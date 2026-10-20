DA VINCI GENIUS -elämysnäyttely hurmaa nyt Turussa – palkittu näyttely nähdään Suomessa yksinoikeudella
20.11.2026 12:20:13 EET | Idea Group | Tiedote
Renessanssinero Leonardo da Vincin visiot heräävät eloon immersiivisessä DA VINCI GENIUS -multimedianäyttelyssä, joka aukesi yleisölle Turussa perjantaina 20. marraskuuta. Turun Telakkarannassa on nähtävillä koko näyttelytilan täyttäviä interaktiivisia visualisointeja yli viidestäkymmenestä Leonardo da Vincin tunnetuimmasta taideteoksesta. Kansainvälisesti palkittu DA VINCI GENIUS on saavuttanut menestystä muun muassa Berliinissä, Floridassa ja Amsterdamissa.
DA VINCI GENIUS on vaikuttava ja modernia teknologiaa hyödyntävä katsaus Leonardo da Vincin (1456–1519) elämään, ajatuksiin ja luovaan perintöön.
– Kaikenikäisille suunnattu elämyksellinen multimedianäyttely yhdistää huipputeknologian ja tietosisällön houkuttelevalla tavalla. Se tarjoaa uudenlaisen mahdollisuuden tutustua Leonardo da Vincin elämään ja siihen, millainen merkitys hänen ajatuksillaan on nykymaailmassa, kertoo näyttelyn järjestäjä Linnar Viik.
DA VINCI GENIUS tarjoaa inspiroivaa sisältöä myös kouluopetuksen tueksi. Näyttely kannustaa uteliaisuuteen ja kriittiseen ajatteluun sekä havainnollistaa eri tieteen- ja taiteenalojen yhdistämistä.
Multimediakokonaisuus avautuu samassa tilassa kuin suosittu The Mystery of Banksy -näyttely, jossa vieraili yli 86 000 kävijää.
– Hienoa, että Kaarihallin toimivaksi todettu näyttelytila saa jatkoa uuden mielenkiintoisen näyttelyn myötä. Näyttelyn ajoittuminen talvikauteen tukee samalla kaupungin vetovoimaa ympärivuotisena ja monipuolisena kulttuuri- ja tapahtumakaupunkina, iloitsee Turun kaupungin pormestari Piia Elo.
Kymmeniä tunnettuja teoksia
Da Vincin legendaariset keksinnöt ja innovaatiot osoittivat poikkeuksellista kykyä yhdistää tiedettä, teknologiaa, insinööritaitoa, matematiikkaa ja taidetta. Monet hänen yli 500 vuotta sitten hahmottelemistaan kysymyksistä ovat ajankohtaisia myös nykymaailmassa. Turun Telakkarantaan saapuvassa näyttelyssä nähdään viisikymmentä da Vincin tunnetuinta teosta, muun muassa Mona Lisa, Vitruviuksen mies ja Viimeinen ehtoollinen.
– Monet klassisten taiteilijoiden tuotantoa esittelevät immersiiviset näyttelyt perustuvat pääasiassa animoituihin maalauksiin. Telakkarannan multimediaelämys ammentaa inspiraationsa suoraan Leonardo da Vincin tutkimustyöstä. Tuloksena on yllättävä ja ainutlaatuinen kokonaisuus, joka sisältää runsaasti viittauksia ja yhteyksiä nykymaailmaan, Viik sanoo.
– Kyseessä ei ole perinteinen historianäyttely, vaan kävijät kutsutaan tuntemaan ja kokemaan, eksymään aikaan ja tilaan, uppoutumaan neron ajatuksiin ja antamaan omille ideoilleen vapaat kädet.
DA VINCI GENIUS -näyttelyn visuaalisesta suunnittelusta vastaa berliiniläinen flora&faunavisions, jonka luovilla ammattilaisilla on pitkä kokemus immersiivisten elämysten toteuttamisesta. Näyttelyä täydentävät Grammy-ehdokkuuden saaneen DJ SASHAn säveltämät ja kuratoimat äänimaailma ja musiikki, jotka kattavat koko näyttelytilan. Elämyksen tuottaja on Phoenix Immersive.
Näyttelyn saamat palkinnot:
- Art Directors Club – Best Immersive Experience, 2022
- Creative Pool Award – Best Experimental Design, 2022
DA VINCI GENIUS on esillä Turussa (Unioninkatu 21) 20.11.2026–2.5.2027. Näyttely on avoinna päivittäin klo 10–20. Näyttelyn tuo Turkuun pop-taiteen museo PoCo.
Lisätietoja:
Helen Aasa, PoCo, markkinointi- ja viestintäpäällikkö
Helen@poco.art, +372 55525443
Susanna Kuoppala, Turun näyttelyvastaava
susanna@poco.art
Kuvat: Antti Ranki
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