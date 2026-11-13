Valokuvanäyttelyt Toivon äärellä ja Sydämen matka avautuvat Jorvin sairaalassa
20.11.2026 10:56:43 EET | Viestintätoimisto Manifesto Oy | Tiedote
Elämän arvaamattomuus, toivo ja luonnon kauneus kohtaavat valokuvaaja Minna Pinolan kaksoisnäyttelyssä, joka avautuu Jorvin sairaalassa Espoossa. Näyttelyn pääosa Toivon äärellä tuo Espoon suurimman sairaalan 2. kerroksen pääaulaan parantumattomasti sairastuneiden elämäntarinoita. Lisäksi tarjolla on tunnelmia Pinolan yksinmatkalta Etelä-Ranskan Camarguen luontoalueelle. Valokuvanäyttely on avoinna Jorvin uuden pääaulan toisessa kerroksessa 30.11. - 26.12.2026 ympäri vuorokauden.
Espoolaisen valokuvataitelijan Minna Pinolan Toivon äärellä (In the Presence of Hope) -valokuvanäyttely nähdään ensimmäistä kertaa Espoossa. Hankkeessa Pinola on haastatellut ja valokuvannut 12 ihmistä, joilla on parantumaton sairaus. He jakavat ajatuksiaan siitä, kun sairaus astuu kutsumattomana vieraana osaksi elämää. Suurin osa kuvatuista on kotoisin pääkaupunkiseudulta.
Toivon äärellä -henkilökuvien lisäksi Jorvin pääaulan käytävägalleriassa on nähtävillä Sydämen matka (A Heart’s Calling) -valokuvia matkalta Provencen Camargueen.
Tunnelmaltaan näyttelyt eroavat toisistaan, mutta niitä yhdistää luonnon kauneus. Suomalainen luonto Toivon äärellä -henkilökuvien näyttämönä liittää kuvattavat osaksi luonnon ja elämän kiertokulkua. Sydämen matka -näyttelyssä valkoiset villihevoset, mustat härät ja ranskalaiset cowboyt taas vievät katsojan mielikuvitusmatkalle Jorvista Etelä-Ranskan Camargueen.
”Luonnossa ja ihmiselämän monissa käänteissä on kauneutta, joka helposti jää arjessa huomaamatta. Toivon, että näyttely antaa syyn pysähtyä hetkeen ja tuo pilkahduksen toivoa ja Provencen valoa kaamoksen keskelle”, kertoo Minna Pinola. Espoossa asuva Minna Pinola on kotoisin Pohjois-Pohjanmaalta Raahesta ja valmistunut valokuvaajaksi Helsinki Design Schoolista.
Toivon äärellä -näyttely on aiemmin ollut esillä Helsingissä, Turussa ja Raahessa.
Valokuvataidetta Jorvin sairaalassa
Minna Pinolan valokuvanäyttelyt
Toivon äärellä (In the Presence of Hope)
Sydämen matka (A Heart’s Calling)
Paikka: Jorvin sairaala (Karvasmäentie 8, pääaula, 2.krs)
Aika: 30.11. - 26.12.2026
Avoinna: ympäri vuorokauden, maksuton
Avajaiset: Näyttelyn pienimuotoisia avajaisia vietetään TIISTAINA 1.12. klo 15.30 – 17.00 Jorvin toisen kerroksen pääaulassa. Avoin tilaisuus – tervetuloa!
LIITTEET
- Kuva1: Tanssi toivolle. Kuva Minna Pinolan valokuvanäyttelystä Toivon äärellä. © Minna Pinola
- Kuva2: Toivon äärellä_Minna Pinola_valokuvanäyttely_web
- Kuva 3. Sydämen matka_Minna Pinola_valokuvanäyttely
- Kuva 4: Valokuvaaja Minna Pinola.
LISÄTIETOJA
Minna Pinola, minna.pinola@outlook.com, 0405166024
Verkkosivut: minnapinola.com
Instagram: @minnapinola
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