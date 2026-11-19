SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi: Kokoomuksen eläkeyhtälö on mahdoton
20.11.2026 10:54:49 EET | SDP | Tiedote
SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi hämmästelee kokoomuksen sekavia eläkepuheita. Kokoomus on luvannut säästää eläkejärjestelmästä kaksi miljardia. Keinot säästön toteuttamiseen ovat jääneet epäselviksi.
Viime viikonloppuna sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen perusteli lapsiperheiltä leikkaamista ja työelämässä olevien eläkkeiden heikentämistä nykyisten eläkeläisten suojaamisella. Nyt perjantaiaamuna kaksi kokoomuslaista talousvaikuttajaa esitti kuitenkin maksussa olevien eläkkeiden indeksikorotusten puolitusta ensi vaalikaudeksi Helsingin Sanomissa.
— Kokoomuksen eläkepaketti on aivan levällään. Yhtäällä kokoomusministerit sulkevat pois eläkeindeksistä leikkaamisen, mutta puolueessa vaikuttavat ekonomistit vaativat maksussa oleviin eläkkeisiin kajoamista, SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi sanoo.
— Ekonomisteina Rokkanen ja Pursiainen ovat varmasti oikeassa, että kokoomuksen eläkeyhtälö, jossa samaan aikaan leikataan eläkejärjestelmästä kaksi miljardia ja suojataan nykyiset eläkkeet, on mahdoton. Ihmettelen, kuinka kauan kokoomusjohto aikoo teeskennellä, että kaksi miljardia voidaan leikata nykyisin työelämässä olevien eläkkeistä.
Näkkäläjärvi muistuttaa, että nykyisillä päähallituspuolueilla kokoomuksella ja perussuomalaisilla on talousohjelmiensa perusteella pitkälti yhteisymmärrys siitä, että eläkkeitä pitäisi leikata. Rajut leikkaukset korostuvat oikeistopuolueiden tavoitteissa Näkkäläjärven mukaan siksi, että ne ovat kategorisesti sulkeneet verotoimet pois sopeutuksestaan vastoin valtiovarainministeriön kantaa.
— Yhä selvempää onkin, että jos oikeistovalta maassa jatkuu, eläkeläisten lompakolle mennään. Vain SDP:n vaalivoitto takaa sen, että eläkkeet suojataan Purran suurilta saksilta, Näkkäläjärvi sanoo.
— Kokoomuksesta tulleet ehdotukset osoittavat heidän vieraantuneen siitä todellisuudesta, missä tavalliset suomalaiset elävät. Eläkkeistä heitetyt miljardisopeutukset realisoituvat joko Partasen ja Orpon mallilla nykyisten lasten ja heidän vanhempiensa eläketurvan romuttamisena tai Pursiaisen ja Rokkasen mallilla kymppien leikkauksilla jopa alle 1800 euron eläkkeisiin, Näkkäläjärvi päättää.
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