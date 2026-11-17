EVA: Suomalaiset toivovat kevennyksiä verotukseen – vain joka neljäs valmis maksamaan itse lisää
24.11.2026 06:01:00 EET | Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA ry | Tiedote
Suomalaiset toivovat verotukseen pikemminkin kevennyksiä kuin kiristyksiä. Ruoan arvonlisäveroa alentaisi 68 prosenttia ja perintö- ja lahjaverotusta 57 prosenttia suomalaisista. Vain joka neljäs (24 %) maksaisi henkilökohtaisesti mielellään nykyistä enemmän veroja, ilmenee EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta.
Veronkevennystoiveet ovat kasvaneet erityisesti kulutusveroissa. Ruoan arvonlisäveron alentamisen kannatus on noussut 11 prosenttiyksikköä ja energia- ja polttoaineverotuksen 14 prosenttiyksikköä syksystä 2024. Yleistä arvonlisäverokantaa alentaisi nyt 44 prosenttia suomalaisista, mikä on viisi prosenttiyksikköä enemmän kuin syksyllä 2024.
Enemmistö suomalaisista (55 %) luopuisi myös perintöverosta kokonaan. Ansiotuloverotusta keventäisi 44 prosenttia, kun taas sen kiristämistä kannattaa vain 17 prosenttia.
”Verotus on Suomessa jo valmiiksi kireää, ja kustannusten nousu on koetellut kotitalouksia. Vaikka suomalaiset haluavat edelleen pitää kiinni hyvinvointivaltiosta, luottamus päättäjien kykyyn tasapainottaa julkista taloutta horjuu. Suomalaiset varautuvat mieluummin vastaisen varalle itse kuin maksavat lisää veroja”, sanoo EVAn johtava veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää.
Veronkiristyksiä toivotaan alkoholiin ja omistamiseen
Suomalaiset ovat valmiimpia kiristämään alkoholin sekä yrittämisen ja omistamisen verotusta. Alkoholiveroa korottaisi enemmistö (59 %), pääomatuloveroa 45 prosenttia ja yhteisöveroa 40 prosenttia suomalaisista.
Henkilökohtaisesti nykyistä enemmän veroja maksaisi kuitenkin mielellään vain 24 prosenttia suomalaisista. Enemmistö (59 %) ei ole siihen valmiita. Vain vasemmistoliiton äänestäjien enemmistö (58 %) ilmoittaa olevansa valmiita maksamaan itse lisää veroja.
”Seuraavan hallituksen pitäisi sopeuttaa julkista taloutta 8–11 miljardilla eurolla, mutta äänestäjiltä ei löydy tukea mittaville veronkiristyksille. Vasemmistoliiton, SDP:n, vihreiden ja keskustan äänestäjien enemmistöt olisivat valmiita kiristämään pääomatulojen ja yritysten voittojen verotusta, mutta hekin vain maltillisesti. Suomalaiset valitsevat menonleikkaukset ja julkisen sektorin toiminnan tehostamisen ennen veronkiristyksiä”, Kujanpää toteaa.
Suomalaisista 40 prosenttia olisi valmiita luopumaan joistakin julkisista palveluista, jos veroja alennettaisiin. Reilu kolmannes (36 %) ei olisi valmis tällaiseen vaihtokauppaan.
Näin kysely tehtiin
Tulokset perustuvat 2 020 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 8.–22.9.2026. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä (pl. Ahvenanmaa). Aineisto on kerätty Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa, josta tutkimusotos on muodostettu ositetulla satunnaisotannalla. Aineisto on painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen analyysin ja tulosgrafiikan on tehnyt Pentti Kiljunen (Yhdyskuntatutkimus Oy).
Aiheesta kertovan jutun saa julkaista saman aamun lehdessä, radiolähetyksessä tai televisiossa.
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Yhteyshenkilöt
Emmiliina KujanpääJohtava veroasiantuntijaPuh:+358 40 768 0621emmiliina.kujanpaa@eva.fi
Mikko LaaksoViestintäpäällikköPuh:+358 50 383 9432mikko.laakso@eva.fi
Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA
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