Joulupuu on valtakunnallinen hyvänmielen joululahjakeräys, jonka pääkumppaniksi Gigantti lähti viime vuonna, toimien osassa myymälöitään myös keräyspisteinä.

Tänä vuonna jokainen Joulupuun keräyspaikkakunnalla oleva Gigantti ottaa vastaan lahjoja: paketteja voi tuoda 25 myymälään aina Rovaniemeltä Helsinkiin, ja ne ohjataan paikallisille lapsille ja nuorille, jotka ovat lastensuojelun tai erityisen tuen piirissä. Lahjojen jakelijoina toimivat Joulupuun yhteistyötahot, kuten paikalliset sosiaalitoimet ja seurakuntien diakoniatyön yksiköt.

Viime vuonna Joulupuun valtakunnallisessa keräyksessä lahjoja kertyi yhteensä 57 099, ja eJoulupuu-nettikeräyksen kautta lahjoitettiin 647 415 euroa. Keräystä pyöritti 128 paikkakunnalla 1 704 vapaaehtoista.

Tuhat euroa jokaiselta myymälältä

Gigantin 27 myymälää antavat Joulupuulle yhteensä 27 000 euron arvoisen lahjoituksen laitelahjoina ja leluina, lahjakortteina sekä eJoulupuu-nettikeräyksen kautta. Lisäksi Gigantti tukee pääkumppanina Joulupuun valtakunnallista toimintaa 10 000 eurolla, ja lahjoituspaketissa on mukana myös 1 000 euron tuki Joulupuun Helsingin organisaation vapaaehtoisille.

”Gigantin pääkumppanuus näkyy tänä vuonna siellä, missä sillä on eniten merkitystä: keräyspaikkakunnilla. Kun lahjan voi tuoda yhä useampaan myymälään, keräys tavoittaa entistä useamman lahjoittajan ja lahjoittaminen helpottuu. Kiireisille myös eJoulupuu on vaivaton tapa lahjoittaa netissä. Gigantin taloudellinen tuki auttaa meitä koordinoimaan yli 1 700 vapaaehtoistamme ja mahdollistaa esimerkiksi maksuttomat pakettikortit paikkakuntien keräyksiin”, kertoo Joulupuun toiminnanjohtaja Doris Tuohimaa.

Näin osallistut Gigantissa keräykseen

Joulupuu-keräykset ovat käynnistyneet marraskuun myötä suurimmassa osassa Gigantteja, ja ne jatkuvat monilla paikkakunnilla aina joulukuun puoliväliin asti. Paikkakuntakohtaiset keräysajat löytyvät joulupuu.org/paikkakunnat.

Lasten ja nuorten omia ehdotuksia lahjoiksi löytyy Joulupuun sivuilta, ja niistä saa tietoa myös myymälästä. Henkilökunta vastaanottaa uuden lahjan paketoituna ja lahjaan kiinnitetään Joulupuun pakettikortti, johon merkitään tarkemmat lahjoitustiedot, kuten onko lahja lapselle vai nuorelle, mille ikäryhmälle se sopii ja mitä paketissa on.

”Perinteinen joululahjoitus on yksi ympärivuotisen yhteiskuntavastuutyömme kulmakivistä. Lasten ja nuorten auttaminen on sisäisten kyselyjemme mukaan giganttilaisille erityisen tärkeää. Tänä vuonna Joulupuu on entistä vahvemmin Gigantin väen yhteinen asia: 27 myymäläämme lahjoittaa, ja 25 myymälän henkilökunta huolehtii, että keräykseen tuodut lahjat pääsevät perille. Kaikkien lasten joulupuun alla ei ole pakettia, mutta jokainen meistä voi muuttaa sen”, muistuttaa Gigantin viestintäpäällikkö Rita Pasanen.

Joulupuun keräyspisteinä toimivat Gigantit (25): Espoo/Lommila ja Suomenoja, Helsinki/Forum, Itis ja Kaari, Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Kokkola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Oulu, Pieksämäki, Pori, Porvoo, Raisio, Rovaniemi, Seinäjoki, Tampere/Kaleva ja Lielahti, Tornio, Turku/Skanssi, Vaasa ja Vantaa/Tammisto. Lisäksi keräykseen lahjoittavat Mikkeli ja Varkaus.