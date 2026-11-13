Joka kolmas ylipainoinen kokee tulleensa kohdelluksi huonosti terveydenhuollossa – seurauksena hoitoon hakeutumatta jättäminen 13.11.2026 08:09:00 EET | Tiedote

Taloustutkimuksen tuoreen väestökyselyn mukaan joka kolmas (34 %) suomalainen ylipainoinen kokee tulleensa kohdelluksi huonosti terveydenhuollossa. Huonon kohtelun pelossa joka viides (20 %) ylipainoinen on jättänyt hakeutumatta hoitoon jonkin muun vaivan vuoksi. Useampi kuin joka kolmas (36 %) ylipainoinen on häpeän ja epämukavuuden takia jättänyt ottamatta painonsa puheeksi terveydenhuollon ammattilaisen kanssa. Joka kolmas kertoo myös, että terveydenhuollon ammattilainen on haastattelematta potilasta tehnyt oletuksia siitä, miten hän syö tai liikkuu.