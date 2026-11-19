Mika Lehkosuo on Huuhkajien uusi päävalmentaja – Jacob Friisin sopimus päättyy vuoden lopussa
20.11.2026 12:03:08 EET | Suomen Palloliitto | Tiedote
Palloliiton hallitus päätti kokouksessaan 20. marraskuuta, että miesten A-maajoukkueen päävalmentaja Jacob Friisin sopimus irtisanotaan päättymään 31.12.2026. Huuhkajien uudeksi päävalmentajaksi on valittu Mika Lehkosuo.
Friis aloitti Huuhkajien päävalmentajana tammikuussa 2025, ja luotsasi joukkuetta viime vuoden MM-karsinnoissa ja tämän syksyn UEFA Nations Leaguessa. Suomi pelasi Friisin alaisuudessa yhteensä 20 ottelua, joiden saldona oli kahdeksan voittoa, kolme tasapeliä ja yhdeksän tappiota.
Syksyn Nations League päättyi isoon pettymykseen, kun Huuhkajat jäi C-liigan lohkossaan kolmanneksi, eikä tavoite lohkovoitosta ja noususta B-liigaan täyttynyt.
– Friisin projektin päätavoite oli ensi vuoden EM-karsinnat, mutta valitettavasti syksyn tulokset ja peliesitysten kehitys eivät vastanneet odotuksiamme EM-karsintojen alla. Tehtävämme on arvioida kokonaisuutta suhteessa Huuhkajille asetettuihin urheilullisiin tavoitteisiin. Koimme, että tilanteeseen on reagoitava ja muutoksia tehtävä, Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti kertoo.
Kahden vuoden aikana tanskalainen Friis valmennustiimeineen uudisti ja nuorensi Huuhkajien joukkuetta merkittävästi. Uudistuneesta joukkueesta ei kuitenkaan vielä saatu ulosmitattua parhaita mahdollisia tuloksia.
– Jacob on huippuammattilainen, joka on äärimmäisen arvostettu niin valmentajana kuin ihmisenä – sekä joukkueen sisällä että Palloliitossa. Haluamme kiittää Jacobia hänen sitoutumisestaan ja panoksestaan Huuhkajien tulevaisuudelle, Lahti sanoo.
Mika Lehkosuo Huuhkajien päävalmentajaksi
Palloliiton hallitus päätti kokouksessaan nimittää Mika Lehkosuon Huuhkajien uudeksi päävalmentajaksi 1.1.2027 alkaen.
Huuhkajien tulevaisuutta rakennetaan pitkäjänteisesti, ja Lehkosuon kanssa on sovittu viiden vuoden sopimuksesta, jonka sisällä on kaksi yhdessä sovittua sopimuksen tarkastelupistettä.
A-maajoukkueen muu valmennusryhmä julkaistaan myöhemmin.
Lehkosuo siirtyy Huuhkajiin alle 21-vuotiaiden maajoukkueen päävalmentajan paikalta. Lehkosuo luotsasi tällä viikolla Pikkuhuuhkajat historiallisesti toiseen peräkkäiseen EM-lopputurnaukseen.
– Mika on tehnyt Pikkuhuuhkajissa loistavaa työtä, josta kaksi EM-kisapaikkaa on poikkeuksellisen vahva näyttö. Hän on onnistunut luomaan joukkueisiinsa ennakkoluulottoman voittamisen kulttuurin ja ansainnut näytöillään tämän mahdollisuuden, Lahti sanoo.
Iso osa Pikkuhuuhkajien viime kesän EM-kisajoukkueesta on noussut A-maajoukkueen kantaviin voimiin.
– Lehkosuo tuntee Suomen pelaajamateriaalin erinomaisesti ja on työskennellyt nykyisten ja tulevien A-maajoukkueen avainpelaajien kanssa jo pitkään. Hänellä on avaimet rakentaa hallittu jatkumo U21-maajoukkueesta Huuhkajiin sekä yhdistää uuden sukupolven kehittyminen korkeaan kansainväliseen vaatimustasoon ja välittömään tuloksentekoon, Lahti näkee.
Pikkuhuuhkajien päävalmentajatilanteesta tiedotetaan myöhemmin.
Huuhkajien EM-karsintalohko arvotaan Belfastissa 6. joulukuuta.
Lehkosuo on median tavattavissa maanantaina 23. marraskuuta kello 12.00 Palloliiton toimistolla Helsingissä.
Pyydämme mediaa ilmoittautumaan tilaisuuteen tämän lomakkeen kautta >>
Lisätiedot:
SUOMEN PALLOLIITTO
Taru Nyholm, viestintäjohtaja
taru.nyholm@palloliitto.fi
0400 425241
SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi
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