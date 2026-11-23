Seulontoihin osallistuminen on maksutonta ja voi auttaa löytämään sairauden ajoissa. Kohdunkaulan- ja suolistosyövän seulonnoista vastaa HUS laboratorio, joka lähettää kutsut syntymäpäivän mukaan kolmessa erässä vuoden aikana. Rintasyövän seulonnasta vastaa Terveystalo, ja tutkimukset tehdään hyvinvointialueen kunnissa kiertävässä mammografiavaunussa.



– Olemme saaneet runsaasti yhteydenottoja siitä, milloin kutsut seulontaan saapuvat. Kutsujen lähetysaikataulu on muuttunut aiemmasta: ennen kutsut saapuivat viimeistään lokakuussa, mutta nyt niitä voidaan lähettää joulukuulle asti. Kutsut lähetetään vaiheittain, joten oma kutsu voi saapua myöhemmin kuin aiempina vuosina, sanoo Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen seulontahoitaja Taina Tepponen.

Jos kutsua ei ole tullut odotetussa aikataulussa, ota yhteyttä seulonnan toteuttajaan. Yhteyttä kannattaa ottaa myös, jos olet muuttanut Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle tämän vuoden aikana tai sinulla on turvakielto.

Syöpäseulontojen kutsut ja aikataulut

Kohdunkaulansyövän seulonta

Kohdunkaulansyövän seulontaan kutsutaan 25–65-vuotiaita naisia noin viiden vuoden välein.

Seulonnan tekee HUS laboratorio, joka lähettää kutsut syntymäpäivän mukaan kolmessa erässä:

1.–10. päivä syntyneille kutsut lähetetään maalis-kesäkuussa

11.–20. päivä syntyneille kutsut lähetetään kesä-lokakuussa

21.–31. päivä syntyneille kutsut lähetetään loka-joulukuussa

Rintasyövän seulonta

Rintasyövän seulontaan kutsutaan 50–69-vuotiaita naisia noin kahden vuoden välein.

Seulonnan tekee Terveystalo mammografiavaunussa, joka kiertää hyvinvointialueen kunnissa.

Tämän vuoden seulontakierros on vielä käynnissä Porvoossa. Kutsuja lähetetään joulukuun loppuun asti, ja tutkimuksia tehdään vielä tammikuussa.

Suolistosyövän seulonta

Suolistosyövän seulontaan kutsutaan 60–74-vuotiaita henkilöitä noin kahden vuoden välein.

Seulonnan tekee HUS laboratorio, joka lähettää kutsut helmikuun ja marraskuun välisenä aikana syntymäpäivän mukaan kolmessa erässä:

1.–10. päivä syntyneille

11.–20. päivä syntyneille

21.–31. päivä syntyneille

Jos kutsua ei ole tullut

Ota yhteyttä seulonnan toteuttajaan, jos:

et ole saanut kutsua odotetussa aikataulussa

olet muuttanut Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle tämän vuoden aikana

sinulla on turvakielto

Seulontojen toteuttajien yhteystiedot:

Terveystalo, puh. 045 7734 9975 ma–pe klo 9–16

HUS laboratorio, puh. 09 4718 6800 arkisin klo 7.30–15.30



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