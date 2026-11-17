LOVIISAN LÄMMÖN KAUKOLÄMPÖLIIKETOIMINTA NEVELIN OMISTUKSEEN
20.11.2026 14:08:56 EET | Burson Finland Oy | Tiedote
Nevel on saattanut päätökseen CapMan Infran kanssa sovitun kaupan, jossa Loviisan Lämpö Oy:n kaukolämpöliiketoiminta siirtyy Nevelin omistukseen 20.11.2026. Kaukolämmön toimitukset asiakkaille jatkuvat normaalisti.
Kaupan kohteena oleva Loviisan Lämmön liiketoiminta muodostuu kaukolämpöverkoista Loviisassa, Pornaisissa, Pukkilassa, Pyhtäällä sekä Lappohjassa. Verkot palvelevat kotitalouksia, kiinteistöjä, kuntia ja yrityksiä. Yhteensä kaukolämpöverkkojen vuosittainen lämmönmyynti on 65 GWh, josta Loviisa on suurin verkko. Kaupassa CapMan Infran rahasto myy koko omistusosuutensa (100 %).
“Olemme tyytyväisiä, että liiketoiminta saa Nevelistä uuden omistajan, jolla on vahva kokemus kaukolämmöstä ja sen pitkäjänteisestä kehittämisestä. Nevelin vahva kaukolämpöosaaminen ja sitoutuminen paikalliseen energiantuotantoon luovat hyvän pohjan toiminnan jatkumiselle ja kehittämiselle. Olemme iloisia voidessamme jättää liiketoiminnan hyviin käsiin”, sanoo CapMan Infran partneri Pekko Haaksluoto.
Nevelille kauppa on osa yhtiön strategiaa kehittää ja kasvattaa kaukolämpöliiketoimintaansa. Yhdistämällä Loviisan Lämmön kattavan kaukolämpöpalvelun ja Nevelin vahvuudet teollisuuden energiantuotannossa ja materiaalitehokkuudessa yhtiö voi tarjota asiakkaille vahvan kokonaispalvelun.
“Kaukolämpö on Nevelin ydintoimintaa, ja Loviisan Lämmön laaja toiminta vahvistaa asemaamme paikallisena energiakumppanina Suomessa. Haluamme jatkaa Loviisan Lämmön hyvää työtä ja kehittää kaukolämpötoimintaa pitkäjänteisesti yhdessä asiakkaiden kanssa. Painopisteemme ovat toimintavarmuus, energiatehokkuus ja vähähiilinen energiantuotanto”, sanoo Nevelin Kiinteistöliiketoiminnan asiakkuusvastaava Mikko Reuna.
Asiakkaille kaukolämpöpalvelu jatkuu normaalisti. Mahdollisista käytännön muutoksista laskutukseen, yhteystietoihin tai muihin asiointikäytäntöihin viestitään asiakkaille erikseen.
Lisätietoja:
Mikko Reuna, Kiinteistöliiketoiminta, asiakkuudet ja myynti, Nevel, 040 1374854
Hanna Viita, vastuullisuus- ja viestintäjohtaja, Nevel 040 1671755
Nevel lyhyesti:
Nevel tarjoaa teollisuuden ja kiinteistöjen energiainfran ratkaisuja, jotka ovat tarkoitukseen tehtyjä ja tulevaisuudenkestäviä. Olemme sitoutuneet ilmastopositiiviseen kasvuun ja toteutamme yhteiskunnallista muutosta luomalla paikallista materiaalitehokkuutta sekä edistämällä siirtymää vähähiiliseen energiantuotantoon. Nevelillä on lähes 100 teollista ja yli 5 000 kiinteistöasiakasta. Nevel operoi yli 130:tä energiantuotantolaitosta ja hallinnoi yli 40:tä kaukolämpöverkkoa. Yhtiön liikevaihto on 150 miljoonaa Euroa. Nevelin palveluksessa on 200 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa ja Virossa.
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