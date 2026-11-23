Muistathan osallistua syöpäseulontaan – kutsut lähetetään vaiheittain
23.11.2026 11:57:17 EET | Itä-Uudenmaan hyvinvointialue – Östra Nylands välfärdsområde | Tiedote
HUSin ja Syöpärekisterin tilastojen mukaan seulontoihin osallistuminen esimerkiksi suolistosyövän osalta on vähentynyt. Syöpäseulontoihin osallistuminen on tärkeää, sillä seulonnassa syöpä tai sen esiaste voidaan löytää jo varhaisessa vaiheessa. Siksi seulontaan kannattaa osallistua, kun saat siihen kutsun.
Seulontoihin osallistuminen on maksutonta ja voi auttaa löytämään sairauden ajoissa. Kohdunkaulan- ja suolistosyövän seulonnoista vastaa HUS laboratorio, joka lähettää kutsut syntymäpäivän mukaan kolmessa erässä vuoden aikana. Rintasyövän seulonnasta vastaa Terveystalo, ja tutkimukset tehdään hyvinvointialueen kunnissa kiertävässä mammografiavaunussa.
– Olemme saaneet runsaasti yhteydenottoja siitä, milloin kutsut seulontaan saapuvat. Kutsujen lähetysaikataulu on muuttunut aiemmasta: ennen kutsut saapuivat viimeistään lokakuussa, mutta nyt niitä voidaan lähettää joulukuulle asti. Kutsut lähetetään vaiheittain, joten oma kutsu voi saapua myöhemmin kuin aiempina vuosina, sanoo Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen seulontahoitaja Taina Tepponen.
Jos kutsua ei ole tullut odotetussa aikataulussa, ota yhteyttä seulonnan toteuttajaan. Yhteyttä kannattaa ottaa myös, jos olet muuttanut Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle tämän vuoden aikana tai sinulla on turvakielto.
Syöpäseulontojen kutsut ja aikataulut
Kohdunkaulansyövän seulonta
Kohdunkaulansyövän seulontaan kutsutaan 25–65-vuotiaita naisia noin viiden vuoden välein.
Seulonnan tekee HUS laboratorio, joka lähettää kutsut syntymäpäivän mukaan kolmessa erässä:
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1.–10. päivä syntyneille kutsut lähetetään maalis-kesäkuussa
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11.–20. päivä syntyneille kutsut lähetetään kesä-lokakuussa
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21.–31. päivä syntyneille kutsut lähetetään loka-joulukuussa
Rintasyövän seulonta
Rintasyövän seulontaan kutsutaan 50–69-vuotiaita naisia noin kahden vuoden välein.
Seulonnan tekee Terveystalo mammografiavaunussa, joka kiertää hyvinvointialueen kunnissa.
Tämän vuoden seulontakierros on vielä käynnissä Porvoossa. Kutsuja lähetetään joulukuun loppuun asti, ja tutkimuksia tehdään vielä tammikuussa.
Suolistosyövän seulonta
Suolistosyövän seulontaan kutsutaan 60–74-vuotiaita henkilöitä noin kahden vuoden välein.
Seulonnan tekee HUS laboratorio, joka lähettää kutsut helmikuun ja marraskuun välisenä aikana syntymäpäivän mukaan kolmessa erässä:
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1.–10. päivä syntyneille
-
11.–20. päivä syntyneille
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21.–31. päivä syntyneille
Jos kutsua ei ole tullut
Ota yhteyttä seulonnan toteuttajaan, jos:
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et ole saanut kutsua odotetussa aikataulussa
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olet muuttanut Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle tämän vuoden aikana
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sinulla on turvakielto
Seulontojen toteuttajien yhteystiedot:
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Terveystalo, puh. 045 7734 9975 ma–pe klo 9–16
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HUS laboratorio, puh. 09 4718 6800 arkisin klo 7.30–15.30
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sofia HolmbergEsihenkilö, terveysasemapalvelut (Sipoo, Loviisa, Lapinjärvi ja HyVä-digi)Puh:+358 40 191 6093sofia.holmberg@itauusimaa.fi
Kuvat
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa ja järjestää julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut alueellaan, johon kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo.
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