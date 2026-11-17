Porvoon vanhan kaupungin myymälä suljetaan vuoden lopussa ja myymälä on viimeistä kertaa avoinna uuden vuoden aattona 31.12.2026.

”Tarkastelemme liikepaikkojen muutostarpeita säännöllisesti kysynnän ja asiakasvirtojen perusteella. Porvoon vanhan kaupungin myymälän asiakasmäärä ei valitettavasti riitä myymälän säilyttämiseen, vaikka siitä on kovasti sympaattisena ja pienenä myymälänä pidetty”, toteaa palvelujohtaja Pirjo Hirvonen.

”Kiitos vanhan kaupungin myymälän asiakkaillemme kuluneista vuosista! Alkon palvelut paikkakunnalla säilyvät ja palvelemme jatkossakin Näsissä ja Tarmolassa. Lisäksi verkkokaupassamme on tarjolla yli 11 000 tuotteen valikoimamme, erinomainen asiakaspalvelu sekä herkulliset vinkit juoman ja ruoan yhdistämiseen.”

Porvoon vanhan kaupungin myymälän sulkeminen ei aiheuta henkilöstövähennyksiä, vaan myymälähenkilöstö jatkaa asiakkaiden palvelua muissa myymälöissä.