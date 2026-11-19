Kutsu tiedotustilaisuuteen: Varhan johto kertoo siirtymisestä yhtenäiseen potilastietojärjestelmään
20.11.2026 11:37:03 EET | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Kutsu
Tyks siirtyy uuteen potilastietojärjestelmään joulukuun alusta. Uudistuksen myötä Varhan alueen asukkaiden potilastiedot liikkuvat perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä entistä sujuvammin.
Järjestelmän muutos voi alkuvaiheessa paikoin pidentää Tyksin potilaiden asiointiin ja laskutukseen kuluvaa aikaa.
Medialle järjestetään aiheesta tiedotustilaisuus keskiviikkona 25.11. klo 14-15 Tyksin T-sairaalan 6. kerroksen neuvotteluhuoneessa, osoitteessa Hämeentie 11, Turku.
Tilaisuudessa uudistuksesta kertovat ja kysymyksiin vastaamassa ovat Tyks-sairaalapalvelujen johtaja Mikko Pietilä, potilastietojärjestelmän uudistuksen hankejohtaja Sirpa Rantanen, konsernipalvelujohtaja Laura Saurama sekä järjestelmätoimittajan edustaja.
Pyydämme ilmoittautumaan infoon ti 24.11. mennessä viestintäpäällikkö Katja Heinämäelle, katja.heinamaki@varha.fi
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