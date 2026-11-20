Kokoomuksen Ikonen haluaa uuden turvaverkon potilaille – oikeus toiseen ammattilaisarvioon selvitettävä Suomessa
20.11.2026 11:04:15 EET | Kansallinen kokoomus | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja, kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen haluaa, että Suomessa selvitetään niin kutsutun Marthan säännön käyttöönottoa. Mallissa potilas tai hänen läheisensä voisivat pyytää nopeasti uuden ammattilaisen arvion, jos lähiomaisen vointi heikkenee eikä heidän huoleensa reagoida riittävästi.
Englannissa käytössä oleva sääntö on saanut nimensä 13-vuotiaasta Martha Millsistä, joka menehtyi verenmyrkytykseen sairaalassa vuonna 2021. Hänen vanhempansa olivat toistuvasti ilmaisseet huolensa tyttärensä voinnin heikkenemisestä, mutta terveydenhuolto ei suhtautunut vanhempien huoleen riittävän vakavasti.
– Vietämme parhaillaan Lapsen oikeuksien viikkoa teemalla ”Jokainen lapsi on arvokas”. Sen pitää tarkoittaa myös sitä, että lapsen oma kokemus ja vanhempien huoli otetaan vakavasti silloin, kun lapsi vaatii sairaalahoitoa. Yhdenkään lapsen voinnin heikkeneminen ei saa jäädä huomaamatta siksi, ettei lapsen tai hänen läheisensä ääntä kuulla sosiaali- ja terveyspalveluissa, Ikonen sanoo.
Englannissa Marthan sääntö antaa potilaalle tai hänen läheiselleen mahdollisuuden pyytää kriittisen hoidon ammattilaisilta uutta arviota potilaan tilanteesta. Ensimmäisen 11 kuukauden käytön aikana sääntöön vedoten tehtiin 5 583 arviopyyntöä, joiden seurauksena hoitosuunnitelmaa muutettiin 256 tapauksessa. Kokoomuksen Ikonen haluaa, että mallin käyttöönottoa selvitetään myös suomalaisessa terveydenhuoltojärjestelmässä.
– Suomessa sosiaali- ja terveydenhuolto on laadukasta, mutta kyselyjen perusteella luottamus palveluihin on laskenut sote-uudistuksen jälkeen. On tärkeää, että löydämme tapoja palauttaa ihmisten luottamusta. Kyse ei ole ammattilaisten asiantuntemuksen kyseenalaistamisesta, vaan uuden turvaverkon rakentamisesta tilanteisiin, joissa ihmisen huoli on suurimmillaan, Ikonen sanoo.
– Vanhempi tuntee lapsensa tavalla, jota yksikään laboratorioarvo tai potilastietojärjestelmä ei voi korvata. Jos äiti, isä tai lapsi itse sanoo, että kaikki ei ole kunnossa, terveydenhuollon järjestelmän pitää pystyä pysähtymään ja kuuntelemaan huolta, Ikonen päättää.
Yhteyshenkilöt
Oskari NivalaViestintäpäällikköPuh:+358 400 563 884oskari.nivala@kokoomus.fi
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