakemuksia jätettiin 1 367.

– Erityisasiantuntijoiden hakemuksia on jätetty erityisesti meneillään oleviin teollisuushankkeisiin. Heitä on kuitenkin työllistynyt laajasti myös muille toimialoille, kuten esimerkiksi tieto- ja viestintäteknologian sekä pelialan yrityksiin, Hirvelä kertoo.

Suomeen muutetaan työn perässä etenkin Aasiasta. Tammi-syyskuussa 2026 eniten ensimmäisiä työperusteisia oleskelulupahakemuksia jättivät Intian, Vietnamin, Kiinan, Filippiinien ja Thaimaan kansalaiset.

Kansainvälisiä opiskelijoita saapuu Suomeen aiempaa vähemmän

Opiskelijoiden hakemien lupien määrä on laskenut selvästi edellisvuosista. Ensimmäisiä oleskelulupahakemuksia jätettiin tammi-syyskuussa yhteensä 7 671. Määrä tippui kolmanneksella vuodesta 2025.

– Arvioimme nyt, että kuluvana vuonna jätetään enintään 10 000 opiskelijoiden oleskelulupahakemusta. Ensi vuoden hakemusmäärän arvioidaan pysyvän samalla tasolla, Hirvelä kertoo.

Viime vuosien tapaan Suomeen saapuvien kansainvälisten opiskelijoiden keskeisenä lähtöalueena korostuu Etelä-Aasia. EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta saapuvien opiskelijoiden muuttoliikettä hillinnee kuitenkin ainakin lyhyellä aikavälillä opiskelun kustannustason nousu sekä heikko työmarkkinatilanne Suomessa.

Vuoden 2027 aikana on myös todennäköisesti tulossa voimaan useita lainsäädäntömuutoksia, jotka voivat osaltaan vaikuttaa Suomen houkuttelevuuteen kansainvälisten opiskelijoiden keskuudessa. Muutokset koskevat muun muassa opiskelijoiden perheenyhdistämistä ja riittävän kielitaidon varmistamista.

Turvapaikkahakemusten määrä pysynee maltillisena

Vuoden 2026 tammi-syyskuussa ensimmäisiä turvapaikkahakemuksia jätettiin Suomessa yhteensä 1 296, mikä on 14 % vähemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Eniten ensimmäisiä turvapaikkahakemuksia jättivät Afganistanin, Somalian ja Iranin kansalaiset.

Maahanmuuttovirasto pitää ennallaan aiemman arvionsa, jonka mukaan vuosina 2026 ja 2027 ensimmäisiä turvapaikkahakemuksia jätetään 1 500–2 500 kappaletta vuosittain.

– Kesäkuussa voimaan tullut EU:n muuttoliike- ja turvapaikkasopimus eli niin sanottu pakti ja sen tehostetut prosessit saattavat tulevina vuosina vähentää myös Suomessa jätettävien turvapaikkahakemusten määrää. Laskun suuruutta on kuitenkin vielä toistaiseksi haastavaa arvioida, Hirvelä sanoo.

Tilapäistä suojelua hakevien määrä laskussa

Ukrainalaiset jättivät tammi-syyskuussa yhteensä 7 454 tilapäisen suojelun hakemusta. Hakemusten määrä laski 15 % viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Hirvelän mukaan hakemusmäärän laskun taustalla oli osittain Suomessa tilapäisen suojelun oleskeluluvalla kausityötä tekevien henkilöiden viime vuotta vähäisempi määrä. Myös tilapäisen suojelun uusilla rajoituksilla on voinut jo olla vaikutusta hakemusmäärän laskuun.

– Heinäkuussa Euroopan unionin neuvosto päätti jatkaa tilapäistä suojelua 4.3.2028 asti, ja samalla suojelu rajoitettiin koskemaan vain sotilaalliset velvoitteensa Ukrainassa täyttäneitä henkilöitä. Rajoituksia alettiin soveltaa elokuun alkupuolella, ja niiden uskotaan jatkossa vähentävän erityisesti 25–60-vuotiaiden miesten tilapäisen suojelun hakemuksia, Hirvelä toteaa.

Maahanmuuttoviraston arvion mukaan Ukrainasta saapuu Suomeen kuluvan vuoden aikana 8 000–10 000 tilapäisen suojelun hakijaa ja vuoden 2027 hakemusmääräksi arvioidaan 7 000–9 000 hakemusta.

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