Alko sulkee Porvoon vanhan kaupungin myymälän vuoden lopussa – Porvoossa palvelee jatkossa kaksi Alkon myymälää
20.11.2026 13:47:25 EET | Alko Oy | Tiedote
Porvoon vanhan kaupungin Alko palvelee asiakkaita viimeisen kerran 31. joulukuuta. Muutoksen jälkeen Alko palvelee Porvoossa Näsin ja Tarmolan myymälöissä.
Porvoon vanhan kaupungin myymälä suljetaan vuoden lopussa ja myymälä on viimeistä kertaa avoinna uuden vuoden aattona 31.12.2026.
”Tarkastelemme liikepaikkojen muutostarpeita säännöllisesti kysynnän ja asiakasvirtojen perusteella. Porvoon vanhan kaupungin myymälän asiakasmäärä ei valitettavasti riitä myymälän säilyttämiseen, vaikka siitä on kovasti sympaattisena ja pienenä myymälänä pidetty”, toteaa palvelujohtaja Pirjo Hirvonen.
”Kiitos vanhan kaupungin myymälän asiakkaillemme kuluneista vuosista! Alkon palvelut paikkakunnalla säilyvät ja palvelemme jatkossakin Näsissä ja Tarmolassa. Lisäksi verkkokaupassamme on tarjolla yli 11 000 tuotteen valikoimamme, erinomainen asiakaspalvelu sekä herkulliset vinkit juoman ja ruoan yhdistämiseen.”
Porvoon vanhan kaupungin myymälän sulkeminen ei aiheuta henkilöstövähennyksiä, vaan myymälähenkilöstö jatkaa asiakkaiden palvelua muissa myymälöissä.
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Yhteyshenkilöt
Alkon mediapuhelin 020 711 5123 (arkisin klo 8–16), viestinta@alko.fi
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Alko haluaa tarjota asiakkailleen maailmanluokan palvelua. Monipuolinen ja uudistuva yli 11 000 tuotteen valikoima mahdollistaa nojatuolimatkat ympäri maailmaa asiakkaan omassa olohuoneessa. Asiakkaitamme palvelee monikanavainen palveluverkosto: 360 myymälää, yli 100 noutopistettä, verkkokauppa ja mobiilisovellus. Vuonna 2025 Alkon liikevaihto oli 1,0 miljardia euroa ja asiakaskäyntejä oli yli 43 miljoonaa.
Vastuullisuus on meille sydämen asia. Arjessamme se tarkoittaa muun muassa tinkimätöntä myynninvalvontaa, hankinnan läpinäkyvyyden kehittämistä, pakkausmateriaalien kierrätystä, tuoteturvallisuutta sekä hyvinvointia edistäviä hankkeita.
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